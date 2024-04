A los 80 años Mick Jagger y Keith Richards iniciaron una nueva gira de los Rolling Stones

Con un esplendor que desafía el reloj biológico, en la noche del domingo sobre el escenario del NRG Stadium de Houston, los Rolling Stones abrieron la primera noche de su gira norteamericana 2024 que lleva el mismo nombre de su último disco: “Hackney Diamonds”.

A lo largo del repertorio de dos horas, los músicos se mostraron cargados de energía. La legendaria banda provocó un frenesí en el estadio con capacidad para 72.000 personas con el tema de apertura “Start Me Up“.

A sus 80 años, Mick Jagger saltó, giró y se paseó por el escenario con la gracia de una bailarina mientras ladraba con virilidad y el abrasador solo de guitarra de Ron Wood atravesaba los riffs de Keith Richards, quien tiene la misma antigüedad que Jagger. “Paint It Black” y “(I Can’t Get No) Satisfacción” fueron otros clásicos que no faltaron.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante su set list de 18 canciones, el público pudo disfrutar de “Tumbling Dice”, “Sympathy for the Devil”, “Gimmer Shelter” y “Honky Tonk Women”. Del nuevo disco tocaron el estimulante corte Angry, el blues Sweet Sounds of Heaven (que en el disco tiene a Lady Gaga contrapunteando con Jagger) y el infeccioso Mess It Up.

Los Stones también tocaron joyitas como “Rocks Off”, de su álbum doble Exile on Main St. y “Out of Time”, una canción de 1966 que la banda nunca había tocado en los Estados Unidos, según dijo Mick Jagger.

“No sirve de nada intentar ponerles una fecha de caducidad. Hace tiempo que destrozaron toda noción de lo que una banda de rock & roll puede lograr y, en este punto, están compitiendo sólo consigo mismos”, observó el sitio norteamericano loudwire.com.

Keith Richards sigue vigente aunque la artritis está cambiando su forma de tocar la guitarra

Esta nueva gira de los Rolling se da a 61 años de la primera de su carrera. En esta oportunidad, estarán tocando con el baterista Steve Jordan, en reemplazo del mítico Charlie Watts, fallecido en 2021.

La banda luego del show en su cuenta de Instagram, compartió: “¡Gracias Houston! ¡Fueron una audiencia increíble para la noche de apertura!”.

El flamante álbum es el primer trabajo de los Rolling y fue producido por Andrew Watt, un joven de 32 años que trabajó junto a otros artistas consagrados como Miley Cyrus. Este esperado Hackney Diamonds -el vigésimo cuarto álbum de estudio original de la formación británica- cuenta con una lista nada desdeñable de invitados célebres, como el eterno Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, el exbajista de los Stone Bill Wyman y Lady Gaga.

Por otra parte, en noviembre, los Stones anunciaron esta importante gira de 16 fechas, que pasará por ciudades como Las Vegas, Orlando, Chicago, Los Ángeles, Atlanta, Filadelfia y además de por la ciudad canadiense de Vancouver.​

Lo más curioso fue que la banda tendría como auspiciante a la Asociación Americana de Jubilados (ARRP en EEUU). Se trata de una ONG que ayuda a personas americanas de 50 años en adelante. “AARP patrocina el Stones Tour ‘24 Hackney Diamonds, y los socios pueden acceder anticipadamente a las entradas”, publicó en su sitio web.

¿Vendrán los Rolling Stone a Argentina?

La gran incógnita entre los seguidores argentinos es si los Rolling Stones harán una parada en nuestro país. Aunque no hay confirmaciones sobre su visita, un tuit del representante artístico y productor de espectáculos argentino, Daniel Grinbank ha generado esperanzas.

Mick Jagger cumple 80 años y sigue siendo rebelde, sex symbol, audaz y provocador

“Tremendo show anoche en a Houston en el debut del tour x USA, q los encuentra impecables, como habiendo renovado su pacto con el diablo. Nada se sabra sobre futuras giras hasta q a mediados de julio al finalizar esta”, publicó Grinbank en su cuenta de la red social X.

Mientras, los comentarios en la publicación están inundados de pedidos para que Los Rolling Stones toquen en Argentina.

La banda llegó por primera vez a la Argentina en 1995, como parte del Voodoo Lounge Tour, y volvieron en 1998, esta vez presentando “Bridges to Babylon”. En 2006 se presentaron por partida doble en el estadio Monumental y pisaron suelo argentino por última vez la tarde del 3 de febrero de 2016, en La Plata.

La lista de temas del show de los Rolling Stones en Houston

1. Start Me Up

2. Get Off of My Cloud

3. Rocks Off

4. Out of Time

5. Angry

6. Beast of Burden

7. Mess It Up

8. Tumbling Dice

9. You Can’t Always Get What You Want

10. Little T&A

11. Sympathy for the Devil

12. Gimme Shelter

13. Honky Tonk Women

14. Miss You

15. Paint It Black

16. Jumpin’ Jack Flash

17. Sweet Sounds of Heaven

18. (I Can’t Get No) Satisfaction

RM/fl