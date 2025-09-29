Lanzamientos de la semana: Ronnie Wood, Milo J, Saramalacara, Los Cafres y más

Se termina septiembre con otra semana cargada de anuncios de artistas consagrados como Ron Wood y de jóvenes promesas como Saramalacara. Del rock al indie estas son las novedades de la semana seleccionadas por Perfil:

Ronnie Wood lanzó la espectacular colección “Fearless: anthology 1965-2025”

El Rolling Stone decidió celebrar sus 60 años de carrera con este lanzamiento. La antología, cuidadosamente seleccionada, incluye canciones clave de los siete álbumes de estudio solistas de Wood hasta la fecha, así como co-escrituras y otros hitos de su carrera con The Rolling Stones, The Faces, Rod Stewart, Ronnie Lane y Jeff Beck Group.

La edición en CD se remonta a mediados de los sesenta con su primera banda, The Birds, y brevemente, The Creation. En esta colección se develan cuatro nuevas grabaciones (primer material solista desde 2010): una versión de “A Certain Girl” (escrita por el as de Nueva Orleans Allen Toussaint bajo el seudónimo de Naomi Neville) que cuenta con la voz invitada de Chrissie Hynde; “You're So Fine”, una versión del hit estadounidense de R&B de 1959 de The Falcons con voces adicionales de Imelda May; “Take It Easy”, contagioso remake del éxito de rocksteady de la estrella jamaicana Hopeton Lewis y la frutilla del postre: “Mother Of Pearl”, una nueva composición de Wood. Los cuatro temas han sido coproducidos por Jesse, el hijo de Ronnie, y Sean Genockey.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El álbum incluye un nuevo y extenso ensayo del escritor musical y autor Paul Sexton, que ha entrevistado a Wood y a todos los Stones durante más de 30 años. La colección en CD abre en el momento exacto en que comienza la historia sonora de Ronnie Wood en “You're On My Mind” como compositor y guitarrista de The Birds. La edición en vinilo comienza con su inspirada coautoría como parte del Jeff Beck Group, con Rod Stewart y Nicky Hopkins, para el histórico álbum Beck-Ola de 1969.

Esta antología excepcional incluye también clásicos de todos los tiempos de Faces como “Ooh La La” y “Stay With Me”, revisitados recientemente por Ronnie como invitado especial de Rod Stewart en Glastonbury. También hay una amplia representación del trabajo de Ronnie en su propio nombre, empezando con “I've Got My Own Album To Do” de 1974.

Lanzamientos: adelantos de MHTRESUNO y nuevos álbumes de Juan Campodónico, Cindy Cats y Un muerto más



La llegada de Wood a The Rolling Stones hace 50 años, y el hogar espiritual con el que siempre había soñado, no tardó en manifestarse en “Hey Negrita”, uno de los temas de su álbum de 1976 Black and Blue que se incluye en la edición en CD de Fearless, mientras que ambos formatos, CD y LP, también incluyen otras de sus coautorías con los Stones: “Dance (Part 1)”, “Everything Is Turning To Gold”, “Black Limousine”, “No Use In Crying” y “Pretty Beat Up”. Las frecuentes aventuras solistas de Ronnie también están bien reflejadas en el nuevo álbum, hasta su más reciente trabajo de estudio de larga duración “I Feel Like Playing” de 2010.

Rauw Alejandro

El dos veces ganador del Latin GRAMMY® y cuatro veces nominado al GRAMMY®, Rauw Alejandro, presentó su sexto álbum de estudio Cosa Nuestra: Capítulo 0, un homenaje moderno a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña, que reverencia al Caribe como un viaje eterno de ritmos, sangre y memoria.

Cosa Nuestra: Capítulo 0 llega respaldado por cuatro sencillos previos, incluido el éxito neo-bomba “Carita Linda”, que alcanzó el No. 1 en Latin Airplay y Latin Pop Airplay; la fusión House-Bomba-Plena “ GuabanSexxx ”, que debutó en el No. 1 en Hot Latin Pop Songs y se inspira en la diosa taína de las tormentas y el caos. El tema afrocaribeño y cargado de tensión “Buenos Términos” y “Santa” junto a Rvssian y Ayra Starr, lanzado el año pasado. También participan del álbum Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One y Saso.

El nuevo proyecto marca además la incursión de Rauw en la salsa con temas originales, con sus primeras canciones del género: “Callejón de los Secretos” con Mon Laferte y “Mirando al Cielo”, compuesta y producida junto al legendario dúo padre e hijo Nino Segarra y Dímelo Ninow, grabando por primera vez juntos. Asimismo, incluye la primera bachata de Rauw, “Silencio”, producida y escrita por Romeo Santos.

J4MES presenta “Quiero encontr4me”

J4MES presentó “Quiero encontr4me”, el cuarto y último adelanto de su álbum debut EN OTRA VIDA ME CONOCÍ??? (EOVMC), que saldrá a finales de octubre.

El track, producido por Tomás Coletto, está inspirado en vivencias personales y refleja la sensación de pérdida. Entre sintetizadores y sonidos electrónicos, la producción despliega panoramas sonoros de corte futurista, introspectivo y a la vez motivador, que marcan la identidad estética y musical del disco.

