Elton John sufre una grave enfermedad: "Perdí la vista"

El legendario cantante y compositor británico Elton John sorprendió al público al revelar que no pudo asistir al estreno de su musical The Devil Wears Prada en Londres, debido a una grave infección ocular que afectó su visión desde hace meses.

Durante la gala benéfica del estreno, el artista de 77 años confesó: "No he podido asistir a muchos de los ensayos porque, como saben, he perdido visión", dejando en evidencia el impacto de su condición en su vida diaria.

Aunque no pudo ver el espectáculo, Elton John expresó su entusiasmo por el resultado: "Debido a esta situación, me resulta difícil verlo, pero me encanta escucharlo y sonó bien esta noche", añadió emocionado.

El musical, basado en la exitosa película de 2006 dirigida por David Frankel, cuenta con música compuesta por Elton John, quien dejó su huella en otra obra artística, a pesar de las limitaciones físicas que enfrenta actualmente.

Una recuperación lenta y desafiante de Elton John

El artista había informado en septiembre a través de Instagram que la infección le había dejado con "visión limitada en un ojo" y que el proceso de recuperación sería lento. "Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que pueda volver a ver por ese ojo", explicó a sus seguidores.

Más recientemente, en una entrevista con ABC News, Elton John detalló la gravedad de su condición. Explicó que la infección había afectado su ojo derecho, dejándolo sin visión en ese lado, mientras que el ojo izquierdo también muestra problemas y "no está en su mejor forma".

El final de una era

El deterioro de su visión ocurre tras el cierre de una carrera estelar en los escenarios. El 7 de julio de 2023, Elton John puso fin a más de cinco décadas de actuaciones con un último concierto en Estocolmo, Suecia, marcando el final de su gira internacional "Farewell Yellow Brick Road", que comenzó en 2018.

A pesar de los desafíos, el intérprete de éxitos como "Rocket Man" sigue demostrando su resiliencia y amor por la música. Su participación en proyectos como "The Devil Wears Prada" es testimonio de su dedicación y legado, incluso cuando las circunstancias personales complican su camino.

