The Rolling Stones lanzó "Sweet Sounds of Heaven"

"Sweet Sounds of Heaven", segundo single de su próximo álbum, cuenta con una poderosa performance vocal de Lady Gaga junto a otro artista "peso pesado" de la música, Stevie Wonder, quien además colaboró en Fender Rhodes, Moog y piano.

Una epopeya de los Stones con influencia góspel en el linaje de “You Can't Always Get What You Want” y “Shine A Light”, "Sweet Sounds of Heaven" surgió de manera espontánea.

Jagger estaba en su casa de Londres una tarde soleada, las hojas crujían mientras el viento soplaba entre los árboles y comenzó a tocar un patrón de acordes de Do, Fa y Si bemol en su piano, el inicio de todo.

La letra fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards, y fue durante las sesiones en Los Ángeles en las que The Rolling Stones invitó a Stevie Wonder y Lady Gaga a trabajar en el single.

Tanto Lady Gaga como Stevie Wonder habían colaborado anteriormente con The Rolling Stones.

Lady Gaga se unió a los Stones en el escenario como parte del tour “50 & Counting” en 2012. Su performance en ‘Gimme Shelter’ fue lanzada luego en el álbum GRRR Live Album.

Por su parte, Stevie Wonder giró con los Stones en su “American Tour” en 1972, actuando regularmente en un medley de ‘Satisfaction’ y ‘Uptight (Everything's Alright)’.

Hackney Diamonds es el primer álbum de The Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood sin Charlie Watts) producido por Andrew Watt, productor y músico ganador de Premios Grammy.

