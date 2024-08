Noruega será este sábado el escenario de una de las "bodas del año" europeas y posiblemente la más controvertida: la princesa Marta Luisa, hija mayor de los reyes noruegos, se casará con Durek Verret, un "chamán" que afirma que se curó del cáncer, que cree en la existencia de los Iluminati y alguna vez fue detenido por la policía por negarse a pagar el boleto de un autobús. Durek Verrett, de 49 años, es el novio más atípico que recibió la realeza europea en décadas.

Durek Verrett, el novio de la princesa Marta Luisa, dice que recibió sus poderes chamánicos de su bisabuela

La hija mayor de los reyes de Noruega, la princesa Marta Luisa, se casa con un autoproclamado "chamán", el estadounidense Durek Verrett, una unión entre dos defensores de terapias alternativas que causa revuelo en el país escandinavo.

Nacido en California en 1974, Verrett se presenta como "chamán de sexta generación" estadounidense que cuenta a Gwyneth Paltrow, Antonio Banderas, Nina Dobrev y James Van Der Beek entre sus clientes más famosos.

Según contó en una entrevista de 2020 con Vanity Fair, creció en una riqueza extrema con sirvientes domésticos, choferes y aviones privados gracias a su exitoso padre, un arquitecto. Pero su madre dijo a la revista Se og Hør que todo era mentira y dijo que el chamán le había "lavado el cerebro" a la princesa Marta Luisa.

La princesa respondió: "No me importa si de niño provenía de una familia adinerada o no, pero el hecho es que lo era, y estoy harta de las mentiras de Se og Hør sobre nosotros y sobre Durek".

En un podcast, Durek relató que su madre abandonó el hogar cuando él tenía dos años. Según su relato, su padre y su madrastra lo golpeaban si intentaba canalizar sus poderes chamánicos, que le despertaron a una edad temprana y provenían del lado paterno de la familia.

También contó que su bisabuela, Mamal, era una "poderosa curandera de Ghana" que comenzó a "visitarlo" en sueños cuando tenía cinco años.

Marta Luisa, de 52 años, asegura que tiene una suerte de clarividencia y que es capaz de comunicarse con los ángeles, un don del que ha sacado rédito impartiendo cursos y escribiendo libros. Durek Verrett, de 49 años, se presenta como un "chamán de sexta generación" que vende, a precio de oro, un medallón supuestamente salvador.

"Cuando los traficantes de esclavos se infiltraron en las tribus africanas, Mamal huyó a Haití, donde estudió el vudú y se convirtió en espiritualista antes de terminar en Nueva Orleans. Los poderes chamánicos de Mamal son legendarios en mi familia", contó Verrett.

Según su relato, su padre fue "aprendiz de su abuela Mamal y de su tía" en Nueva Orleans, y que había "presenciado de primera mano las pruebas y tribulaciones" de ser un chamán. Pero su padre lo golpeaba si él intentaba aprovechar sus supuestos dones espirituales o lo sorprendía estudiando sobre chamanismo.

Durek también recordó haber sido abusado sexualmente por un niñero, lo que lo condujo a entregarse al abuso de drogas y alcohol cuando creció. "Cuando era joven, bebía como un loco", escribió en su libro Spirit Hacking (2019). "Pasaba los días entrenándome en chamanismo y luego me emborrachaba jugando videojuegos con mis amigos".

"No sólo tenía un problema con la bebida, también era homofóbico", admitió. En otra parte de su libro, Durek dice que de niño "odiaba ser negro" y que solía comprar decolorante para la piel. Agregó: "Yo también me decoloré el pelo, hasta el punto de que se me cayó, por eso todavía no tengo pelo". Intentó ser bailarín y actor y también fue profesor de pilates.

El día que Durek Verrett volvió de la muerte: "Mi abuela muerta apareció en la habitación del hospital"

Para Durek Verrett esta será, sin embargo, la segunda vez que se case con Marta Luisa pues, según asegura, él ya estuvo casado con la princesa en una vida anterior en el Antiguo Egipto. Además, el guía espiritual afirma que, en otra vida, fue un faraón.

