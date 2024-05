Roberto "la Hiena Humana" Carmona (63) declaró este lunes en el marco del juicio en su contra por el homicidio del taxista Javier Rodrigo Bocalón (42). Durante el proceso, el homicida múltiple justifico su accionar explicando que es "un depredador" y "un lobo solitario", a lo que agregó que era culpa de la víctima por preferir "el auto a su vida".

El juicio comenzó este lunes en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, con el detalle de que el acusado se encuentra encerrado en un cubículo de vidrio y custodiado por agentes del Servicio Penitenciario cordobés para impedir cualquier movimiento peligroso para los presentes en la sala. En su testimonio, el criminal más temido de la provincia mantuvo la mirada firme hacia el sitio donde se encontraban los parientes y allegados del taxista, así como los representantes de las partes involucradas.

Juicio contra Roberto la “Hiena Humana” Carmona: el acusado estará encerrado en una cabina de vidrio

“Soy depredador, soy un lobo solitario. Arranco en una ciudad donde no la conozco y tengo que manejar y este hombre me impedía el manejo”, aseguró el acusado. "Retumba en mi cabeza 'no me mates, no me quites la herramienta de trabajo'. Él eligió más el auto que su vida. El auto era más valioso para él que su vida", relató sobre el crimen de Bocalón, sin ninguna muestra de arrepentimiento por el hecho.

"El choque fue precisamente por él porque no lograba sacar los pies de los pedales. Lo maté porque prefirió el auto, su medio de trabajo, a su vida. Soy un maldito lobo solitario", remarcó. Además, evitó dar detalles sobre el destino final que tenía en mente esa tarde si no lo atrapaba la Policía.

La forma en que describió los hechos sorprendió a todos los presentes, incluyendo al fiscal y los jueces. Incluso cuando el fiscal de la Cámara, Héctor Almirón, le preguntó si había estado en juicio alguna vez, Carmona mantuvo el mismo tono e indicó: "Soy socio vitalicio".

Sumado a esto, tampoco se mostró arrepentido por el asesinato del taxista. En esa línea, tras consultado por el abogado querellante sobre si sentía algún tipo de remordimiento por el crimen, contestó: “¿Cambia algo? ¿Lo voy a resucitar?”.

También mencionó que en varias oportunidades vio por televisión o leyó notas que le hicieron a Raúl Bocalón, papá del chófer, ante lo que se refirió a la corrupción penitenciara en Chaco. "Este hombre hablaba sobre la corrupción penitenciaria que existe en el Chaco, y de los jueces. Pensé en ese momento: se queda corto con todo lo que mencionaba. Nunca tuve que sobornar a nadie para tener salidas transitorias", afirmó.

Otro de los episodios a los cuales aludió fue a su fuga en medio de una salida transitoria durante el partido de la semifinal entre Argentina y Croacia por el Mundial Qatar. El hombre se encontraba cumpliendo tres condenas cuando, en 2014, la Justicia chaqueña lo autorizó a tener salidas transitorias, las que aprovechaba para viajar cada cuatro meses a la provincia de Córdoba para visitar a su pareja.

A raíz del hecho, su esposa afronta cargos por su presunta complicidad en la huida. Por ese motivo, con el objetivo de desligarla del caso, afirmó: “En Córdoba me fugué porque el ego pudo más que el amor. Fue muy cobarde de mi parte, traicioné a mi esposa”.

Además, ante el interrogatorio de Almirón, contó que camufló los cuchillos, uno de los cuáles usó para matar al taxista, en un televisor desde la cárcel de Chaco, de donde también confesó que estuvo “a dos metros” de fugarse. "Me fallaron los cálculos", indicó, al tiempo que agregó que le pagó 15 mil pesos a Juan José Penayo, uno de los seis guardiacárceles chaqueños imputados por favorecer a la evasión.

Asimismo, apuntó contra el abogado de la querella, Carlos Nayi, quien planteó en la acusación previa al inicio de las testimoniales que el historial de Carmona se inició con el crimen y violación de Gabriela Ceppi (16). En esa línea, el homicida expresó que en el juicio por ese hecho no fue condenado como violador y que esa acusación le costó la vida a dos compañeros de prisión (Héctor Bolea y Demetrio Pérez Araujo) que lo tildaron de esa manera.

“Debería informarse mejor cuando va una audiencia como esta. Jamás he sido condenado como violador en el juicio de Gabriela Ceppi. Personas como usted hicieron posible que yo matara a otras personas por calificarme de la manera que usted me calificó”, manifestó Carmona mirando al letrado. “Por decir lo mismo que usted dijo tuve que mandar al lado del Señor a dos personas”, agregó.

El relato de los familiares de Bocalón: "No es una persona, ni siquiera un animal"

El padre y la hermana del taxista lo escuchaban hablar en la sala de audiencia y lloraron mientras el acusado hablaba con indiferencia. "Habló con frialdad, no sé cómo catalogar a una persona de esas", afirmó Raúl Bocalón, padre de la víctima.

