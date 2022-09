Inmediatamente después del majestuoso entierro de la reina Isabel II en Windsor, la monarquía británica puso en marcha la "Operación Golden Orb", el nombre en clave de los planes para la coronación del nuevo rey, Carlos III.

Los planes de la coronación fueron elaborados hace más de una década pero se actualizan e incluso se ensayan constantemente. Un comité secreto que los supervisa funciona sin la interferencia del palacio y está presidido por el duque de Norfolk, quien se desempeña como Conde Mariscal y está a cargo de todos los eventos ceremoniales estatales que involucran al monarca.

Se espera que Carlos III, convertido en el nuevo rey tras su proclamación el 10 de septiembre, y la nueva reina consorte Camilla sean bendecidos y coronados en 2023 en la Abadía de Westminster, en una ceremonia que se mantuvo sin cambios desde la coronación del rey anglosajón Edgar en 973 dC.

La última coronación fue la de Isabel II, en 1953. La ceremonia costó 1,57 millones de libras esterlinas, el equivalente a unos 54 millones de dólares de la actualidad, y una procesión de carruajes transportó a 8.251 dignatarios de 180 países a la Abadía de Westminster. Además, más de 40.000 soldados participaron en el desfile y millones siguieron la ceremonia por radio y TV.

La coronación de Isabel II fue considerada un impulso moral muy necesario para una nación que aún se recuperaba de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Pero 70 años después, se espera que la de Carlos III sea un evento más pequeño y moderno, ajustado a los tiempos que corren y los deseos del monarca.

Una ceremonia más breve, barata e inclusiva

En los últimos años, Carlos III dejó en claro que favorece una monarquía más moderna y reducida y coronación lo reflejará, según aseguran personas de su entorno. Además, desea una coronación "más breve, más reducida, menos costosa y más representativa de diferentes grupos comunitarios y religiones".

Si bien se espera que los aspectos tradicionales de la ceremonia permanezcan sin cambios, posiblemente el rey intente utilizar la coronación para “celebrar” y "proteger la diversidad" del Reino Unido invitando a personas de diferentes religiones, incluidos cristianos, musulmanes, judíos, hindúes y budistas.

Según la cronista real Sarah Oliver, en la coronación de Carlos III “habrá una purga de nobles a favor de los ciudadanos que han contribuido a la vida pública, como los representantes de las organizaciones benéficas favoritas de Carlos”.

La Corona Imperial del Estado de los reyes británicos, que reposó sobre el féretro de la reina Isabel durante su funeral.

Con el Reino Unido en recesión por la pandemia y la guerra ruso-ucraniana, es probable que su deseo sea elogiado, según The Daily Mail: “Esta sería una forma de mostrarle al público y al mundo cómo funcionará su 'monarquía reducida' en el futuro, además de ser considerado con la actual crisis del costo de vida que está afectando a la nación”.

Una fuente de la casa real le dijo al diario The Mirror que el estado de la economía del país entraría en juego al momento de planificar la gran ceremonia porque Carlos III “es muy consciente de las luchas que experimentan los británicos modernos”.

Según esa fuente, Carlos III se va a asegurar de que sus deseos para la coronación pero que el ceremonial “debe permanecer correcto y fiel a las tradiciones del pasado” y “ser representativo de una monarquía en un moderno mundo”.

“El rey ha sido durante mucho tiempo un defensor de una monarquía simplificada o simplificada y ciertamente se podría decir que este proyecto encaja con su visión”, dijo. “Él ya ha hablado de su deseo de continuar con el legado de su madre y eso incluye seguir reconociendo lo que la gente está viviendo día a día”.

En la coronación, el soberano recibe los ornamentos reales, entre ellos el cetro y la corona, que es colocada por el arzobispo

El periódico agregó que en una reunión con líderes religiosos la semana pasada, el nuevo monarca y jefe de la Iglesia de Inglaterra dijo que sentía el "deber de proteger la diversidad de nuestro país".

La planificación de la coronación será meticulosa y cada detalle debe ser considerado, pero la casa real dice que “no hay apuro” por su realización. Afirman que podría ser en mayo o junio de 2023, “dependiendo de lo que esté pasando en el mundo”.

“Potencialmente podría suceder en el aniversario de la coronación de la reina el 2 de junio, eso es algo que naturalmente se considera”, dijo otra fuente del palacio, que aseguró que “nada se concretará muy pronto”.

Un portavoz del nuevo monarca le dijo al Mirror: "El rey no está pensando en la coronación en este momento, ya que está muy lejos y se está concentrando en lo que está haciendo ahora durante este período de duelo real".

La ceremonia de coronación también tiene lugar en la Abadía de Westminster desde el siglo XI y es oficiada por el Arzobispo de Canterbury

Pero además de la economía británica, muchos creen que hay que considerar la edad del nuevo rey. A principios de año, un funcionario real le dijo al Mail on Sunday que la coronación no debería se tan larga como la de Isabel II porque hay que “considerar la edad de Carlos".

Para cuando la coronación se celebre el próximo año, Carlos III tendrá 74 años y la reina consorte, Camilla, estará cerca de los 76. Estos los convertirá en los monarcas de mayor edad en ser coronados en el Reino Unido y posiblemente en la historia mundial.

Cómo es la coronación de un rey británico

Camilla, la esposa del rey Carlos, debería ser coronada como la nueva Reina Consorte.

La coronación de un soberano británico, en la que también es ungido, bendecido y aclamado, incluye una serie rituales que se remontan a siglos atrás y desde 1383 es organizada por el duque de Norfolk, el conde mariscal hereditario.

La ceremonia de coronación también tiene lugar en la Abadía de Westminster desde el siglo XI y es oficiada por el Arzobispo de Canterbury, el líder religioso de la Iglesia anglicana, quien presenta al nuevo monarca a los asistentes y toma el juramento de coronación.

En este, redactado en 1688, el rey jura solemnemente gobernar al pueblo británico de acuerdo con las leyes aprobadas en el parlamento, aplicar la ley y la justicia "con clemencia" y "hacer todo lo posible" para preservar la Iglesia anglicana y la religión protestante.

Tras la ceremonia, tiene lugar una extensa procesión militar por las calles de Londres en la que el rey es transportado, según la tradición, en el Golden State Coach

A continuación, el arzobispo unge al monarca con oleos consagrados y lo bendice en el trono del rey Eduardo, fabricado en 1300 y utilizado en cada coronación desde 1626. Finalmente, el soberano recibe los ornamentos reales, entre ellos el cetro y la corona, que es colocada por el arzobispo.

Tras la ceremonia, tiene lugar una extensa procesión militar por las calles de Londres en la que el rey es transportado, según la tradición, en el Golden State Coach, que data del reinado de Jorge III (1760-1820) y que salió a las calles este año, para participar de un desfile del jubileo de platino de Isabel II.

Aunque la Abadía de Westminster y el Palacio de Buckingham están a menos de 1,5 km de distancia, en la coronación de Isabel II el recorrido de la procesión se extendió a lo largo de 7,2 km de calles y avenidas para permitir la asistencia del mayor número de personas posible.