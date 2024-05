Impuesto a las ganancias: cuáles son los cambios que podrían ocurrir si se aprueba el paquete fiscal

El próximo mes, los trabajadores del sector público y privado, jubilados y pensionados recibirán la primera cuota del aguinaldo. En caso de que se apruebe el paquete fiscal podría haber algunos cambios.

Cuestiones por resolver

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la contadora tributarista Fernanda Laiun quien expresó que, “hay muchas cuestiones pendientes con el paquete de la reforma tributaria”.

Según la entrevistada, estas cuestiones no son solamente lo que se pretende cambiar hacia futuro, sino un montón de aspectos que quedaron colgados del 2023, como “los empleados que no sufrieron retenciones durante ese año” y en los últimos meses, “no las sufrieron a base de modificaciones” que se hicieron directamente sobre órdenes que le dio el Ejecutivo a la Dirección General Impositiva.

Situación de empleados y monotributistas

En ese sentido, la contadora explicó que se espera que sea ratificada para que los empleadores cuando hacen la declaración jurada anual puedan seguir ese mismo camino que se siguió al momento de determinar la retención. “Es decir que si alguna de las modificaciones están en este paquete de empleados, en la ocasión de dependencia, también incluyen cosas que afectan los impuestos”, agregó.

En continuidad con el tema, la entrevistada explicó que esta situación “pasa tanto con los empleados como con los monotributistas” porque durante 2023 hubo toda una excepción para los monotributistas, para que si se excedían de los máximos que podían facturar, no quedaran fuera del régimen.

La aprobación de la Ley Bases y el aguinaldo

Al ser consultada sobre la importancia de la votación de la Ley Bases por el paquete tributarista, Laiun sostuvo que, “la aprobación de muchos de los artículos son necesarios para que se que se autoricen”. Y siguió: “El texto de la ley, como está hoy, responde al régimen anterior donde se paga la amplitud”.

Con respecto al aguinaldo y cómo afectaría su cobro, en caso de ser sancionada la reforma, la entrevistada aseguró que tendrá vigencia a partir de que salga la norma. “Lo que fue desde el 1°de enero hasta el día en que salga, no van; y no va a haber reclamos, ni que pagar impuestos nuevos sobre lo que es el pasado”, agregó.

Para cerrar, y haciendo mención al blanqueo de capitales, Laiun dijo: “Es una propuesta generosa, similar a la de Macri, pero todavía hay mucho cuestionamiento y dudas acerca de cuán exitosa puede llegar a ser en esta oportunidad”.