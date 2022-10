La ceremonia de coronación de Carlos III, proclamado rey británico tras la muerte de su madre Isabel II, ya tiene fecha y lugar: se celebrará el sábado 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster, en Londres, y aunque mantendrá muchas de las tradiciones, el nuevo monarca quiere que también sea moderna y barata.

Carlos, ahora de 73 años, será "ungido, bendecido y consagrado" por el arzobispo de Canterbury, que dirigirá la ceremonia, anunció el martes el Palacio de Buckingham. La esposa del monarca, la reina Camila, de 75 años, también será coronada en la misma ceremonia.

"La coronación reflejará el papel del monarca hoy en día y mirará hacia el futuro al tiempo que mantendrá sus raíces en tradiciones de larga data", explicó el palacio.

Después del masivo funeral de la reina Isabel el 19 de septiembre, las multitudes volverán a salir en mayo a las calles para esta nueva ceremonia cargada de pompa y tradición. Sin embargo, se prevé que la coronación de Carlos III sea "más rápida y reducida" que la de su madre, según Bob Morris, experto en la monarquía británica.

Desde hace 900 años las coronaciones de los monarcas británicos se celebran en la majestuosa Abadía de Westminster y desde 1066 casi siempre ha estado presidida por el arzobispo de Canterbury y se mantiene sin cambios desde la coronación del rey anglosajón Edgar en 973 dC.

La coronación de Isabel II tuvo lugar el 2 de junio de 1953. La ceremonia costó 1,57 millones de libras esterlinas, el equivalente a unos 54 millones de dólares de la actualidad, y una procesión de carruajes transportó a 8.251 dignatarios de 180 países a la Abadía de Westminster. Además, más de 40.000 soldados participaron en el desfile y millones siguieron la ceremonia por radio y TV.

La coronación de Isabel II fue considerada un impulso moral muy necesario para una nación que aún se recuperaba de los efectos de la Segunda Guerra Mundial.

Pero, en un Reino Unido sumido en una grave crisis por el coste de la vida, la ceremonia se espera más discreta que la de Isabel II y, por deseo del rey Carlos III, más representativa de la diversidad de la sociedad británica actual.

Los planes de la coronación fueron elaborados hace más de una década en una operación bautizada como "Golden Orb", pero se actualizan e incluso se ensayan constantemente. Un comité secreto que los supervisa funciona sin la interferencia del palacio y está presidido por el duque de Norfolk, quien se desempeña como Conde Mariscal y está a cargo de todos los eventos ceremoniales estatales que involucran al monarca.

Según la cronista real Sarah Oliver, en la coronación de Carlos III “habrá una purga de nobles a favor de los ciudadanos que han contribuido a la vida pública, como los representantes de las organizaciones benéficas favoritas de Carlos”.

Según el diario The Daily Mail, los planes incluyen recortes drásticos en la duración de la ceremonia, de más de tres horas a poco más de una hora, y la lista de invitados también se reduciría de 8.000 (los que asistieron a la de Isabel II) a 2.000. Además, las túnicas ceremoniales también podrían cambiarse por trajes formales.

Con el Reino Unido en recesión por la pandemia y la guerra ruso-ucraniana, es probable que su deseo sea elogiado, según The Daily Mail: “Esta sería una forma de mostrarle al público y al mundo cómo funcionará su 'monarquía reducida' en el futuro, además de ser considerado con la actual crisis del costo de vida que está afectando a la nación”.

Dos millones de personas salieron a las calles en 1953 para la coronación de Isabel II.

Una fuente de la casa real le dijo al diario The Mirror que el estado de la economía del país entraría en juego al momento de planificar la gran ceremonia porque Carlos III “es muy consciente de las luchas que experimentan los británicos modernos”.

Según esa fuente, Carlos III se va a asegurar de que sus deseos para la coronación pero que el ceremonial “debe permanecer correcto y fiel a las tradiciones del pasado” y “ser representativo de una monarquía en un moderno mundo”.

