Se conoce la sentencia contra la "Hiena Humana": podría recibir su tercera prisión perpetua por el asesinato del taxista

Roberto Carmona, el asesino en serie conocido como "La Hiena Humana", podría recibir este viernes su tercera condena a prisión perpetua por el asesinato del taxista Javier Bocalón, ocurrido el 13 de diciembre de 2022 en la ciudad de Córdoba, cuando se escapó de una salida transitoria.

El asesino, de 61 años, acumula tres condenas, dos de ellas a prisión perpetua, por otros tres crímenes, y comenzó a ser juzgado nuevamente este lunes en los tribunales cordobeses por "evasión" y "robo calificado por el uso de arma y homicidio con alevosía y criminis causa".

En esta oportunidad, destaca el detalle de que Carmona se encuentra sentado en el banquillo de los acusados encerrado en un cubículo de vidrio y custodiado por agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba debido a su alta peligrosidad y para cumplir con todas las medidas de seguridad posible de acuerdo a este perfil.

Con Carmona en una cabina de vidrio comenzó el juicio: "Soy depredador y un lobo solitario"

La Cámara Octava del Crimen de esa provincia, integrada por Marcelo Nicolás Jaime, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno, dictará sentencia en el juicio con jurados populares por el homicidio de Bocalón, que tuvo lugar mientras finalizaba el partido entre Argentina y Croacia en la semifinal del Mundial de Qatar.

Durante la semana se desarrollaron dos audiencias en las que el homicida múltiple captó la atención de todos los presentes en la sala con un relato escalofriante. “Lo abracé, le puse la cuchilla en el cogote. Le entré un poco; le empecé a dar no se cuántas puñaladas", confesó sobre el momento en que quiso robarle el auto al taxista -tras escaparse de los guardias que lo custodiaban- y terminaron chocando contra un árbol.

Los otros dos delitos por los que se lo acusan en este juicio se deben a los otros dos autos que robó para continuar su fuga. En ellos también amenazó a sus víctimas con un arma blanca; aunque finalmente fue detenido dos horas más tarde.

La confesión de Carmona y la reacción de la familia de Bocalón

La acusación contra Carmona en esta causa está en manos del fiscal de Cámara Hugo Almirón, mientras que el sospechoso es asistido por el defensor público Aníbal Zapata. Por el lado de la querella, se encuentra el abogado Carlos Nayi.

La "Hiena Humana" cumplía sus condenas en una cárcel de Chaco, lugar en que las autoridades le permitieron tener salidas transitorias desde 2014. Desde ese momento comenzó a viajar a Córdoba cada cuatro meses para ver a su pareja. Según se desprende del expediente, en una de esas visitas el hombre evadió a cinco guardias y a un enfermero que lo vigilaban y secuestró el taxi de Bocalón.

“Me dio un vaso con agua y ahí le mentí diciendo que había que buscar a una prima. Era mentira, no existía”, dijo Carmona ante el tribunal antes de relatar cómo mató a su víctima. "Él me dijo: ‘no me robes la herramienta de trabajo’ y yo le empecé a dar no sé cuántas puñaladas", afirmó al mencionar con frialdad: “Se lo pedí con cortesía y no lo entendió".

Mientras el acusado daba precisiones sobre cómo había cometido el hecho, la familia de Bocalón tuvo una crisis nerviosa. “¡Tenía nombre! ¡Javier Bocalón se llama!”, se escuchó desde el lugar donde estaban sentados Raúl y Andrea Bocalón, padre y hermana del chofer asesinado, que rompieron en llanto.

Más tarde, en diálogo con la prensa que estaba en el lugar, Raúl comentó: "Habló con frialdad, no sé cómo catalogar a una persona de esas".

El historial de violencia de la "Hiena Humana"

Considerado como uno de los asesinos más peligrosos de la historia criminal del país, Carmona violó y asesinó en 1986 a Gabriela Ceppi, una adolescente de 16 años, cuando ya contaba en su prontuario con una sentencia a 10 años por robo, por la cual la Justicia lo había beneficiado con la libertad anticipada.

En 1988 fue condenado a reclusión perpetua con la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, y dentro de la cárcel tuvo varios problemas con los reclusos. En 1994 mató al interno Héctor Vicente Bolea para disputarle el control del pabellón, hecho por el cual fue trasladado de Córdoba a Chaco.

Ya en esa provincia, fue responsable del homicidio de Demetrio Pérez Araujo, su compañero de celda. Con tres condenas, dos a perpetua y la tercera a 16 años, Carmona ahora enfrenta la posibilidad de cumplir una çuarta sentencia por el asesinato de Javier Bocalón.

