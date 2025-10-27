Rosalía se junta con Björk, Estrella Morente y la Orquesta Sinfónica de Londres para dar vida a “Lux”

Rosalía vestida de blanco ya no es una Motomami, ahora busca la luz y su nuevo álbum incluye la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason, Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz. LUX saldrá el próximo 7 de noviembre, pero este lunes 27 de octubre ya se estrenó uno de sus temas: “Berghain”.

La canción es el segundo movimiento de LUX, ya que el primero fue una acción sorpresa el pasado 20 de octubre con una toma monumental de la Gran Vía de Madrid, en la que apagó las luces de toda la zona, sumió a la ciudad en la oscuridad y la volvió a iluminar para revelar la portada oficial del álbum, todo ello capturado en directo para los fans de todo el mundo.

“Berghain” es un viaje operístico a través de los idiomas y las emociones en el que participan Björk e Yves Tumor. Cantada en alemán, español e inglés, desde el comienzo es fuerte, pero, de igual manera, se intensifica y crece hasta el segundo final. Drama, lucha, despojo, todo eso parece sangrar la historia de esa canción que termina en repeat con la frase “I’ll fuck you till you love me”.

El videoclip fue producido por Canada y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía, conocido por dirigir "Malamente", "TKN" y "Pienso En Tu Mirá". Rodado en Varsovia, Polonia, el vídeo sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto. Las imágenes oscilan entre la belleza onírica y lo tétrico, como la protagonista que busca construir una rutina mediocre que le es arrebatada por las emociones más viscerales.

LUX es el cuarto álbum de la artista y el sucesor de Motomami, otro que cuando se lanzó causó asombro por el nivel de experimentación sonora y vocal. Fue el primer álbum de un artista español en debutar en el número 1 de la lista global de álbumes de Spotify.

Rosalía ganó dos Grammy, 13 Latin Grammy y su obra cobró relevancia mundial desde el lanzamiento de su segundo trabajo, El mal querer, con el que reimaginó el flamenco para una nueva era.

Lista de canciones de "Lux"

MOV I

Sexo, Violencia y Llantas

Reliquia

Divinize

Porcelana

Mio Cristo

MOV II

Berghain

La Perla

Mundo Nuevo

De Madrugá

MOV III

Dios Es Un Stalker

La Yugular

Focu ‘ranni [Exclusive]

Sauvignon Blanc

Jeanne [Exclusive]

MOV IV

Novia Robot [Exclusive]

La Rumba Del Perdón

Memória

Magnolias



ML