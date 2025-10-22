Milo J sorprendió con un álbum de raíces palpables y The Movement plasmó su esencia en formato audiovisual

El último álbum de Milo J, La vida era más corta, sorprendió por su nivel musical, el giro folclórico de algunas de sus propuestas y la presencia de invitados como La Sole o Silvio Rodríguez y la voz de Mercedes Sosa. Semejante replanteo estético fue acompañado por una propuesta audiovisual al tono.

La tarea de registrar la dimensión cinematográfica de Milo fue de The Movement. El proyecto de La vida era más corta llegó a principios de año de la mano de los directores creativos, Galope: Nacho A. Villar (BRBR), director principal, y a Alex Aguerri, productor ejecutivo. Para ellos los videos debían rodarse en Santiago de Estero, cuna del folklore argentino y así comenzó el reto.

Primero se empaparon desde España en la cultura y tradiciones de la provincia del Norte de Argentina y luego viajaron a conocer los pueblos de Santiago del Estero donde se encontraron con una población llena riqueza humana.

“Para este proyecto donde destaca la belleza de lo natural, hemos buscado narrativas realistas, basadas en las historias que nos contaron todas las personas que fuimos conociendo en el proceso de investigación, pero intentando agregarles nuestro punto de vista, siempre desde el respeto. Para nosotros el sentido del álbum es precisamente el traspaso de esa cultura que retienen los mayores, y que ahora Milo J intenta traer a las nuevas generaciones”, explicó Villar (BRBR).

De vuelta a España, se incorporó Teresa Carril, una pieza también fundamental; guionista del proyecto (y directora de dos de los videoclips, “Bajo de la piel” y “Luciérnagas”). Estos guiones se escribieron desde Madrid tratando de acercarse lo máximo posible a la cultura santiagueña, pero dejado un espacio y una flexibilidad necesarios para poder adaptarse a los lugares, historias y personas reales que dan vida a cada pieza.

“Lo que hemos creado en este álbum es un híbrido entre ficción y documental que acompaña a una música tan real y repleta de vida como lo es este álbum. Tratamos de capturar una realidad muy concreta y elevarla como se hace en la ficción”, detalló Carril.

En ese momento, Alex Aguerri desde The Movement Europa y con el apoyo de la oficina de Argentina, comenzó un diseño de producción con la premisa de conseguir que los videos tuvieran ese aspecto y riqueza documental que buscaban los directores, manteniendo el cuidado que requiere una gran producción como esta en un lugar no tan usual para rodajes. Para lograrlo se trabajó con más de 200 personas locales como actores del proyecto, trabajadores de la zona que ayudaron a llevarlo a cabo y multitud de casas y campos santiagueños que se conviertieron por unos días en sets de rodaje.

Juego entre la ficción y el documental

En “Bajo de la piel” Milo se encuentra en el Cementerio de Negra Muerta y a su alrededor, aparecen y desaparecen todos los personajes que protagonizan el resto del álbum, como si de una presentación de todo el universo visual del disco se tratase. En este video aparecen, Karina y Joni Cejas, actualmente encargados de cuidar este cementerio que, por el viento, la sal y el olvido, está cerca de desaparecer. Ellos, junto a otros vecinos de la zona, consolidaron el casting del proyecto.

“Lucía” lo protagonizan Sofía Unzaga (Naza) y Milagros Diaz, bailarinas folklóricas de Santiago del Estero, representando la leyenda de la Telesita. En “Niño” participaron Nicolás Campos y Nemías Suárez, dos adolescentes que viven a diario en esas calles, casas o cementerios de Suncho Corral, pueblo en el que se filmó.

En “Recordé” aparecen niños de la misma zona de Suncho Corral que simbolizan el recuerdo de trabajadores reales del campo dónde algunos de ellos han sido explotados como trabajadores golondrinas. “La vida era más corta” cuenta la antigua historia de la Salamanca y se revivió un bodegón típico santiagueño repleto de bailarines de la familia Savedra y músicos típicos de la zona como algunos Carvajal, Marcos Barrionuevo y muchos más. Para “Luciérnagas” se sumó Brunna, una niña de Suncho que persigue a los pocos habitantes de la zona que caminan en procesión de velas representando el posible final de las raíces azotadas por el olvido.

En “Jangadero” reaparece Milo rodeado de niños. De esta forma culmina el álbum, termina el viaje: desde el último plano en “Bajo de la piel”, rodeado de los mayores, de los que Milo toma prestada su sabiduría y folklore, hasta “Jangadero” donde Milo se lo entrega a los jóvenes, al futuro, y junto con ellos observa navegar en el río dulce de Atamisqui el jangadero en llamas de Mercedes Sosa.

“Para mi familia, Santiago del Estero tiene mucho significado. La abuela de mi mamá, quien la crio, era santiagueña y se vino a los 12 años para Buenos Aires a construir una nueva vida porque allá todo es muy difícil y hay de todo menos oportunidades. Y es por eso que por este medio sigo escribiendo esta historia”, explicó el artista, Milo J.

Estos 7 videoclips salen acompañados de 8 visualizers que completan todos los videos del disco: “Gil”, “Ama de mi sol”, “Solifican12”, “MmmM”, “Llora Llora”, “Cuando el agua hirviendo”, “El invisible” y “Radamel”.



