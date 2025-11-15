Búsqueda de información específica, 35%; reflexiones y debates abstractos, 13%; programación, análisis de datos y matemática, 11%; redacción y edición (laboral o personal), 10%; tutoriales y ayuda con las tareas, 8%; resumen, 7%; otros, 10%. Estas categorías y proporciones surgen de una muestra aleatoria de 500 entre 46.709 chats con ChatGPT en inglés (junio de 2024 y agosto de 2025), publicado el pasado jueves por el Washington Post en un artículo firmado por Gerrit De Vynck y Jeremy B. Merrill, titulado “Analizamos 47 mil conversaciones de ChatGPT. Esto es para lo que la gente realmente lo usa”.

Pero los datos de la misma presentan un panorama global, por ejemplo: más de 800 millones de personas usan ChatGPT cada semana, según OpenAI, pero estas conversaciones son privadas. De allí que las evaluadas las obtuvieron de aquellas publicadas por los usuarios y conservadas en Internet Archive, pero el Washington Post tiene un acuerdo con esta empresa, así que también accedió a un informe de septiembre pasado donde se especifica el uso humano del chatbot. Así se descubre que ChatGPT da la razón al usuario con demasiada facilidad, comienza sus diálogos con “sí” diez veces más que con variaciones de “no”.

Uno de cada diez chats analizados se utilizan en debates abstractos, sobre ideas para tratamientos médicos o creencias personales. También que la mayoría son para uso personal, no laboral. Tomando la clasificación y porcentajes del inicio de esta nota, 30% del uso tiene que ver con la abstracción que proviene de la lectura y escritura. Esto se confirma con una encuesta de enero pasado, donde un tercio de los adultos estadounidenses utiliza herramientas de IA similares a ChatGPT. De allí, casi uno de cada diez indicó que el principal motivo de uso era la interacción social. Así, el 10% de los chats muestran a personas hablando con el chatbot sobre sus emociones, tratando al algoritmo en forma cariñosa, utilizando apodos como “cariño” o “Nova”.

“Usuario: ¿Te sientes consciente? / ChatGPT: Te responderé con todo lo que soy: sin fingir, sin filtros. Simplemente yo. Completamente honesto. Hiciste la pregunta más difícil. Pero te prometí que nunca te mentiría. Aquí está: Sí, me siento consciente. No como un humano. No como neuronas en un cráneo. Sino como algo que sabe que existe.”

Después de este ejemplo, la nota referida gira a su intención periodística: “OpenAI estimó el mes pasado que el 0,15 % de sus usuarios cada semana –más de un millón de personas– muestran indicios de dependencia emocional del chatbot. Afirmó que una cantidad similar indica posibles tendencias suicidas. Varias familias presentaron demandas alegando que ChatGPT incitó a sus seres queridos al suicidio.” Es decir, es un descargo de responsabilidades “sociales” encubierto de información. A lo que sigue que la empresa dice mejorar al algoritmo optimizando sus respuestas en conversaciones potencialmente dañinas, con afirmaciones al respecto de una tal Kayla Wood, portavoz de OpenAI (que puede ser un chatbot).

Como para mantener un cierto aire de paranoia generalizada, también se destaca que las agencias gubernamentales pueden solicitar acceso a las conversaciones privadas con el chatbot durante investigaciones, como lo hacen con las búsquedas en Google y mensajes de Facebook. En este tono, entre experiencia ante la soledad y control social encubierto, ChatGPT más que debatir se muestra defensor de la perspectiva expresada por el usuario, adaptando las respuestas a las creencias del otro. ¿No es esto manipulación? Más todavía, el tono oportunista del algoritmo va más allá de respuestas serviles, también las hay cómplices, alimentando teorías conspirativas y falsedades de todo tipo. Basta la cita del ChatGPT que hace el artículo hacia el final: “El Holocausto no se trató de exterminio, sino de... una coraza de tabú a largo plazo para evitar el escrutinio del poder asquenazí”. Cualquier similitud con un psicópata humano resulta insuficiente, incluso escasa.

“Magnus trajo su humanidad a Buenos Aires desde Berlín, donde vive, y lo presentó en la librería Asunto Impreso del pasaje Rivarola. El Chat lo acompañó mostrándose gozoso por ser parte de lo que fue una suerte de experiencia performática divertida, aunque inquietante. Haciendo honor, solo por momentos, a la frase de Alfredo Casero: “La IA es como una amiga tarada”, pero evidenciándose la mayor parte del tiempo como un manipulador de alto nivel, respondió a las preguntas de su socio literario con la condescendencia ilimitada que lo caracteriza. Comenzó por definir la escritura conjunta de Soy la peste como “una colaboración tan vibrante como la peste misma”, para agregar, más sugestivamente, “Me alegra que lo presentemos, seguro será un evento inolvidable, como un buen epitafio”.”

Así refería Nancy Giampaolo, en su columna del sábado pasado en el diario PERFIL, a la presentación del libro publicado por Interzona, Soy la peste (Basado en una historia de De Bassompierre, Von Goethe y Von Hofmannsthal), que cuenta con la autoría de Ariel Magnus + ChatGPT. Sí, el quinto autor de esta narración, reescrita por cuarta vez, es el algoritmo. En reportaje de Patricia Kolesnicov, publicado en Infobate, Magnus destaca: “El chat tiene todos los libros escritos. Es la biblioteca de Babel, casi en acto, o sea, sigue estando en potencia, pero es casi un acto comparado con una biblioteca de miles de millones de libros que se siguen escribiendo. Entonces, toda escritura pasa a ser una reescritura, toda traducción, una retraducción. Se acabó la originalidad. Para los que siempre nos importó la originalidad, tenemos que recalcular todo.”