“El rey ha sido durante mucho tiempo un defensor de una monarquía simplificada o simplificada y ciertamente se podría decir que este proyecto encaja con su visión”, dijo. “Él ya ha hablado de su deseo de continuar con el legado de su madre y eso incluye seguir reconociendo lo que la gente está viviendo día a día”.

La ceremonia de coronación también tiene lugar en la Abadía de Westminster desde el siglo XI y es oficiada por el Arzobispo de Canterbury

El periódico agregó que en una reunión con líderes religiosos, el nuevo monarca y jefe de la Iglesia de Inglaterra dijo que sentía el "deber de proteger la diversidad de nuestro país".

Contrariamente a los deseos del rey, expertos e historiadores de la realeza británica coincidieron en que una coronación "low cost" podría desperdiciar una oportunidad vital para promover la posición global de Gran Bretaña, ya que las escenas de pompa y pompa atraerían los ojos del mundo hacia el país.

El historiador Andrew Roberts dijo que la coronación de Carlos III podría ser una celebración muy necesaria después de un invierno dominado por la crisis del costo de vida y la guerra en Ucrania.

La coronación de los abuelos de Carlos, el rey Jorge VI y la reina Isabel, en 1937.

"Las coronaciones vienen una vez en una generación. Si esto se ve como una coronación de bajo costo, será contraproducente", dijo. "Esta es una oportunidad de representar a la gente y la nación en un escenario global. Sería muy triste si eso se desperdiciara".

"Nadie quiere desperdiciar dinero, pero Gran Bretaña solo puede ejercer su poder blando de manera efectiva si ocasiones como esta se hacen bien. Un gran espectáculo como una coronación es una oportunidad para atraer la atención del mundo hacia Gran Bretaña. Podría publicitar Gran Bretaña maravillosamente".

Pero la periodista y biógrafa real Ingrid Seward dijo que de todos modos la coronación no estará desprovista de pompa: "Será diferente a la coronación de la reina. Tenía 26 años, era joven y hermosa y era una época muy diferente. Creo que el rey Carlos ha leído muy bien el estado de ánimo del público. Los tiempos han cambiado. Estamos en medio de una guerra en Ucrania y una crisis en casa".

"Todavía necesitamos momentos felices, y sigo pensando que esta coronación será igual de maravillosa, pero se ajustará a nuestros tiempos", opinó.

Cómo es la coronación de un rey británico

En la coronación, el soberano recibe los ornamentos reales, entre ellos el cetro y la corona, que es colocada por el arzobispo

La coronación de un soberano británico, en la que también es ungido, bendecido y aclamado, incluye una serie rituales que se remontan a siglos atrás y desde 1383 es organizada por el duque de Norfolk, el conde mariscal hereditario.

La ceremonia de coronación también tiene lugar en la Abadía de Westminster desde el siglo XI y es oficiada por el Arzobispo de Canterbury, el líder religioso de la Iglesia anglicana, quien presenta al nuevo monarca a los asistentes y toma el juramento de coronación.

La Corona Imperial del Estado de los reyes británicos, que reposó sobre el féretro de la reina Isabel durante su funeral.

En este, redactado en 1688, el rey jura solemnemente gobernar al pueblo británico de acuerdo con las leyes aprobadas en el parlamento, aplicar la ley y la justicia "con clemencia" y "hacer todo lo posible" para preservar la Iglesia anglicana y la religión protestante.

A continuación, el arzobispo unge al monarca con oleos consagrados y lo bendice en el trono del rey Eduardo, fabricado en 1300 y utilizado en cada coronación desde 1626. Finalmente, el soberano recibe los ornamentos reales, entre ellos el cetro y la corona, que es colocada por el arzobispo.

Tras la ceremonia, tiene lugar una extensa procesión militar por las calles de Londres en la que el rey es transportado, según la tradición, en el Golden State Coach, que data del reinado de Jorge III (1760-1820) y que salió a las calles este año, para participar de un desfile del jubileo de platino de Isabel II.

Aunque la Abadía de Westminster y el Palacio de Buckingham están a menos de 1,5 km de distancia, en la coronación de Isabel II el recorrido de la procesión se extendió a lo largo de 7,2 km de calles y avenidas para permitir la asistencia del mayor número de personas posible.