Kudai regresó a la Argentina para dar inicio a una nueva etapa de su trayectoria y anticipar los lanzamientos que marcarán su agenda musical de 2026. La banda chilena, integrada por Bárbara Sepúlveda, Gabriela Villalba, Nicole Natalino, Pablo Holman y Tomás Manzi, ofreció una conferencia de prensa el viernes 12 de diciembre, en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, en el Salón Río de La Plata, como antesala de su reencuentro con el público local.

La presentación formó parte del “Harakiri Tour”, la gira con la que Kudai concretó su regreso a la Argentina luego de siete años de ausencia. Este nuevo ciclo artístico marca la reincorporación de Nicole Natalino, quien vuelve a integrarse a la formación para interpretar en vivo los recientes sencillos “Karma” y “HaraKiri”, ejes conceptuales del presente creativo de la banda.

Nacida en Chile a comienzos de los años 2000, Kudai se consolidó rápidamente como una de las bandas pop rock de mayor impacto generacional en América Latina. Con una propuesta sonora que combinó sensibilidad pop y espíritu rock, y con letras enfocadas en la adolescencia, la identidad y los conflictos emocionales, el grupo alcanzó proyección regional con discos como Vuelo, Sobrevive, construyendo una relación duradera con su público que se mantiene vigente hasta hoy.

Durante el encuentro, los integrantes destacaron que Kudai siempre fue una banda capaz de adaptarse a los cambios internos y externos. Recordaron las distintas etapas del grupo, las salidas y regresos de miembros, el reencuentro de 2014, los discos publicados desde entonces y el reciente relanzamiento como quinteto, una formación que consideran representativa de toda su historia.

La Argentina ocupó un lugar central en el relato del grupo. Los músicos señalaron que fue uno de los primeros países que les abrió las puertas fuera de Chile y recordaron giras tempranas, grabaciones realizadas en Buenos Aires y conciertos que marcaron el inicio de su proyección regional. Ese vínculo, aseguraron, sigue vigente a través de un público que los acompaña desde hace más de una década.

En ese sentido, mencionaron especialmente a los clubes de fans argentinos, con foco en Córdoba, donde uno de ellos llegó a ser nominado en los premios MTV durante el pico de popularidad del grupo. Para Kudai, ese reconocimiento simboliza el impacto que tuvo su música en una generación y el rol activo de sus seguidores en la construcción de su carrera internacional.

En diálogo con PERFIL durante la conferencia, la banda se detuvo en el significado de esta etapa y en el desafío de volver después de tanto tiempo. Reconocieron que el regreso implica nervios y expectativas, pero también una convicción clara de reconstruir el vínculo con el público argentino, al que describieron como “un segundo hogar” por su historia compartida desde los primeros viajes.

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la presentación en vivo por primera vez de la canción “Hara-Kiri”, uno de los nuevos sencillos del grupo. Según explicaron, el tema funciona como una metáfora de cierre de etapas y renacimiento emocional, una idea que atraviesa tanto la letra como el concepto general de esta nueva etapa artística.

Los integrantes detallaron que “Hara-Kiri” no alude a la violencia literal, sino a un ritual simbólico de transformación. La canción, compuesta junto a Diego Ramírez, propone dejar atrás cargas del pasado para dar lugar a un presente creativo renovado, con una estética más cinematográfica y un enfoque introspectivo.

En línea con ese concepto, Kudai también se refirió a “Karma”, otro de los lanzamientos recientes, que marcó el regreso de las cinco voces originales en una misma canción. El tema fue presentado como una carta de presentación sonora de esta etapa, con un sonido más rockero y una letra que pone el foco en la identidad, la autonomía y la madurez personal.

Consultados sobre el rumbo musical, los músicos reconocieron que sostener su identidad pop rock implica asumir riesgos en un contexto dominado por otros géneros. Sin embargo, remarcaron que la decisión fue ser fieles a su esencia, aun cuando eso signifique ir a contracorriente de las tendencias más comerciales del mercado latino actual.

La relación con el público fue otro de los ejes centrales del encuentro. Kudai destacó que el regreso del grupo estuvo impulsado, en gran parte, por la conexión sostenida con sus fans, quienes continuaron escuchando y resignificando sus canciones con el paso del tiempo. Para la banda, ese vínculo explica la vigencia del proyecto más allá de los cambios generacionales.

En la conferencia también confirmaron que trabajan en un nuevo disco, previsto para 2026, que incluirá material inédito y posiblemente un lado B con reversiones de canciones clásicas. El objetivo, explicaron, es actualizar su repertorio sin perder el respeto por las versiones originales que marcaron su trayectoria.

Respecto al futuro inmediato, Kudai adelantó que planea una gira más extensa por la Argentina y otros países de la región. Subrayaron que el desafío no es solo volver a Buenos Aires, sino recorrer distintas provincias, en reconocimiento a un público federal que los acompañó desde sus primeros años.

La posibilidad de colaboraciones con artistas argentinos también fue mencionada como un deseo pendiente. Los integrantes destacaron el momento de visibilidad internacional que atraviesa la música argentina y se mostraron abiertos a trabajar con artistas de distintas generaciones, siempre que el proyecto dialogue con la nueva identidad del grupo.

En un plano más personal, los músicos reflexionaron sobre el lugar que ocupa Kudai en sus vidas actuales. Coincidieron en que el escenario funciona como un espacio de expresión y, en muchos casos, como una forma de catarsis y bienestar emocional, en un contexto donde la salud mental ocupa un rol central. La conferencia cerró con un mensaje de agradecimiento al público argentino y con la promesa de un regreso más frecuente.