El gobierno recibió al Consejo Interuniversitario Nacional: “Sin resultados concretos inmediatos”

El gobierno se reunió este martes con autoridades universitarias agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para dialogar tras la masiva marcha educativa del 23 de abril, aunque no hubo “resultados concretos inmediatos” que resuelvan el apremiante conflicto en el financiamiento de las casas de estudio.

“Valoramos la convocatoria”, informó el CIN a través de un comunicado de prensa tras el encuentro con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. "Avanzamos en el diálogo, pero sin resultados concretos inmediatos, y seguimos bregando por soluciones en el corto plazo", detalló.

Además, desde el Consejo Interuniversitario argumentaron: “El incremento de gastos de funcionamiento del 70 por ciento para la cuota de gastos de funcionamiento de marzo y un potencial nuevo aumento de 70 por ciento para mayo, que se cobrará en junio, significan un incremento del 105 por ciento. Esto es un aliciente, pero insuficiente para resolver los problemas actuales”.

De acuerdo a lo que indicaron, los rectores universitarios plantearon por primera vez ante Pettovello, —pero que es “el mismo planteo que venimos haciendo desde enero de 2024”—, sobre “la necesidad de recuperar el 50 por ciento que se ha perdido en la inversión universitaria”.

“Las autoridades del CIN expusimos cada punto de los reclamos fundantes de la histórica marcha en apoyo a la universidad pública. Esto significa recuperar las becas estudiantiles, los salarios docentes y no docentes y abordar el tema presupuestario (funcionamiento, hospitales, resoluciones no abonadas, obras, crisis del sistema de ciencia y técnica y otros puntos de interés)”, manifestaron.

A su vez, señalaron que todo lo informado por el gobierno en el encuentro "será trasladado rápidamente al Comité Ejecutivo del CIN para su análisis". “Aspiramos a que el camino del diálogo, el trabajo colaborativo y el respeto, lejos de la descalificación y la difamación, permitan resolver los problemas presentes para garantizar las condiciones indispensables para el funcionamiento de las universidades y el buen cumplimiento de sus tareas”, destacaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, brindó una entrevista este martes por la noche en la que reconoció que la reunión con Pettovello fue “positiva” y que “es momento de sentarse a dialogar”. Sin embargo, reclamó que “el gobierno tiene que entender que si el reclamo fue genuino, porque la sociedad quiere que las universidades sigan abiertas, eso no se resuelve cambiando los interlocutores”.

“Tienen que resolver el reclamo que se estaba planteando, de esa reunión no se pudo sacar un comunicado en conjunto. Lo único que hizo el gobierno fue recibir los planteos. Me parece que rápidamente tiene que decidir si lo va a resolver o no, porque las universidades están armando sus cronogramas para el cuatrimestre que viene y eso depende de si tendrán fondos o no”, completó.

La posición de Sandra Pettovello: “La educación para nosotros es fundamental”

Tras otra reunión realizada el lunes entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, la funcionaria nacional manifestó: “Nunca desde la Libertad Avanza o el Ministerio de Capital Humano se comunicó que se iba a cerrar o desfinanciar la universidad pública”.

“La educación para nosotros es fundamental, por eso el presidente adhirió al compromiso de Argentinos por la Educación cuando aún estaba en campaña. Desde el gobierno apoyamos fuertemente la educación pública (tanto de gestión estatal como privada). Pero lo que también buscamos es el uso eficiente de los recursos, por eso resguardamos el dinero del contribuyente para sostener la educación”, ahondó Pettovello.

Luego, sugirió que “solo van a verse resultados óptimos si ese dinero es utilizado para garantizar la educación y no la política partidaria”. Por último, dijo: “La marcha universitaria no cambió en nada la relación ni el diálogo que veníamos teniendo con los rectores. Como ya manifestamos, un día antes se habían girado los fondos y aun así se realizó la marcha política opositora”. Capital Humano se escuda en haber depositado el 70% de aumento a universidades en gasto de funcionamiento, pero es menos del 10% de los gastos totales que requieren.

