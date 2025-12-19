Es casi un lugar común el decir que los chicos “suelen saber más que sus padres” sobre las herramientas de tecnología. Pero ese know-how “práctico” no implica que realmente sepan cómo y dónde aplicarlas —o cuándo no hacerlo— Y las dos generaciones tampoco suelen tener en claro cómo detectar datos respuestas o videos, “fakes” hechos con las opciones populares de Inteligencia Artificial.

Justamente para suplir estas grandes lagunas de conocimiento, la ONG especializada Chicos.Net acaba de publicar online la primera guía completa sobre IA. Está pensada para que los padres puedan aprender sobre el uso apropiado de estas opciones y dispositivos, en una forma guiada, segura y gratuita. Y, luego, acompañar a sus hijos en esa temática.

“Ya en el año 2021 comenzamos a recibir inquietudes de padres y docentes sobre el uso y los resultados de la Inteligencia Artificial. Además, es algo que ya está inserto en la vida cotidiana de los chicos”, le contó a PERFIL Mariela Reiman, directora de Chicos.Net, una organización no gubernamental que trabaja en temáticas de tecnología y educación desde hace más de dos décadas. Y agregó: “Es algo muy presente en la educación, pero también en los juegos y en las redes sociales. Por eso pensamos que es un momento clave para que los adultos contemos con más herramientas accesibles y confiables y que todos entendamos de qué se trata, cuáles son sus posibilidades y -claro- sus limitaciones".

Según la especialista, tanto en el tema de IA -como en otras situaciones relacionadas con innovación tecnológica-, los chicos suelen ser los primeros en apropiársela y utilizarla. Y padres y docentes llegan por detrás, desfasados. Algo parecido pasó hace ya varios lustros con las redes sociales.

“Pero hoy notamos una diferencia: en este momento los padres se sienten más responsables y quieren acompañar a sus hijos con estos temas”, confió la directora de la ONG. Por eso esta “Guía” es para los padres, ayudando a que ellos entiendan bien el tema y que puedan luego intermediar y acompañar mejor la educación y los consumos digitales de sus chicos. La idea es que puedan poder involucrarse cuando se discuta y se use la IA.

Necesidades de chicos y grandes en IA

Con estas inquietudes planteadas, desde la ONG hicieron encuestas y “focus group” para relevar las principales inquietudes sobre el tema. Y determinaron que el nivel y profundidad de la información a elaborar y publicar sería para padres de chicos de los últimos grados de primaria y de los primeros años de la secundaria.

“De todos modos, también tocamos algunos temas que hoy preocupan mucho a los responsables de adolescentes más grandes: por ejemplo, lo relacionado con el mundo laboral y con el uso que muchas veces hacen de la IA como ‘terapeuta' o su ‘ayuda' psicológica”, contó Reiman.

¿De qué hablamos cuando hablamos con la inteligencia artificial?

Desde la ONG cuentan que lo básico que se repetía mientras anotaban las dudas más comunes por parte de los padres era que no sabían si hay que estimular, o no, su uso: “porque la IA es el futuro y los chicos tienen que saber”, o “si la IA era algo negativo”.

“Obviamente, nuestra postura es que no aporta ser maniqueo, sino saber cómo acompañar, entender cómo funciona y en qué nos puede ayudar. También cuándo ponerle límites a la dependencia de la IA, tanto cognitiva como emocional”, respondió.

Finalmente, según Reiman, las principales preocupaciones de los padres ante este tema recorrían ítems como “si, cuando usen mucho la IA, los chicos van a seguir siendo creativos”. En cuanto a ellos, sus inquietudes más patentes pasaban por la eventual dependencia ante la IA. Y también si esta IA “¿puede convertirse en mi amiga? ¿o en mi terapeuta?”. Vale recordar que los usuarios en etapa adolescente están atravesando un momento de desarrollo personal y psicológico muy particular.

La flamante guía ya está disponible en la web www.iaencasa.org y se presenta como un documento que irá creciendo a medida que les lleguen nuevas inquietudes y se vaya completando con nuevas respuestas.



Una IA diseñada para las comunidades educativas

Parece estar claro que la IA seguirá tomando un peso cada vez mayor en roles educativos. Por eso, ¿qué mejor que diseñar una IA apropiada para esta tarea, en lugar de usar una “genérica”? Eso es lo que está ofreciendo una startup argentina, que está desarrollando a “AurorIA”.

¿Qué es esto? “La primera IA pedagógica creada en el país, cuyo objetivo es ser utilizada en los ámbitos escolares”, cuentan sus creadores.

Según Daniela Buján, experta en marketing, mamá y una de sus responsables, “la pensamos como un ‘asistente conversacional', que acompañe a docentes, estudiantes y directivos”. Por eso su objetivo central, cuando los chicos y los docentes la usan, “es promover el pensamiento crítico, la empatía y la responsabilidad, tres valores que -aseguran- suelen quedar relegados en los discursos más tecnocéntricos”.

Para sus fundadores, AurorIA se destaca por tener tres módulos. Uno para el docente, “que le facilita planificar contenidos con precisión, sugerir actividades adaptadas para cada alumno y acceder a datos de uso que le revelan el interés y la participación de cada chico. También los directivos tienen su “parte”, con información útil para la toma de decisiones generales, como datos para hacer análisis emocional de los grupos y alertas ante la proliferación de palabras de riesgo.

Pero el núcleo de esta herramienta está en los estudiantes, ya que es una IA que funciona dando un entorno de aprendizaje guiado, privilegiando el razonamiento por sobre la repetición mecánica de datos.

Incluso tiene un “modo socrático” de trabajo, que intenta estimular la comprensión profunda y el pensamiento crítico, ofreciendo respuestas adaptadas a la edad, el idioma y el contexto escolar de los estudiantes, pero para que ellos piensen antes de responder.

Finalmente, un detalle importante en esta época: sus creadores aseguran que la herramienta respeta los estándares de privacidad y cumple con lo indicado en la Ley 25.326, de Protección de Datos de la Argentina.