En 1991, Durek pasó un año en prisión por organizar una fiesta ilegal en una casa desocupada de California, que posteriormente se incendió. Tras su liberación, fue detenido en tres ocasiones por evadir el pago del pasaje de autobús, allanamiento y robo de servicios, según informes de documentos judiciales.

En 2002, Durek, que ya había contado antes que era VIH positivo, afirmó que murió de insuficiencia renal y volvió a la vida, consolidando su camino para convertirse en chamán. Después dijo que su "regreso de entre los muertos" lo ayudó a "fortalecer" sus poderes y su "devoción al Espíritu". "Ya me identificaba con ser el chamán Durek, pero se volvió más claro cuando regresé de la muerte", explicó.

"Me desperté en mitad de la noche y vi que un espíritu estaba sentado encima de mí, metiendo la mano en mi cuerpo", relató. "Lo siguiente que supe fue que estaba atado a una camilla en una ambulancia con mi amigo Marcus sentado a mi lado, luciendo muy asustado", dijo en su libro.

Cómo será el documental que mostrará la polémica boda real de Marta Luisa de Noruega y el "Chaman" Durek Verrett

Según sus propias palabras, sufrió siete convulsiones durante el camino al hospital y sus órganos comenzaron a dejar de funcionar. Estuvo clínicamente muerto durante cuatro minutos antes de que lo reanimaran: 'Mi abuela muerta apareció en la habitación del hospital y me dijo que me relajara ante el dolor y dejara que la muerte me llevara", explicó.

Durante los pocos minutos en los que estuvo "muerto", Durek aseguró que "pasó al otro lado", donde le mostraron "quiénes somos y de dónde venimos y de qué se trata todo esto, y estamos haciéndolo mucho más difícil de lo que tiene que ser".

Durek pasó dos meses en coma inducido médicamente y perdió el uso de sus piernas. "Me dijeron que tenía daño cerebral y que nunca volvería a caminar. Mis riñones estaban en tan mal estado que pasé los siguientes ocho años de mi vida en diálisis, una experiencia que me obligó a caminar entre las llamas del sufrimiento humano".

En 2009, Durek recaudó entre sus seguidores más de 20.000 dólares para una cirugía de trasplante de riñón, con su hermana como donante, llevada a cabo después de "años de soportar agonizantes tratamientos de hemodiálisis tres veces por semana". "Siendo VIH positivo, fue increíblemente difícil tener la oportunidad de recibir un trasplante de riñón", explicó.

Por entonces, mantenía un noviazgo con el masajista Hank Greenberg, con quien se comprometió. Durante su relación de ocho años, Durek y Hank supuestamente organizaron sesiones de bienestar llamadas "Cielo y Tierra" en Los Ángeles. Pero todo terminó cuando Durek fue detenido por la policía en 2015 por atacar a su novio en su casa de California.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett: los detalles íntimos de la boda más polémica del año

Greenberg dijo después que su ex era "un mal hombre". "Amaba mucho a Durek y le deseo todo lo mejor, pero no tengo nada bueno que decir sobre él", dijo. "Tiene un talento inmenso y creo en su misión, en que el amor es la respuesta, pero ya no creo en ese hombre".

Según Se og Hør, el chamán y la princesa amenazaron a Hank Greenberg con iniciar acciones legales en su contra si continuaba hablando públicamente de su relación.

"Soy un híbrido de un lagarto espacial y tengo espíritus del mundo antiguo"

En 2015, Durek se embarcó en una gira para "sanar el mundo", que incluyó eventos en Israel, Turquía e Islandia. "Solía ​​tener una casa en Hollywood, pero una mañana me desperté y me dije a mí mismo que tenía que estar allí para las personas que me necesitaban", dijo.

En 2018, Durek dijo que había previsto los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos dos años antes de que ocurrieran, pero creía que no le correspondía intervenir. También dijo que predijo que una "plaga" llegaría a la humanidad en 2020.

En octubre de 2021, Durek afirmó en una publicación de Instagram ahora eliminada que no es un ser humano, sino un "híbrido de lagarto espacial".

