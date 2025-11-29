Cindy Cats cerró el año en Ferro con un show 360° explosivo y la visita sorpresa de Rosalía

Hay conciertos que condensan algo más que música, capturan un estado cultural, una atmósfera social, una forma de entender el arte en comunidad. La presentación de Cindy Cats este jueves 27 de noviembre en el Microestadio de Ferro fue una de esas noches. En poco más de dos horas de música en vivo, el proyecto integrado por algunos de los músicos más prestigiosos de la escena argentina selló su cierre de año con una experiencia 360° que combinó improvisación, relecturas de clásicos, invitados sorpresa y un estadio que no perdió la atención ni por un segundo.

Cindy Cats lanzó su primer disco “En vivo Vol. 1” y anunció un recital en el Microestadio de Ferro

“Gracias por abanicarse el alma esta noche”, dijo Felipe Herrera, uno de los directores musicales del colectivo, en uno de los pocos intervalos hablados de la velada. Su frase sintetizó la sensación general, calor, entrega, comunión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Herrera, una de las figuras clave de Cindy Cats, sintetizó el espíritu del proyecto: “Esperamos que 2026 venga con más unión y más música”.

Cindy Cats nació en una cervecería de Palermo en 2023, sin una estrategia de prensa ni un lanzamiento calculado. Solo un grupo de músicos —Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas— reuniéndose a improvisar ante un público pequeño y fiel. La propuesta creció desde el boca a boca: primero bares, luego clubes de moda, más tarde salas medianas. En 2024 llenaron Obras y este noviembre, Ferro se convirtió en la confirmación tangible de un ascenso casi artesanal.

Rosalía vuelve a escena después de tres años con ‘Lux’, su nuevo disco

“Esperamos que 2026 venga con más música, más unión y más gente abriéndose a esta experiencia”, dijo Herrera al cierre, sintetizando la visión que empuja al colectivo.

El escenario 360° —rodeado completamente por el público— reforzó la estética colaborativa del proyecto. Sin un frente ni un detrás, cada músico se convertía sucesivamente en protagonista y soporte, mientras las cámaras proyectaban planos cerrados que acompañaban las variaciones de la jam.

La noche abrió con “Abismo”, pieza que condensa el ADN musical del grupo, tensión, capas rítmicas, crescendos y una libertad formal que dialoga con el jazz, pero puesta en un lenguaje pop y urbano contemporáneo. A esa introducción siguieron “Sábado” y “Desencontrados”, unidas por pasajes instrumentales que mostraron a la banda operando con precisión de estudio en un contexto donde cada versión es irrepetible.

Emilia irrumpió en el escenario con “Genio atrapado” y “Facts”, encendiendo el tramo pop del show 360° de Cindy Cats.

Como es tradición en el proyecto, los invitados no fueron anunciados. Daniel Maza y Facu Balta protagonizaron los primeros momentos destacados con una versión de “Quando Quando” cargada de groove. Balta volvió luego para “Nadie ve”, aportando una intensidad emocional que fue correspondida con aplausos cerrados.

La secuencia continuó con Ruggero interpretando “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, un clásico que transformó al estadio en un coro colectivo; Abril Olivera con una versión depurada de “Acuerdo”; y Josefina Silveyra llevando la atmósfera hacia lo contemplativo con “Alma de diamante”.

El momento más ligado a las raíces argentinas llegó con La Charo y Juan Falú interpretando “Carnavalito del duende”. Antes de comenzar, Herrera recordó su propia crianza en clubes sociales como Ferro: “Los clubes son semilleros culturales. Nos formaron a nosotros y forman a muchos de nuestros compañeros”. La versión incluyó fragmentos en lengua indígena, reforzando la dimensión plural del proyecto.

Diego Torres, invitado sorpresa del show, desató una ovación masiva con un emotivo mashup junto a Luz Gaggi.

El tramo más eufórico unió generaciones y estilos. Diego Torres y Luz Gaggi interpretaron un mashup de “Dejarlo todo afuera / Tratar de estar mejor”, que desató uno de los aplausos más largos de la noche. Emilia irrumpió con “Genio atrapado” y “Facts”, mientras Acru aceleró el pulso con “Josear”, sumando la potencia del rap local.

El segmento urbano alcanzó su punto más alto en la tradicional Cypher, esta vez con Trueno, en una descarga de versos improvisados que conectó con las raíces jam del proyecto.

Luego, el estadio viró otra vez: Emmanuel Horvilleur convirtió el centro del escenario en una pista de baile con “Tu cara de culo” y “A mover el culo”, dos clásicos que la banda reversionó con matices funk y percusión expansiva.

Trueno se sumó a la tradicional Cypher de Cindy Cats y desató uno de los momentos más potentes del show.

Rosalía asistió al show de Cindy Cats en el estadio de Ferro

Pero uno de los momentos más comentados de la noche no ocurrió sobre el escenario. Minutos antes de que empezara el show, empezó a correr un rumor entre las plateas, Rosalía estaba en el estadio. Cuando el público la identificó —vestida de negro, lentes oscuros y una cofia blanca, en línea con la estética religiosa de su álbum Lux—, la ovación fue inmediata.

La artista catalana, recién llegada al país y sin apariciones públicas previas, siguió el concierto de pie, bailó durante los solos, reaccionó a los crescendos y conversó con quienes estaban cerca. Cuando sonó “Rosalía .AR”, un guiño directo del colectivo, su sector del estadio se convirtió en un núcleo de teléfonos en alto.

Rosalía sorprendió en Ferro durante el show 360° con el que Cindy Cats cerró el año

La escena hablaba por sí sola, una de las artistas más influyentes del mundo, presente sin anuncio ni protocolo, siguiendo de cerca una jam argentina que nació en un bar de Palermo y hoy llena estadios.

Hacia el final, Herrera volvió a agradecer: “Gracias por estar acá, por apoyar la música en un país donde no siempre es sencillo. Esto sigue porque ustedes siguen”. Luego presentó a todos los músicos, al staff técnico y a los artistas visuales que acompañaron la propuesta.

Rosalía se junta con Björk, Estrella Morente y la Orquesta Sinfónica de Londres para dar vida a “Lux”

El cierre llegó con “Circo Beat”, una reinterpretación expansiva del clásico de Fito Páez que funcionó como despedida y celebración. Con el estadio de pie, la banda dejó el escenario tras más de dos horas de música ininterrumpida.

El Microestadio de Ferro colmado para el cierre de año de Cindy Cats, en una experiencia 360°

Lo que ocurrió en Ferro fue más que un concierto exitoso. Fue la consolidación de un fenómeno transversal que une a músicos experimentados, artistas emergentes y público joven que encuentra en la improvisación un espacio de pertenencia

Y en esta ocasión, la ovación de Rosalía —esa presencia silenciosa pero decisiva— fue el símbolo perfecto de un proyecto que ya excede su origen y avanza hacia un lugar central en la cultura musical contemporánea argentina.