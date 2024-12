Elton John admitió su lado oscuro: "Cuando se toman drogas, se toman decisiones terribles"

Elton John confesó que trataba a sus ex amantes "como rehenes", se comportaba como un "imbécil" y fue incapaz de usar electrodomésticos sin ayuda hasta bien entrados sus cuarenta años debido a sus problemas de adicción.

El legendario cantautor, de 77 años, realizó estas declaraciones en una reciente entrevista con la revista Time, donde habló abiertamente sobre las consecuencias de su adicción paralizante al alcohol y la cocaína durante los años 1970 y 1980, en el apogeo de su fama. "Quería tanto el amor que tomaba rehenes," confesó Elton, refiriéndose a sus relaciones amorosas pasadas. "Cuando se toman drogas, se toman decisiones terribles. Realmente me molesta pensar en cuántas personas probablemente lastimé."

En 1990, ingresó al Lutheran General Hospital en Chicago para recibir tratamiento durante seis semanas por sus adicciones. Elton recordó cómo esa experiencia lo humilló al darse cuenta de su incapacidad para realizar tareas básicas. "Fue lo más vergonzoso de mi vida darme cuenta de que no sabía usar una lavadora a los 43 años. Eso muestra lo mal que estaba."

Tras más de 34 años sobrio, Elton John asegura que una "fuerza superior" lo ha acompañado a lo largo de su vida, ayudándolo a superar sus batallas personales. "No creo mucho en un Dios bíblico, pero tengo fe. Mi fuerza superior me ha cuidado, me ha sacado de las drogas, la depresión y la soledad, y me mantuvo sobrio," explicó.

Desafíos recientes de salud

Sin embargo, su salud ha enfrentado desafíos recientes. En septiembre, reveló a sus fans que sufrió una infección ocular grave que le provocó la pérdida de visión en su ojo derecho y afectó también su ojo izquierdo. En un emotivo mensaje en Instagram, expresó: "Estoy sanando, pero es un proceso extremadamente lento. Estoy agradecido por el equipo de médicos, enfermeros y mi familia que me han cuidado durante estas semanas."

Actualmente, Elton ha puesto toda su energía en su recuperación, aunque admite que la situación ha limitado su capacidad para trabajar. "No puedo leer, no puedo ver y no puedo grabar porque ni siquiera puedo leer una letra," confesó en una entrevista con Good Morning America junto a su esposo David Furnish.

