Alessandra Viggiano Marra, esposa del embajador argentino ante el Reino Unido, fue protagonista de un incómodo desencuentro con la realiza británica, en el marco del suntuoso funeral de la Reina Isabel II en la Abadía de Westminster. Este martes 20 de septiembre se viralizó un video donde se aprecia que el funcionario y recepcionista de la ceremonia retiró la mano cuando la esposa del embajador Javier Figueroa se aproximó a saludarlo. “El señor llamó para disculparse y dijo que realmente no vio el saludo”, comentó la diplomática, quien admitió haber sentido "mucha bronca" por el desplante.

La cadena británica BBC, que transmitía el evento en vivo, captó el incómodo momento que vivió la diplomática Alessandra Viggiano Marra con el colega del Reino Unido que recibía con un solemne saludo a cada uno de los invitados que ingresaban en la Abadía de Westminster.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, el desplante tuvo una repercusión tal que en redes sociales habría sido visualizado por al menos cuatro millones de espectadores.

La "víctima" del desplante explicó a Infobae lo sucedido: “Al principio, cuando el video no estaba viralizado, no se sabía quién era la mujer pero bueno, ahora sí. Todo el mundo me está llamando en solidaridad, como si hubiera sido un desplante por algo en particular y solo fue parte del momento”.

Alessandra Viggiano Marra: "Me deprime verlo más"

“Veníamos pasando y todas las personas que venían adelante mío le venían dando la mano al Marshall. Lo hacían porque él es el Marshall del cuerpo diplomático, que es el equivalente al director de ceremonial. Nos conoce a todos los diplomáticos y diplomáticas que estamos acreditados en el Reino Unido”, relató Viggiano Marra al reconstruir la escena.

En el video se aprecia que el Marshall saluda a una mujer antes del desencuentro con la diplomática argentina: “La mujer que viene delante mío le da la mano y se ve que en el afán de hacer pasar a la gente, no me vio”. De todas maneras, aseguró no se siente cómoda viendo el video: "Me deprime verlo más".

El diplomático se retractó

La mujer reveló que había conocido al diplomático británico en encuentros anteriores y que el hombre se contactó con ella para pedirle disculpas: “El señor llamó para disculparse y dijo que realmente no vio el saludo”.

“No lo hizo a propósito y no hay nada detrás”, concluyó la mujer del embajador para disminuir la tensión del desencuentro.

Nadie apreció el sombrero

Sin embargo, lo que más "molestó" a Alessandra Viggiano Marra fue que nadie reparó en su lujoso sombrero, perteneciente a una diseñadora argentina que quería darse a conocer.

"Lo que más me dolió fue que pensábamos en esa oportunidad darle difusión al hecho de que yo estaba con un sombrero de una diseñadora argentina que se llama Nicole Tursi, porque estamos participando justamente esta semana en el Festival de Diseño de Londres", se lamentó Viggiano Marra.

"Ella me prestó el sombrero para que se viera y, al final, el sombrero quedó asociado a este incidente. Eso fue lo que más bronca me dio”, advirtió la diplomática, cuyo sombre pasó inadvertido.

