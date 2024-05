El ministro del Interior, Guillermo Francos aseguró que la Ley Bases tendrá un tratamiento “rápido y sencillo” en el Senado y apostó a que la influencia de los gobernadores pueda jugar a favor de La Libertad Avanza. El funcionario, además, reconoció el "error inicial" del Gobierno en el primer intento por debatir el proyecto, pero se mostró confiado en lo que sucederá ahora en la Cámara alta.

En diálogo con La Red, Francos aseguró: "Se entiende que los senadores tienen más relación con sus gobernadores y más impacto las leyes que se sancionan en los estados provinciales. Como estas leyes tienen beneficios directos en las provincias, más allá de las discusiones ideológicas y de que alguno tenga posiciones ya tomadas -eso lo entiendo y trataremos de convencer-, esta es una ley que debiera pasar con un tratamiento más rápido y sencillo porque a los gobiernos provinciales les urge estos temas".

Con respecto a cómo puedan votar los senadores kirchneristas, Francos dijo que hay quienes "van a estar tironeados por sus posiciones ideológicas, prejuicios y por mostrar una unidad". Sin embargo, volvió sobre cómo puedan influir los mandatarios provinciales: "Muchos gobernadores van a decir 'muchachos, dejen de jorobar ahora y tratemos de hacer llegar recursos a nuestras provincias y posibilidades de desarrollo e inversión", agregó el ministro.

Además, el funcionario se refirió al "fracaso inicial" que tuvo la iniciativa. "Empezamos presentando un proyecto a los pocos días de haber iniciado el gobierno, con un espacio muy joven y necesitaba madurar", reconoció. De todas formas, consideró que desde La Libertad Avanza pudieron "rever los pasos y cuáles han sido los errores cometidos". "Podemos decir que aprendemos rápido", agregó.

Francos contó que a partir de la semana próxima el Gobierno comenzará a trabajar en la próxima instancia legislativa de la Ley Bases. "El Presidente me designó a mí como ministro del Interior, no es casual. Él sabe perfectamente que es necesario también política para llevar adelante los tratamientos de las leyes. No es un ingenuo que cree que se pueden obtener leyes y transformaciones sin tener políticos que hagan el trabajo de buscar acuerdos y convencer. Él está satisfecho con lo que hicimos, me mandó mensajes, me felicitó", relató.

Cauto, Francos declaró que será "difícil" que el Gobierno llegue al Pacto de Mayo con la Ley Bases y el paquete fiscal aprobados en el Senado. "Nosotros vamos a hacer lo posible por llegar. Creemos que hay intención de muchos senadores que quieren estar a la altura de las demandas que tiene el país y conversaremos con ellos y con los gobernadores", dijo.

Guillermo Francos sobre el paro general de la CGT

Francos habló mientras en el centro porteño se llevaba adelante la movilización convocada por la Confederación Central del Trabajo (CGT), que además llamó a un paro general para el próximo 9 de mayo.

"Trataremos que no se haga. Vamos a conversar estos días para tratar de entender que es un momento para mirar hacia adelante, despejar el horizonte de conflictos y buscarle un mecanismo para conseguir mas trabajo en la Argentina", sostuvo el ministro.

Además, se refirió a la publicación de Cristina Fernández de Kirchner por el Día del Trabajo, en el que cuestionó la reforma laboral que impulsa el oficialismo. Francos subrayó que la expresidenta tiene posiciones "equivocadas" y dijo: "Ella ha demostrado que con sus políticas la Argentina llegó a esta situación con más del 50% de pobres, una economía parada y sin crecimiento. En cuanto a las normas laborales, no puede existir un país que solo tenga seis millones de trabajadores formales y ocho millones informales", sostuvo..