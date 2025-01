Rod Stewart celebra 80 años: una leyenda del rock que no piensa retirarse

El icónico cantante británico Rod Stewart, conocido por su inconfundible voz ronca y éxitos como Do Ya Think I'm Sexy?" celebra este viernes su 80 cumpleaños en plena forma. Con más de 250 millones de discos vendidos, el artista asegura que sigue apasionado por la música y no tiene planes de retirarse.

"Amo lo que hago y hago lo que amo. Estoy en forma, tengo una cabellera poblada y puedo correr 100 metros en 18 segundos", expresó Stewart en su cuenta de Instagram a finales de 2024, dejando claro que su energía sigue intacta.

Conciertos y despedida de las giras mundiales

Para celebrar su legado, Rod tiene programados cuatro conciertos en el famoso Caesars Palace de Las Vegas entre el 21 y el 31 de marzo. A finales de junio, regresará al escenario del legendario Festival de Glastonbury, donde ya fue cabeza de cartel en 2002.

Sin embargo, en noviembre de 2024, el cantante anunció que suspenderá las grandes giras mundiales tras completar sus conciertos en Europa y Norteamérica en 2025. A pesar de esta decisión, sus planes no incluyen dejar la música: "Rod seguirá cantando hasta el día en que caiga. Ama lo que hace y su público todavía lo adora", afirmó Richard Houghton, autor de un libro sobre Faces, una de las bandas a las que perteneció.

Rod Stewart un apasionado por el fútbol y raíces escocesas

Nacido el 10 de enero de 1945 en el norte de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, Roderick David Stewart creció en un hogar con raíces escocesas, lo que lo convirtió en un ferviente hincha del Celtic de Glasgow y de la selección escocesa de fútbol.

Aunque su padre soñaba con que se convirtiera en futbolista profesional, Rod probó suerte con el Brentford F.C. a los 15 años, pero nunca fue llamado. "La vida de músico es mucho más fácil porque te puedes emborrachar y hacer canciones", bromeó en su biografía.

Una carrera legendaria

Los inicios de Rod en la música fueron bohemios, viajando por Europa con el cantante de folk Wizz Jones y durmiendo bajo puentes en París. En los años 70, tras su paso por Jeff Beck Group y Faces, comenzó su exitosa carrera como solista con hits como Sailing, Tonight I'm Yours y el emblemático Do Ya Think I'm Sexy?.

Con más de 50 álbumes entre grabaciones de estudio, en vivo y recopilatorios, Rod Stewart se consolidó como una de las voces más reconocibles de la música rock. Según Houghton, "su sonido áspero, impregnado de soul y rhythm and blues, lo hace inconfundible desde la primera nota".

Además de su éxito musical, Rod es conocido por su vida amorosa. Estuvo casado tres veces y es padre de ocho hijos, a quienes ha transmitido su pasión por el fútbol y el Celtic de Glasgow.

Rod Stewart celebra sus 80 años como un símbolo de longevidad y pasión en el mundo del espectáculo, demostrando que la música y la energía nunca envejecen. "La vida continúa y aún hay mucho por cantar y disfrutar", asegura el rockero que sigue conquistando escenarios y corazones.

