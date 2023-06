Viene Rod Stewart a la Argentina

El legendario artista escocés regresa a la Argentina para hacernos vibrar y bailar con sus grandes éxitos.

Rod Stewart se presentará el 4 de octubre en el Estadio GEBA luego de 5 años de ausencia.

Allí nos volverá a cautivar con temas emblemáticos como: "Do You Think I`m Sexy?", "Hot Legs", "How Long", "Sailing", "Infatuation", "Cupid", "Crazy About Her", "Downtown Train", "Passion" y "Forever Young".

Rod Stewart refugia a una familia ucraniana que huyó de la guerra

Las entradas ya están a la venta en Ticketflash. Su nueva presentación en GEBA se llevará a cabo a 34 años de la primera presentación de Sir Rod Stewart en nuestro país.