La princesa y el chamán listos para una boda polémica: una historia de títulos reales, ángeles y curas milagrosas

"Soy un híbrido de un lagarto espacial ('reptil') y Andromedia (princesa de la mitología griega), y también tengo espíritus del mundo antiguo. Se han dicho mentiras sobre nuestra especie que quiero abordar. Somos un grupo de seres, y eso significa que hemos venido aquí para crear estructuras que ayuden a las personas a liberarse", dijo.

Y agregó: "Las cerraduras espaciales están aquí para aflojar el sistema de una manera significativa. Todo lo que está encerrado en estructuras que realmente limitan o impiden que la gente vea la liberación, lo sacudimos. Venimos como disruptores para alterar frecuencias".

En Noruega, donde la monarquía cuenta con una gran aceptación popular, el chamán cayó muy mal por sus insinuaciones de que el cáncer es una enfermedad autoinducida o por los ejercicios que recomienda para borrar la "huella" vaginal de las mujeres que han tenido múltiples parejas sexuales.

Verrett también causó polémica cuando acusó a la familia de su novia de ser racistas, cuando dijo que los niños posiblemente eran poseídos por un demonio cuando se portaban mal y por vender un medallón llamado "Spirit Optimizer" que, según él, le ayudó a superar el covid-19.

La periodista Ingeborg Senneset, del diario Aftenposten, reveló las afirmaciones de Durek de que el cáncer en los niños puede ser causado por "ser infeliz". "Ha estado hablando de eliminar los malos espíritus de los niños", dijo.

Y agregó: "En 2021 me dejó una serie de mensajes de voz y trató de convencerme de la existencia de los Illuminati. Es importante que la gente sepa lo lejos que está realmente".

No será la primera boda de Durek Verret y Marta Luisa: afirman haber estado casados en vidas pasadas

Los noruegos no le creen nada y una de las personalidades más famosas de la TV dijo: "Es un impostor, un charlatán y un estafador".

En declaraciones a la revista Hello! publicadas esta semana, Durek dijo que le encantaba la "energía fogosa" de la princesa Marta Luisa.

"Ella dice lo que piensa. No tolera mis tonterías. Soy una persona muy fuerte, tengo una personalidad muy fuerte", dijo. "Por eso, que alguien como ella tenga el coraje de hablarme en cualquier momento me llena de cariño y de cariño, porque finalmente he conocido a alguien capaz de mantener ese espacio de poder".

La pareja fue presentada por amigos en 2019 y ellos afirman haberse casado en vidas pasadas, específicamente en el Antiguo Egipto, donde él afirma que fue un "faraón". "Soy muy espiritual, es tan bueno estar con alguien que lo apoya", comentó la princesa en Instagram en junio de 2022, unos días después de que se anunciase su compromiso.

Un tiempo después, la pareja denunció en un video de Instagram que Verret era víctima del acoso y la discriminacion online. "No quieren ver a un hombre negro en la Familia Real porque nunca ha habido uno en la historia de la familia real europea", dijo él.

"En segundo lugar, es una mujer", agregó. Es diferente cuando un príncipe real elige a una mujer de color, porque es como, "oh, es un hombre, puede elegir a quien quiera. Pero que una princesa elija a un hombre de color es algo que nunca se había hecho en la historia. Por eso, para mucha gente es muy difícil poder aceptarlo".

Marta Luisa y Durek Verrett se casarán en un hotel situado en la zona alta de Geiranger, un pueblo turístico de un fiordo de la costa oeste. Unos 380 invitados, entre los que se cuentan la princesa heredera Victoria de Suecia y su esposo, el príncipe Daniel, se darán cita en los festejos, que empiezan este jueves.

Pero los miembros de la familia real "evitarán ser filmados o fotografiados" en la boda como resultado de los controvertidos acuerdos de la pareja con Netflix y la revista Hello!. Además, la Norwegian Broadcasting Company (NRK) y la Norwegian News Agency (NTB), que suelen cubrir ocasiones reales como ésta, no fueron invitadas al evento.

El rey Harald, padre de Marta Luisa, se mostró indulgente y aludió a un simple "choque cultural". ¿Qué piensa de su futuro yerno? "Es un buen chico, de hecho, y muy divertido", dijo. "No estamos de acuerdo en todo pero podemos vivir con nuestras diferencias", subrayó.