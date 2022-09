Tras 12 días de solemnes homenajes a Isabel II, el Reino Unido retomó este martes la normalidad, con el fin del luto nacional y el retorno a la realidad de un país enfrentado a la crisis y una monarquía cambiante.

Las banderas de los edificios oficiales, en media asta desde que la reina falleció el 8 de septiembre a los 96 años, volvieron a ondear en alto, el luto oficial terminó, las calles se limpian y el flujo de tránsito y peatones es el habitual.

Pero el majestuoso funeral de la reina dejó para la historia una serie de anécdotas curiosas, “perlas” y escándalos...

El “líder del mundo libre” en la fila 14

El protocolo real sentó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill, en la fila catorce en la Abadía de Westminster, muy lejos del primer plano y muy por detrás de otros líderes mundiales.

Después de llegar al funeral en su famosa limusina blindada “La Bestia”, mientras otros gobernantes tomaban el autobús, Biden se sentó detrás del presidente de Polonia, Andrzej Duda, y junto al mandatario suizo Ignazio Cassis.

Con Letizia y Sofía, el rey Juan Carlos fue al funeral de Isabel II pese a las advertencias de Sánchez

Según explicó The Telegraph, en el funeral los líderes políticos de las naciones de la Commonwealth (ex colonias imperiales) tienen mayor jerarquía a los del resto del mundo, aunque fueran de países más pequeños o menos poderosos.

De esta forma, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, país del cual Isabel II era jefa de Estado, ocupó un lugar muy por delante de Biden, junto a otros primeros ministros, como la neozelandesa Jacinda Ardern, y gobernadores generales de la Commonwealth.

Esta peculiaridad protocolar llevó al expresidente Donald Trump a reírse de su sucesor, proclamando que "no me habrían sentado allí" si hubiera sido invitado a la ceremonia, a la que asistieron 2.000 personas.

“Esto es lo que le sucedió a Estados Unidos en solo dos cortos años. ¡No hay respeto! Sin embargo, un buen momento para que nuestro Presidente conozca a los líderes de ciertos países del Tercer Mundo”, escribió.

Y abundó en su red social Truth Social: “Si yo fuera presidente, no me habrían sentado allí, ¡y nuestro país sería muy diferente de lo que es ahora!”

Justin Trudeau cantó “Bohemian Rhapsody” en un bar antes de funeral

Justin Trudeau protagonizó su propio escándalo (calificado como una falta de respeto por los británicos) cuando se filtró un video que lo mostraba cantando “Bohemian Rhapsody” en el vestíbulo de un hotel de Londres dos días antes del funeral.

El video de 14 segundos, visto más de 1,5 millones de veces, mostró al líder canadiense con una remera apoyado contra un piano del Hotel Corinthia, donde se hospedó, interpretando una de las canciones más famosas de la banda de rock Queen.

La reina Isabel II fue enterrada junto al príncipe Felipe, "apoyo y fortaleza" de su vida

Inicialmente, las imágenes provocaron un acalorado debate sobre su autenticidad, pero el equipo de Trudeau reconoció más tarde que el video era real.

Según explicó un portavoz, “después de la cena del sábado” Trudeau “se unió a una pequeña reunión con miembros de la delegación canadiense, que se reunieron para rendir homenaje a la vida y el servicio de Su Majestad”.

El portavoz agregó que Trudeau había "participado en varias actividades" para rendir homenaje a Isabel II mientras estaba en Londres. Una de ellas, dijo, fue un mini concierto de piano en el hotel, "lo que resultó en que algunos miembros de la delegación, incluido el primer ministro, se unieran".

“Todos cantaron conmigo durante dos horas”, dijo el pianista. “Fue muy divertido”.

Para otros, como el famoso periodista canadiense Andrew Coyne, no fue divertido, sino “vergonzoso”. “Sí, la gente a veces necesita desahogarse. No, no hay evidencia de que estuviera borracho. Pero vamos, él es el Primer Ministro, en un lugar público, en la víspera del funeral de la reina. ¿Y así es como se comporta?”

"Tall Paul", el fiel amigo y mayordomo que guarda todos los secretos de Isabel II

Meghan Markle, ¿lágrimas de cocodrilo?

El conductor del famoso programa televisivo Today Karl Stefanovic no pudo resistirse a criticar a una de las personas más impopulares de la familia real, Meghan Markle, la esposa estadounidense del príncipe Harry

Stefanovic vio las fotos en las que la duquesa de Sussex se seca una lágrima cuando terminó el funeral de la reina, sugiriendo que en realidad no estaba llorando: “Hubo muchas fotos e interpretaciones de fotos y lecturas de fotos que pueden o no ser ciertos", dijo. "Hay un par de Meghan, mmm… con una lágrima corriendo por su rostro, aparentemente”.

