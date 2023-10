Los Rolling Stones presentaron “Hackney Diamonds”, el primer álbum sin Charlie Watts

Para los fanáticos es agridulce la salida de un nuevo disco de los Rolling Stones, porque certifica la falta de Charlie Watts, uno de los fundadores de la banda junto a Mick Jagger y Keith Richards, aunque Ron Wood también es otra de las piezas que forman el rompecabezas del grupo que este año lleva 60 años de carretera. Pero a sus 80 años las piedras rodantes siguen girando y este viernes 20 de octubre se publicó el disco de estudio número 27 de la banda: Hackney Diamonds.



El álbum tiene 12 temas y en esta oportunidad apuestan menos al blues y más al rock, baladas, folk y un poco de funk. El último material que habían lanzado fue Blue and lonesome en 2016, pero se trató de versiones, en 2005 con Bigger Bang habían apostado por última vez por las nuevas composiciones. Pero Hackney Diamonds, es un disco de los Rolling Stones, ni más ni menos que eso, que puede entrar entre sus diez mejores.



Hackney Diamonds cuenta con la voz de Lady Gaga y teclados y piano de Stevie Wonder en "Sweet Sounds Of Heaven", el bajo de Paul McCartney en "Bite My Head Off" y el piano de Elton John en "Get Close" y "Live By The Sword".

El tema que Kurt Cobain le robó a la banda argentina Los Brujos cuando fueron teloneros de su concierto



Aunque Charlie falleció en 2021, forma parte del disco porque lograron usar grabaciones suyas para “Live By The Sword”y “Mess It Up”.

El ganador del Grammy Andrew Watt estuvo a cargo de la producción. Watt había trabajado anteriormente con Elton John, Justin Bieber, Miley Cyrus y Ozzy Osbourne.

Show sorpresa de los Rolling Stones

Los Rolling Stones hicieron una presentación del disco como corresponde a su edad y nivel de fama: en un club de Nueva York para 500 personas. Lady Gaga formó parte del show mientras un público selecto disfrutó una noche histórica.

Fue en le Racket NYC donde celebraron el lanzamiento de Hackney Diamonds. Allí, además de tocar siete canciones del nuevo álbum, interpretaron clásicos como “Shattered”, “Tumbling Dice” y “Jumpin' Jack Flash”.

Entre los presentes estuvieron Jimmy Fallon, Elvis Costello, Diana Krall, Chris Rock, Rachel Weisz y el productor del disco, Andrew Watt.



RB / Gi