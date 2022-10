La princesa y el chamán: un amor que despertó polémica, desconfianza y racismo

Incluso para la avanzada sociedad de Noruega su romance resulta extraordinario, pero ellos están decididos a seguir adelante. Se trata de la princesa Marta Luisa, la hija mayor de los reyes noruegos, y el autoproclamado chamán estadounidense Durek Verret, un guía espiritual de moda en Hollywood, una pareja que parece llevarse bien, pero que no terminan de convencer en el reino nórdico, poco dado a las ciencias alternativas.

Con la bendición del rey Harald, la princesa, de 51 años, y su pareja, de 47, anunciaron su compromiso en junio y se van a casar en los próximos meses. "Él hace saltar mi corazón", escribió la princesa, pero los noruegos sienten que tienen motivos para desconfiar: Verret se presenta como un "chamán de sexta generación" que cuenta con clientes de alto nivel, como Gwyneth Paltrow y Antonio Banderas.

En su libro "Spirit hacking" sugiere que el cáncer es una elección, ofrece ejercicios para borrar la "huella" vaginal de mujeres que han tenido múltiples parejas sexuales y vende a 222 dólares un medallón, el "Spirit Optimizer", que según él le habría ayudado a superar el covid. "Es un impostor, un charlatán y un estafador", opinó el escritor y humorista Dagfinn Nordbø.

El exalcalde de Oslo Fabian Stang, conservador, es una de las pocas figuras que se ha posicionado a favor de la pareja. "Muchos piensan, como yo, que vender medallones que dan salud sobrepasa los límites (...) pero es extraño que tantos de los que odian a Durek no tuvieran nada en contra del hombre de Snåsa", un famoso curandero que se cree murió en 2021, escribió. "¿No deberíamos en 2022 poder recibir a Durek con los brazos abiertos e invitarlo a un debate agudo sobre los límites entre la ciencia y el bluf?", concluyó.

Quién es Durek Verrett

De rostro lampiño, cabeza rapada y sonrisa seductora, Verret concede que sus opiniones puedan resultar desconcertantes, pero, en tanto que afroamericano, atribuye las críticas al racismo. En una entrevista con The Times, Verrett habló sobre los ataques que experimentó desde que inició su relación con Marta Luisa: "La gente dice que me quieren colgar de un árbol, y otros creen que no debe haber negro en el palacio".

Según el periódico, Verrett fue comparado con Meghan Markle -la esposa afrodescendiente del príncipe Harry- y se refirió a los muchos comentarios racistas que recibió la duquesa de Sussex: "Es un calvario para alguien de color entrar en la familia real. Pero es otra historia cuando es una mujer la que se queda con un hombre", le dijo al Times. Según él, es más fácil para el príncipe Harry hacer lo que quiere porque es un hombre, y es más fácil juzgar a Marta Luisa por ser mujer.

"La gente se siente incómoda con que una mujer blanca elija a un hombre de piel oscura que es chamán y alma sexual. Molesta. Cambiamos las cosas enamorándonos unos de otros. No podemos estar molestos por eso. Este es un tiempo de evolución. No tiene nada que ver con Märtha y conmigo. Tiene que ver con ellos", apuntó.

Después de que la pareja anunciara que eran pareja en 2019, Verrett hizo varias revelaciones íntimas de su propia vida sexual en su propio podcast que escandalizaron incluso a la progresista Noruega. El episodio recibió una gran atención tanto en este país como en los medios internacionales, y varios criticaron al chamán por revelar la vida privada de Marta Luisa, sin referirse específicamente a ella, sino hablando de su "novia".

Dichos escandalosos sobre la eyaculación y su trabajo para limpiar la "huella sexual" en las mujeres

En el podcast Verrett aseguró que durante varios años se entrenó para controlar su propia eyaculación con el fin de satisfacer a su pareja sexual de la mejor manera posible y también afirmó que se entrenó para hacer circular el semen de regreso al cuerpo y cree que cuanto menos eyacula, más frecuentemente tiene relaciones sexuales.

Se dice que los reyes Harald y Sonia reaccionaron enérgicamente al episodio del podcast y, al final, el episodio se eliminó después de "una fuerte presión de varios sectores", incluidos funcionarios del palacio. La propia princesa quedó perpleja con el podcast y publicó en las redes sociales que no sabía que Verrett había sido tan detallista en el episodio.

"Mi novio cometió un gran error ahí, yo no lo sabía. Ahora está aprendiendo de sus errores y no volverá a suceder", dijo. "Todos estamos aquí para aprender, y él cometió un gran error del que ahora está aprendiendo. Gracias por pensar en mi familia. Pienso en ellos yo también. Pero no volverá a pasar", respondió a un comentario de alguien que escribió "pobre familia".