Los Cafres

Los Cafres presentan su nuevo single “Las Preguntas” y ahondan en esta canción a la curiosidad como motor de vida. “Las Preguntas” es el sucesor de "Viento”, editada en marzo. Las preguntas son una herramienta fundamental para el aprendizaje, la comunicación, la innovación y para generar reflexión, ya que estimulan la curiosidad y abren la puerta a nuevos puntos de vista.

En palabras de Guille Bonetto: “Conozco a Claudio (Illobre) hace casi 40 años y nunca deja de sorprenderme su talento. En ‘Las Preguntas’ mantiene vigente y renueva esa premisa. Que la magia y potencia de lo simple, aplicada con maestría, es arrolladora y este relajado mantra lo demuestra”.

Claudio Illobre por su parte, define en precisas palabras: “La curiosidad como motor de vida: somos Las preguntas”.

Saramalacara

Saramalacara presenta “Señal de Dios”, el primer adelanto de su segundo álbum, Mataderos. Entre frases íntimas como “en el fondo ninguno de los dos quiere hablar de lo que pasó” y otras como “cada avión que tomo siempre me hace pensar en vos”, la artista reafirma su identidad y el lazo con su secta: “en el p* escenario yo sé dónde estoy”.

Publicado a través de Interscope Capitol, el beat crudo y melódico, con 808s saturados, nació en Los Ángeles durante una sesión nocturna junto a F1LTHY y Lucian, productores reconocidos por su trabajo con Playboi Carti y Ken Carson. El resultado es un single introspectivo y contundente, que amplía la proyección internacional de Saramalacara y la consolida como figura en ascenso dentro de la escena global de trap.

El videoclip que acompaña al lanzamiento se inspira en un look de la película Julien Donkey Boy de Harmony Korine, buscando emular la estética del Dogma 95. Rodado íntegramente en DV digital, el contenido audiovisual muestra a Sara en la cámara de un frigorífico junto a imágenes íntimas.

Usted Señálemelo

Usted Señálemelo presentó “No puedo dejar”, un single que marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de la banda.

Juan Saieg, Gabriel Cocó Orozco y Lucca Beguerie Petrich son los músicos multi-instrumentistas que integran Usted Señalemelo. Con su segundo disco, II, Usted Señalemelo se consolidó como una de las bandas más fuertes del panorama musical argentino, con fans en toda la región. Su tercer disco, Tripolar, ganó el Premio Gardel a la Música en la categoría Mejor Álbum de Rock Alternativo, fue nominado a Mejor Álbum de Pop/Rock en los Latin Grammys y seleccionado por la Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes de habla hispana del 2023.

Milo J

La vida era más corta, es el nuevo álbum de Milo J con una propuesta que trasciende géneros y fronteras, el álbum se presenta como una obra conceptual, emocional y profundamente arraigada en la identidad regional.

Producido por el propio Milo J, Tatool y Santiago Alvarado, el disco despliega un recorrido de 15 canciones que entrelazan lo ancestral con lo contemporáneo. Participan referentes históricos como Cuti y Roberto Carabajal, íconos del folklore argentino, y la inolvidable Mercedes Sosa, cuya voz aparece en fragmentos de estudio.

También se destacan Trueno y Soledad Pastorutti, la cantautora Paula Prieto y la chilena AKRIILA. El legendario Silvio Rodríguez, figura exponencial de la música cubana, aporta su delicadeza única, mientras que nuevas voces como Radamel traen frescura y fuerza interpretativa a esta obra, que celebra la riqueza artística de la región latinoamericana. Además, artistas como Nicki Nicole, Yami Safdie y la agrupación uruguaya Agarrate Catalina participaron en arreglos vocales, que suman textura y diversidad.

El álbum incorpora cánticos de pueblos originarios, que refuerzan la conexión con la raigambre y la identidad, además de sonidos de otros rincones de Sudamérica.

Pequeño Bambi

Femme Fontaine – Venganza Peluche es el nuevo álbum de Pequeño Bambi, un estallido punk queer que combina ternura feroz, deseo salvaje y la poética queer del colapso. Producido por Andrés Mayo y con colaboraciones de Susy Shock, Lula Bertoldi, Paula Maffía, Lucy Patané y Marie Bardet, el disco fue publicado por Goza Records.

El disco incluye tres reversiones radicales de clásicos de Las Grecas, ABBA y Shakira.

Pequeño Bambi está formado por músicas, productoras y artistas con dos décadas en la escena under. El show presentación oficial será el sábado 15 de noviembre en ArtLab (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Fransia

“Las personas deben colocar a la paz mental como una de sus mayores metas. El castigo de toda mente desordenada es su propio desorden”. Con esas palabras, Fransia presenta “A veces”, una canción que llega como segundo adelanto de lo que será Fuentes Secretas, su próximo disco.

La artista presenta esta historia de amor protagonizada por dos personas “rotas” que se unen tras dar vueltas por las calles de Buenos Aires.

“A veces simboliza una revelación más allá de los límites de esta frágil biología que tenemos. Es un pedido de ayuda y una declaración de amor. El amor te cura y te eleva; ilumina tus tinieblas”, subraya la artista quien promete un disco de esencia mística y confesional.

