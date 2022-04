SIDA: el megaconcierto de Wembley inmortalizó a Freddie Mercury y recaudó US$ 26 M

El 20 de abril de 1992 el Concierto Homenaje a Freddie Mercury para la concientización del SIDA reunió en el estadio londinense de Wembley a más de 72 000 espectadores, pero también fue retransmitido por radio y televisión en 76 países. Entonces, se trató de un concierto global que según estimaciones fue seguido por 500 millones de personas en todo el mundo.

La popularidad del ídolo pop y la consternación que provocó su muerte temprana permiteron recaudar US$ 26 millones que fueron entregados a Mercury Phoenix Trust, la fundación de lucha contra el SIDA que crearon May, Deacon y Taylor, tras la muerte de Farrokh Bulsara, alias Freddi Mercury, que había nacido en Zanzibar, en 1946.

Varios artistas de éxito pasaron por el escenario de Wemble, en el que Mary Austin, la novia, amiga y amor eterno de Freddie Mercury fue la gran invitada de honor, además de compartir con los integrantes de la Banda el directorio de Mercury Phoenix Trust, hasta el día de hoy.

Megaconcierto y lucha contra el SIDA

Y fue allí donde desfilaron, unos tras otros, Metallica (Sad but true; Nothing else matters); Extreme (un mix de los grandes éxitos de Queen); Guns N’ Roses (Paradise City, Only Women bleed, Knockin’on heaven’s door); Def Leppard; Bob Geldof y Spinal Tap con sus temas, entre otras figuras.

Desde Sacramento, en California, la banda U2 cantó vía satélite Until the end of the world. La actriz Elizabeth Taylor -muy sensibilizada por el tema ya que su amigo Rock Hudson había sido el primer famoso víctima del SIDA, en 1985- pronunció unas palabras sobre la enfermedad.

De igual modo, en un ambiente de puras emociones, la banda compartió varios temas con los invitados. Con Slash cantaron Tie your mother down; con Roger Daltrey y Tony Iommi I wanted all; con el italiano Zucchero, Las palabras de amor; con Robert Plant, Innuendo y Crazy Little thing called love.

Axl Rose también estuvo presente y cantó We will rock you; Spike Edney –que terminó su interpretación entre lágrimas-, entonó Too much love will kill you. Paul Young, Radio Ga Ga; Seal, Who wants to live forever.

Más Wembley

Queen eligió a Lisa Stansfield para cantar juntos el icónico I want to break free; y a David Bowie y Annie Lennox, para Under pressure, sin contar otras intervenciones corales y, sobre todo The Show Must Go On, que se reservó para Elton John.

El segmento de Somebody to love, que George Michael cantó con un coro gospel, fue especial ya que el ídolo hizo participar al público.

De todos modos, el momento apoteótico fue el final. Cuando Brian May tomó el micrófono, agradeció a todos los presentes y dijo: “solo hay una persona en el mundo que Freddie estaría orgulloso de que se presentara esta noche: Liza!”, dando la bienvenida a Liza Minnelli, la actriz y cantante estadounidense que inmortalizó Cabaret.

Voces mundiales se unieron para crear conciencia sobre el SIDA, la enfermedad que mató a Freddie Mercury a los 45 años.

Liza Minnelli lo abrazó y enseguida inundó el campo con su personalísima versión de We Are the Champions, al tiempo que tomó la mano de Lisa Stansfield, la invitó a asomarse al escenario y tras ella, como chicos saliendo del jardín, fueron apareciendo todas las luminarias de la noche, compartiendo sus voces de campeones.

Elton John fue el único que advirtió que no se asomaría en esos minutos finales, a sabiendas de que la emoción habría de traicionarlo.

Si bien el concierto el que dio Jean-Michel Jarre enMoscú, el 6 de septiembre de 1997, presenciado por 3,5 millones de espectadores, la suma de presencialidad y redifusión haría del Concierto Homenaje a Freddie Mercury para la concientización del SIDA, el más escuchado de la historia del rock.

Freddie Mercury y el SIDA

Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, tras luchar silenciosamente durante tres años contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Aunque los rumores corrían, la noticia fue un shock para sus millones de seguidores mundiales, porque Freddie Mercury había dado a conocer una carta pública, un día antes de su muerte, en la que decía que tenía una bronconeumonía complicada por el SIDA.

Según información que en su momento transmitió Jim Hutton, la pareja de Freddie Mercury durante sus últimos 6 años de vida, el cantante había sido diagnosticado de Sida en 1987.

Sus conciertos cerraban con su propia versión de la versión del himno God save the Queen.

En 1991, Mercury, dejó de hacer giras y dar conciertos con Queen, pero grabó audios y videos de algunos temas.

La gala de los premios Brit, en 1990, fue la última aparición de Freddie Mercury sobre un escenario y el artista se vio muy desmejorado. En esa ocasión se le otorgó un premio por su aporte a la música británica, pero sólo pudo dar las gracias y su compañero Brian May agregó algunas palabras para salvar el momento.

SIDA, desde 1981

En 1988 y por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, se destinó el 1 de diciembre como Día Mundial de Lucha contra el Sida para concientizar a la población mundial sobre la enfermedad que se detectó en 1981 y trae severas complicaciones si no se combate a tiempo. La causa del SIDA es el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que se identificó en 1983.

Además de Rock Hudson y Freddie Mercury, el actor Anthony Perkins (Psicosis)y el bailarín ruso Rudolf Nureyev están entre los primeros famosos que perdieron la vida por esta enfermedad que, segun OMS, ya causó 75 millones de fallecimientos en todo el mundo.