Esa no fue la única vez que Verrett escandalizó a Noruega con sus declaraciones. Hace apenas unos meses abrió un intenso debate tras una entrevista en el canal irlandés Virgin, cuando afirmó que puede "limpiar" a las mujeres que tuvieron muchas parejas sexuales. "Hay ciertas marcas que las mujeres quedan en el interior de la vagina cuando tienen demasiadas parejas sexuales. Necesitan limpiarlo y ofrezco ejercicios para eso", se promocionó Durek.

Su libro Spirit Hacking (que ninguna editorial quiso en principio publicar en Noruega) levantó muchas cejas. En sus páginas afirma, entre otras cosas, que enfermedades como el cáncer pueden ocurrir como resultado de no querer vivir más y que la enfermedad es autoinfligida. También afirmaba que puede ofrecer tratamiento a los pacientes con cáncer preguntándoles por qué quieren tener esta enfermedad.

A raíz de la histeria del libro, Verrett fue duro con la prensa noruega en una transmisión en vivo en Instagram en la que dijo que es "lamentable que la gente sienta la necesidad de censurar en Noruega", y sugirió que la prensa del país nórdico tiene en gran parte la culpa de que se detenga el libro: "Medios de comunicación noruegos, ustedes son matones".

"No todo el mundo en Noruega tiene un problema conmigo. No quiero que la gente malinterprete el hecho de que Noruega es un país hermoso, con gente hermosa y, por supuesto, mi novia, que es una princesa en Noruega. Así que, por supuesto, tengo mucho respeto y amor por el país", declaró.

El futuro yerno de los reyes de Noruega asegura ser un lagarto de otro planeta

En 2021, Durek Verrett volvió a las tapas de los diarios cuando aseguró que él es, en realidad, un reptil de otro planeta. "Los lagartos espaciales están aquí para ayudar a la humanidad a encontrar la verdadera liberación", escribió en una publicación de Instagram que fue eliminada después de aparecer en varios medios noruegos.

"Soy un híbrido de lagarto espacial (reptil) y Andromeda (princesa de la mitología griega), y también tengo espíritus del mundo antiguo. Se han dicho mentiras sobre nuestra especie que quiero abordar. Somos un grupo de seres, y eso significa que hemos venido aquí para crear estructuras que ayuden a las personas a la liberación".

"Los bloqueos espaciales están aquí para sacudir el sistema de manera significativa. Todo lo que está encerrado en estructuras que en realidad limitan o impiden que las personas vean la liberación, lo sacudimos. Venimos como disruptores a perturbar frecuencias", escribió.

Tras declararse un lagarto del espacio, también atacó la red 5G: "Los que esclavizan al planeta, si quieres entrar en un punto de vista más indefinido, son los grises. Han sacado a los humanos del planeta para aprender sobre nuestra debilidad y cómo las frecuencias se mueven a través de nosotros. Han aprendido a interferir con nuestras frecuencias enviando frecuencias específicas, como 5G y todo lo que se pone", escribió.

A pesar de los grandes titulares de los últimos años, la princesa y el chamán se mantuvieron juntos y ahora se casarán y, según todos los informes, Verrett fue muy bien recibido en la familia real. Y aunque no está en el ADN nacional exigir la ruptura de un compromiso nupcial, más de la mitad de los noruegos quieren que Marta Luisa renuncie a su título de princesa, según encuestas recientes.

"La familia real debe ser unificadora y por tanto, permanecer a salvo de controversias. El problema es que Marta Luisa y Durek Verrett son todo lo contrario: controvertidos, divisivos y sospechosos de charlatanería", dijo el historiador Trond Norén Isaksen. "A la mayoría de los noruegos les molesta que puedan ganar dinero con lo que consideran basura con un sello de princesa", dice.

Marta Luisa ya está acostumbrada a las polémicas, puesto que esta adepta a las terapias alternativas asegura que puede comunicarse con los ángeles, un don que ha tratado de compartir -y ganar dinero- mediante cursos y libros. Cuarta en el orden de sucesión, en 2022 renunció la princesa renunció al título de "Alteza Real" y en 2019 se comprometió a no usar su estatus de princesa con fines comerciales. Su primer marido, Ari Behn, era un escritor con el que tuvo tres hijas y se suicidó en 2019, tres años después del divorcio.

Siempre del lado de su novio, la princesa aseguró sentirse "verdaderamente consternada" de comprobar "de primera mano cómo (...) son tratadas las personas de color". "He visto personas que me hablan muy bien y luego se vuelven hacia Durek y son realmente horribles, como no tocar su mano o no decir hola o decirle cosas horribles por ser totalmente amable conmigo", denunció la princesa.

Por el momento, el rey Harald V dijo poco sobre su futuro yerno, tan solo evocando un "choque cultural". "La pareja real debe conciliar dos imperativos: el de los padres, que quieren ver a sus hijos vivir felices y el ligado a la tarea en la que están investidos, a saber, proteger la corona para que siga brillando por otros mil años", insiste Norén Isaksen.