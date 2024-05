De cara al paro general del próximo jueves 9 de mayo, que nunca estuvo en duda, distintos referentes de la CGT se dedicaron a aceitar vínculos para analizar detalles de la administración Javier Milei. En el radar de los popes de la central obrera aparecen Juan Grabois, una figura del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, hasta exministros de Economía de Mauricio Macri, como Alfonso Prat Gay y Hernán Lacunza.

En la calle Azopardo ven con muchísima preocupación el impacto que tiene en la economía el ajuste libertario y, a diferencia del oficialismo, creen que la recesión se profundizará con un aumento del desempleo. Un panorama que compartió Pablo Moyano, el triunviro de la central y una de las figuras de Camioneros, exponente del ala más dura del sindicalismo, con Juan Grabois, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y exprecandidato a presidente.

El encuentro entre ambos dirigentes, cuya sintonía es casi total, se planificó hace días, se concretó ayer en la sede de Camioneros y duró más de una hora, con un análisis del escenario económico y la necesidad de empezar a construir una alternativa política a la gestión de La Libertad Avanza. Y quedaron en seguir conversando.

Además, la central se dedicó a profundizar su relación con la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, un conglomerado de organizaciones que tiene al Movimiento Evita en primera fila. No fue casualidad que el pasado miércoles, posterior a la movilización, en la conferencia de prensa que ofreció la CGT, Alejandro Gramajo, el titular de la UTEP, haya estado al lado de Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. De hecho, Daer destacó el apoyo de Gramajo y se llevó un aplauso.

“Este consejo directivo de la CGT asume la agenda de todos los trabajadores, sin importar si están en la formalidad o en la economía popular. Eso es un avance en la etapa de resistencia al modelo de entrega y de saqueo de Milei”, le comentó Gramajo a PERFIL sobre el ida y vuelta que tienen con la pata más importante del gremialismo de la Argentina.

Gerardo Martínez convocó a los economistas Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay para analizar la coyuntura.

Paralelamente, en la central comenzaron a escuchar a dos personas que pasaron por el quinto piso del Palacio de Hacienda, precisamente bajo la era Macri. Uno es Alfonso Prat Gay, el otro Hernán Lacunza, quienes visitaron a Gerardo Martínez en la sede de la Uocra. Del entorno de uno de los exfuncionarios confirmaron los cónclaves y precisaron que fueron “ a pedido” y no muy recientes. Hay más: en las reuniones, los economistas trazaron un duro diagnóstico de la gestión del oficialismo y lanzaron advertencias de cara al futuro, con inflación alta y aumento del desempleo, con una conclusión: el modelo Milei no posee beneficios para los trabajadores.

Para Héctor Daer, consultado por PERFIL en rueda de prensa, los problemas del mercado laboral no serán resueltos por la reforma laboral que logró media sanción. “No rescato nada de la iniciativa, ni siquiera el mecanismo de debate. Todos pensábamos que iba a ir un proyecto de ley a la comisión de legislación laboral, pero no fue así. El proyecto original era peor para los trabajadores que el DNU, por eso el Gobierno planteó un capítulo laboral, pero insisto, no rescatamos nada. La ley no va a defender los intereses de los trabajadores, va totalmente al revés”.