Se confirmaron los tres primeros casos de gripe H3N2 en Argentina

Por medio de un comunicado, el Instituto Malbrán confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K. Son los primeros identificados en el país.

Los casos de la gripe que está causando una amplia epidemia en varios países de Europa fueron detectados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela.

En concreto, las muestras analizadas provienen de dos adolescentes con gripe que fueron estudiados en la provincia de Santa Cruz y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se informó, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones.

El análisis genómico permitió clasificar los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, lo que podría favorecer un incremento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud. No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado esté vinculado a una mayor severidad clínica, en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.

Desde el Ministerio de Salud dieron las recomendaciones usuales de cuidado:

◆ Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

◆ Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

◆ Evitar compartir objetos personales.

◆ Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.

◆ Ventilar adecuadamente los ambientes.

◆ Consultar ante síntomas respiratorios.

◆ Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año.

También se recomienda tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, explicaron que se debe “promover la vacunación temprana e incentivarla especialmente en adultos mayores, personas embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas”.

Por otra parte, el doctor Mario Fitz Maurice, jefe del Servicio de Cardiología en el hospital Rivadavia y director de Inadea, explicó que “no es una cepa totalmente nueva, sino una variante del virus de la gripe A (H3N2). Es una mutación que hace que el virus sea más contagioso y se escape un poco mejor a la inmunidad de vacunas o infecciones pasadas”.

Desde Inglaterra, la argentina Marta Cohen, una médica patóloga que trabaja en ese país y se dedica a la divulgación de temas de su profesión, recordó que “en Europa la cantidad de casos semanales de esta cepa de gripe está aumentando, pero eso es algo que era esperable. También se detectó un caso en México”. La experta sugirió que las personas que tienen alguna situación de salud o comorbilidad completen su esquema de vacunación gripal lo antes posible para evitar riesgos.