Los familiares del taxista asesinado siguieron el terrible testimonio de Carmona a pocos metros de la caja de seguridad ubicada a un costado de la sala de audiencias. Al salir del lugar se mostraron visiblemente conmovidos por lo que habían visto y escuchado.

“No es una persona, ni siquiera un animal, porque el animal no actúa con ese instinto”, sostuvo el padre en diálogo con Cadena 3. Y se preguntó: “¿Vino [a Córdoba] a ver la mujer por amor o a dispararse?”.

Bocalón señaló que en ningún momento pidió disculpas y no mostró arrepentimiento. “Se justificó porque no le dio el auto. Pero no hacía falta matarlo, lo amenazas y lo bajás del auto”, indicó y agregó: “Me entra más la versión que hizo algo aquí para quedarse en una cárcel de Córdoba”.

El múltiple homicida Roberto Carmona enfrenta su cuarto juicio por asesinato

Por su parte, Nayi expresó en diálogo con el mismo medio que "lo que ha ocurrido aquel martes 13 de diciembre nos interpela como sociedad, como justicia. Mató Carmona y mató el Estado".

Aunque la Ley de Ejecución Penal permite la inclusión en el régimen de salidas transitorias a personas condenadas a prisión perpetua, como en el caso de Carmona, esto está sujeto al cumplimiento de varios requisitos. "En este caso, este hombre, declarado psicópata en el año 2011, no estaba en condiciones de acceder a ese tipo de beneficios", agregó el letrado.

"La sociedad necesita exhibir a Carmona y dar el ejemplo de que se necesita un juicio justo con todas las garantías procesales y constitucionales", concluyó.

El crimen de Javier Bocalón

El hecho ocurrió el martes 13 de diciembre de 2022, cuando Carmona se fugó de la vivienda de su esposa en barrio Las Violetas, mientras transcurría el partido de semifinales por el Mundial de Qatar en el que Argentina goleó 3 a 0 a Croacia. Ese día, Bocalón iba a hacer un viaje más y regresaba a su casa para ver el partido, justo cuando lo abordó el acusado.

De acuerdo a la investigación, el homicida se escapó por la puerta principal de la casa y tomó un taxi, sin que lo advirtieran los seis guardiacárceles de Chaco que debían vigilarlo en esa visita transitoria. Según el expediente, luego de asesinar con una cuchilla al hombre, chocó el auto contra una columna de la luz en la esquina de avenida Santa Ana y Félix Paz, en el sector sudoeste de la ciudad de Córdoba.

De allí se dirigió hasta la playa de estacionamiento del supermercado Mariano Max y le robó el vehículo a una pareja. Luego prosiguió su fuga y, cerca de la Clínica Vélez Sarsfield, hirió con un arma blanca a dos mujeres para que lo trasladaran en su auto, hasta que finalizó su raid delictivo al ser recapturado en calles Luis Agote y Almirante Brown de barrio Los Naranjos.

El asesino, quien acumula tres sentencias por otros crímenes, comenzó a ser juzgado nuevamente en esta ciudad acusado por los delitos de evasión y robo calificado por el uso de arma y homicidio con alevosía y criminis causa. Carmona enfrenta a un jurado popular y podría ser condenado de nuevo a perpetua.

El tribunal que lo juzga está integrado por los camaristas Marcelo Nicolás Jaime, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno, junto con jurados populares. La acusación corre por cuenta del fiscal de Cámara Hugo Almirón, mientras que Carmona es asistido por el defensor público Aníbal Zapata. Asimismo, hay dos querellantes particulares: el padre del taxista y una de las víctimas del robo de vehículo.

El prontuario de Roberto Carmona

El prontuario de Roberto "La Hiena Humana" Carmona es uno de los más terroríficos conocidos en la Argentina. Fue condenado dos veces a prisión perpetua y otra a 16 años de cárcel.

Antes del crimen del taxista, el hombre ya había asesinado a tres personas. El primer crimen ocurrió en 1986 y la víctima fue Ceppi. En ese entonces, ya tenía una sentencia a 10 años por robo, por la cual la Justicia de ese momento lo benefició con la libertad anticipada. Fue allí cuando cometió el crimen de la adolescente.

En ese sentido, el criminal serial secuestró, violó y fusiló de un disparo en la cabeza a la chica. Luego, descartó su cuerpo en un campo de sorgo en la ruta 9, donde lo encontraron un mes más tarde.

Dos años después fue condenado a reclusión perpetua con la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, por lo que fue encerrado en una cárcel de Córdoba. Sin embargo, en la prisión cometió varios incidentes y lesiones de gravedad contra otros presos: le tiró caramelo caliente en la cara a uno porque impidió que violara a su esposa y apuñaló a otro, a quien luego le tiró agua hirviendo mientras dormía porque no había podido matarlo.

Sumado a esto, en 1994 asesinó a Bolea, un recluso con el que compartía condena para disputarle el control del pabellón. Fue allí que de Córdoba lo trasladaron a una cárcel de Chaco y en julio de 1997 mató a Demetrio Pérez Araujo, por lo que lo sentenciaron de nuevo por homicidio.