La emotiva imagen de los perros huérfanos de Isabel II al paso del cortejo fúnebre

Cuando Karl puso en duda la muestra de dolor de Meghan Markle con la palabra "aparentemente", su coconductora Allison Langdon sonrió nerviosamente y luego le dirigió una mirada de complicidad a las cámaras.

La actriz estadounidense tiene muy mala prensa en el Reino Unido por sus abiertas críticas contra la familia real. En una entrevista en la TV estadounidense con Oprah Winfrey, acusó a un miembro de la familia real de ser racista, a la princesa Kate de hacerla llorar y a los funcionarios reales de negarse a ayudarla cuando tuvo pensamientos suicidas.

La corona fue atornillada al ataúd para evitar percances

La impresionante Corona del Estado Imperial -compuestas por decenas de perlas, diamantes, rubíes y zafiros-, el Orbe y el Cetro que estaban sobre el ataúd de la reina fueron atornillados a la madera con el objetivo de evitar la repetición de un incidente de hace 86 años.

En 1936, la cruz maltesa que contiene algunas de las joyas más grandes de la corona, se cayó al asfalto durante el cortejo fúnebre del rey Jorge V a causa del movimiento, un incidente del que se percató el nuevo rey Eduardo VIII, quien lo consideró un “mal augurio”.

El majestuoso "funeral del siglo" de la reina Isabel II en 50 fotos

“A pesar de que el carro tenía llantas de goma, los saltos del pesado vehículo debieron hacer que se desprendiera la cruz de Malta de lo alto de la corona”, escribió Eduardo VIII. “Porque, de pronto, y con el rabillo del ojo, vi danzar en el pavimento un destello luminoso”.

“Mi instinto natural me impulsaba a agacharme y recoger la joya, para que no se perdiera para siempre… pero un sentimiento de dignidad me frenó y continué caminando. Por fortuna, el sargento mayor de la compañía, que iba detrás (…) se inclinó, recogió la cruz y se la echó en el bolsillo”.

A la luz de aquel aterrador momento, según reveló The Times, la tres joyas reales fueron fijadas a la madera del ataúd con tornillos y ganchos de color dorado.

La princesa a la que se retiró la invitación (pero a cambio recibió disculpas)

El Foreign Office (el Ministerio de Relaciones Exteriores británico) tuvo que ofrecer sus "profundas disculpas" a la familia real de Dinamarca después de que la princesa Mary -esposa del futuro rey Federico- fuera invitada por un “lamentable error” al funeral.

La corte danesa había confirmado la asistencia de la princesa Mary el 13 de septiembre, publicando que acompañaría a su suegra, la reina Margarita, y a su marido, el príncipe Federico, a Londres. Pero después, la familia real declaró que solo la reina y el príncipe representaría a Dinamarca en el funeral en Londres y en el entierro en Windsor.

Reino Unido se paralizó para despedir a la reina Isabel II en el "funeral del siglo"

La ausencia de Mary fue muy comentada en las redes sociales pero no hubo una explicación hasta el día después, cuando el Foreign Office reconoció que le retiró la invitación porque cada país debía ser representado por dos personalidades.

El periodista del diario danés BT Jacob Heinel Jensen dijo que la casa real está "molesta" por el cambio de última hora y dijo que fue un movimiento “realmente torpe y desafortunado”. “Fue vergonzoso", para la corte de su país.

La cobertura de la TV rusa: “Putin debería haber bombardeado Londres”

Vladimir Putin debería haber bombardeado el funeral de la reina aprovechando la reunión de tantos líderes mundiales en un solo lugar, dijo uno de los propagandistas más destacados del Kremlin durante la cobertura de la TV rusa.

Olga Skabeyeva, apodada la “Muñeca de hierro” de Putin, hizo la macabra sugerencia de que el líder ruso debió usar armas nucleares contra Londres. "Deberíamos haberlo hecho hoy, todas las grandes personas están [en Gran Bretaña] para el funeral”, declaró y agregó con una sonrisa irónica: "Dios, perdóname".

"¿Por qué bombardearíamos Ucrania o Alemania cuando existe Gran Bretaña, la raíz del mal?", dijo en el mismo programa de TV Andrey Gurulev, un general retirado y actual parlamentario. El Reino Unido podría “desangrarse” y convertirse en un “páramo marciano” con solo una pequeña cantidad de ataques rusos, dijo.