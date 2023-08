Elton John fue internado después de un accidente doméstico

Tras experimentar una caída en su residencia en Niza, Francia, Elton John requirió hospitalización. A sus 76 años, el músico fue llevado al centro médico Princess Grace en Mónaco, donde se le brindaron los primeros cuidados. Un portavoz de Elton verificó a MailOnline que hoy por la mañana recibió el alta y volvió a su hogar, gozando de una "excelente salud".

“Podemos confirmar que tras un resbalón ayer en su casa en el sur de Francia, Elton visitó el hospital local como medida de precaución”, aseguraron allegados a la prensa. Y agregaron: “Después de los controles, fue dado de alta inmediatamente esta mañana y ahora está de regreso en casa y en buen estado de salud”.

Elton John está disfrutando del verano en Francia junto a su pareja David Furnish y sus dos hijos, tras culminar su gira Farewell Yellow Brick Road en julio.

Su aparición pública más reciente tuvo lugar el 22 de agosto, cuando fue capturado en imágenes en un yate en Saint Tropez, en compañía de un grupo de amigos. A principios de ese mismo mes, también se le vio cenando en Niza con Kevin Spacey, coincidiendo con la absolución del actor de los cargos de agresión sexual a cuatro hombres.

Es importante recordar que, aunque Elton no descarta la posibilidad de lanzar nueva música en el futuro, decidió retirarse de las giras para dedicar más tiempo a David y sus hijos.

El ganador del Grammy agradeció a sus fans por el continuo apoyo a lo largo de sus más de cinco décadas de carrera. “Esta noche ha sido mágica. Estoy tratando de procesarlo, y no creo que por un tiempo me dé cuenta de que finalmente terminé de viajar”, ​​compartió.

"No puedo decirles cuánto voy a extrañar a los fanáticos y cuánto me ha conmovido su apoyo; permanecerá con ustedes para siempre".

Aunque ya no saldrá de gira, Elton John no descartó lanzar nueva música. “Las giras son agotadoras para mí ahora y me alejan de mi familia y de mis hijos”, explicó anteriormente.

