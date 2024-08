La princesa y el chamán listos para una boda polémica: una historia de títulos reales, ángeles y curas milagrosas

La princesa Marta Luisa de Noruega, sigue adelante con los preparativos de su casamiento con un controvertido “chamán” estadounidense a pesar de múltiples reclamos para que ella renuncie a su título real, en un nuevo capítulo de uno de los romances de la realeza más polémicos de los últimos tiempos.

Marta Luisa, de 52 años, es la hija mayor del rey Harald V y la reina Sonia, se casará este mes con Durek Verret, famoso por tener celebridades de Hollywood entre sus clientes pero impopular por sus creencias como que el cáncer es autoinducido y que los niños traviesos pueden estar poseídos por un demonio.

“Cuenta regresiva para la boda”, publicó el prometido de Marta Luisa en las redes sociales junto a una foto de ambos. El casamiento, que será un evento privado, se celebrará a finales de agosto en un hotel el pueblo de Geiranger, a orillas del fiordo homónimo en el suroeste del país.

Pero los preparativos se están viendo empañados por creciente llamados de ciudadanos noruegos para que Marta Luisa renuncie a su título de Princesa de Noruega, acusándola de haberlo utilizado comercialmente, a pesar de haber acordado no hacerlo, para vender ginebra y promover su marca de ropa.

Marta Luisa y Durek Verrett anunciaron su compromiso en junio de 2022 con la bendición del rey Harald V, padre de la princesa. La boda se celebrará en un hotel de Geiranger.

La princesa enardeció a sus críticos más recientemente al utilizar su título real en una carta documento enviada a su suegra, en la que, según la prensa noruega, amenazó a la mujer con acciones legales por la “calumnia” y las “declaraciones falsas”.

Durek afirmó en Instagram que su madre había “calumniado repetidamente nuestros personajes a través de declaraciones falsas que mostraban una importante falta de cuidado y amor hacia Marta, hacia mí y hacia nuestras respectivas familias”.

En entrevistas con la revista de celebridades “Se og Hør”, la madre de Durek calificó a su hijo como “peligroso”, alegando que le había “lavado el cerebro” a la princesa Martha Luisa y que su familia no era tan rica como Durek había tratado de hacer creer.

Tras la noticia de que Marta Luisa firmó la carta con su título de princesa, el redactor jefe de “Se og Hør”, Ulf, André Andersen, escribió un editorial en el que reclamó al rey Harald que “tome medidas” contra el uso comercial de los títulos de la realeza.

“El título de princesa es digno y ocupa un lugar destacado en una monarquía fuerte”, escribió el periodista. “Pero ahora es sin duda el momento de un consejo familiar. El resultado debe ser uno de dos: o bien la propia Marta permite que el título permanezca en el castillo o bien el rey se muestra firme a su favor”.

Los noruegos, caracterizados por ser una de las sociedades más igualitarias del mundo, dicen que la princesa Marta Luisa -que trabaja como “guía espiritual”- no debe tener un título real si desea ganarse la vida como una ciudadana.

Tove Taalesen, experta real del periódico noruego “Nettavisen”, se hizo eco de esto y dijo: “Creo que el rey Harald y el príncipe heredero Haakon deberían distanciarse más de la princesa y Durek, si así es como van a actuar en el futuro”, escribió la periodista Tove Taalesen. “Probablemente sea hora de quitarle a la princesa Marta Luisa el derecho de sucesión al trono”.

En septiembre de 2022, la princesa dijo que abandonaba su papel de representante de la monarquía para poder dedicarse plenamente a sus actividades laborales, pero los noruegos la acusan de no cumplir el acuerdo con la casa real.

“Con ello se pretende trazar una línea divisoria que separe más claramente la actividad comercial de la Casa Real de Noruega”, detalló el palacio.

Pero las críticas volvieron este año cuando se supo que una ginebra especialmente elaborada por una famosa destilería de Oslo para la boda de Marta Luisa y Durek Verrett llevaba impreso el título de princesa en la etiqueta de la botella y en el sitio web de la marca.

El experto real Trond Norén Isaksen dijo al diario “Aftenposten”: “Cuando el acuerdo no se respeta, es hora de eliminar el título de princesa de Marta Luisa antes de que el trabajo de toda la vida del rey Harald sufra más daños”.

“En octubre de 2022, tres encuestas de opinión diferentes mostraron que más de la mitad quería que Marta Luisa renunciara al título de princesa, mientras que menos de una cuarta parte quería que lo mantuviera”, declaró Isaksen.

Una princesa que “habla con ángeles” y un chamán que halló la “cura” del Covid

Marta Luisa y Durek Verrett anunciaron su compromiso en junio de 2022 con la bendición del rey Harald, que en 1968 se casó con una plebeya noruega que trabajaba en una tienda departamental de Oslo y se convirtió en la reina consorte.

Verrett, un afroamericano que se presenta como “chamán de sexta generación”, tiene entre sus seguidores a estrellas como Gwyneth Paltrow y Antonio Banderas y es conocido por sus polémicos libros y podcast en los que aborda el mundo espiritual de formas polémicas.

En Noruega el chamán cayó muy mal por sus insinuaciones en su libro “Spirit Hacking” de que el cáncer es autoinducido o por los ejercicios que recomienda para borrar la “huella” vaginal de las mujeres que han tenido múltiples parejas sexuales.

Verrett también vende en su página web un medallón llamado “Spirit Optimizer” que, según él, le ayudó a superar el covid-19. Los noruegos no le creen nada y una de las personalidades más famosas de la TV dijo: “Es un impostor, un charlatán y un estafador”.

De rostro lampiño, cabeza rapada y sonrisa seductora, Verrett acepta que sus opiniones puedan resultar desconcertantes, pero, en tanto que afroamericano, atribuye las críticas al racismo.

“Hay blancos que nos escriben todo ese odio y amenazas de muerte por estar juntos porque no quieren ver a un hombre negro en la familia”, aseguró en un vídeo publicado en Instagram.

Cuarta en el orden sucesorio noruego, Marta Luisa es famosa por asegurar que puede comunicarse con los ángeles, un don que trató de compartir -y explotar- mediante cursos y libros. Pero desde que se comprometió con Verrett, la creencia de la pareja en las terapias alternativas desconcierta en Noruega.

Refiriéndose a su próxima boda con la princesa, Durek dijo: “Para mí, el matrimonio no es sólo casarse con alguien, es literalmente un acto ante Dios, que estoy fusionando mi vida con sus hijos, con su familia, con mi familia, y realmente presentándome”.

“Me encanta poder estar presente para ella, me encanta estar presente para sus hijos, y me encanta cómo mi familia se presenta para ella, y me encanta cómo su familia se presenta para mí”, dijo. “Es una relación hermosa. Todos se aman. Es una expresión hermosa de lo que debería ser la familia y el amor”.

Verrett dijo que “no habría pedido su mano en matrimonio si no hubiera sabido en mi alma que voy a pasar el resto de mi vida con esta mujer y vivir cada respiro que tengo para hacerla feliz”.