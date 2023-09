Argentina llegó a la final del 'Mundial de la música clásica' con México y Filipinas: quiénes son los elegidos

Argentina vuelve a disputar una final mundial, en este caso, en un certamen de compositores de música clásica. Se trata del WorldVision Composers Contest, también conocido como "El Mundial de la Música Clásica", donde el argentino Rod Schejtman, es uno de los tres finalistas del mundo. El 1 de octubre se definirá el campeón mundial, marcando un nuevo hito en la historia de la música clásica contemporánea.

Los otros finalistas son Claudio Martínez García, de México y Horst-Hans Bäcker, nacido en Rumania y residente de Filipinas. PERFIL dialogó con los tres que compartieron la alegría por haber llegado a esta instancia en un certamen del que participaron 88 compositores. Desde diferentes partes del mundo, alejados de Europa, el entorno "natural" de la música académica, los tres dedicaron su vida a la formación y educación orquestal y hoy son reconocidos como los mejores del mundo.

Rod Schejtman, de Argentina, compite con su obra finalista "Luce Nell'Oscurità" (Luz en la oscuridad) quien enfrentará a Claudio H. Martinez Garci, con "Nuestro andar / Our Pace", y a Horst-Hans Bäcker de Filipinas, con "Fantasía for orchestra".



El compositor argentino se destaca en múltiples disciplinas: la música sinfónica clásica, la orquestación, la creación de piezas musicales para cine, la teoría musical y la educación, además de ser ingeniero. Su obra "Luce Nell'Oscurità" demanda una coordinación meticulosa entre 80 músicos, abarcando desde una gran sección de cuerdas de 59 intérpretes, hasta una diversa gama de instrumentos de viento, metales, percusión y arpa.

“Todo comenzó cuando era muy chico. En mi casa, siempre había música, porque mi padre dedicó su vida a ello. Sin embargo, en el living de mi casa había un piano que no se tocaba, y me generó tanta curiosidad que fui yo el que pidió a mis padres que me consiguieran un profesor para comenzar clases. Muchos años más tarde, cuando ya era adolescente, mi interés se volcó a la composición: necesitaba entender cómo los grandes compositores habían creado sus obras”, contó el artista a PERFIL un año atrás, cuando esperaba llegar a estar entre los finalistas.

“Componer para piano es la posibilidad de hacer dibujos hermosos, con contornos definidos, pero en ‘blanco y negro’, entonces, surgió en mí un sueño más grande que requirió muchos años de estudio y dedicación: ser orquestador, además de compositor”, completó.

"Siento una emoción abrumadora, esto para mi no fue un simple certamén más, fue uno donde se me puso a prueba en todas las areas de la música y fueron necesarios más de treinta años de estudio, esfuerzo, y dedicación solamente para estar preparado a participar, en este Mundial de la Música Clásica”, contó Schejtman a PERFIL ahora, palpitando la decisión de la final .

"Ya haber alcanzado la final del mundo, y lograr ser reconocido como uno de los tres mejores compositores a nivel global, sumado al gran honor de representar a la Argentina es inmensamente gratificante para mi. Y es una validación de tantos años de mi vida, dedicados a la música", agregó.



“‘Luz en la oscuridad’, mi obra finalista, es una obra íntima, personal, que narra una historia que es mía, pero que al mismo tiempo pertenece a todos aquellos que pasamos por adversidades, es un grito de esperanza en el medio de una espesa neblina, un himno a la perseverancia y a la superación, aun en los momentos más difíciles y espero que al escucharla otros puedan encontrar ese rayo de luz en la oscuridad, en sus propias vidas”, concluyó emocionado.



Los otros finalistas: Claudio Martínez de México y Horst-Hans Bäcker de Filipinas

Claudio H. Martínez es un compositor profesional y profesor de música en educación Infantil, primaria y secundaria, condujo y dirigió el videoblog semanal de youtube "Histeria de la Música" que tuvo más de 100 mil suscriptores. Es Licenciado en Composición por el Trinity School de Londres y Magíster en Didáctica y Pedagogía de la Enseñanza Musical por la Universidad Cardenal Herrera. Pero además, publicó el libro ¡Qué infantil! Más aburrido es sembrar lombrices que recopila las reflexiones que los niños compartieron con él en sus años de docencia, es un recorrido por las ocurrencias y posturas de los pequeños capaces de descolocar al mundo adulto.

Martínez reconoce que tuvo el privilegio de haber nacido en una casa melómana donde todos los ritmos y géneros eran bienvenidos. De pequeño supo que quería dedicarse a la música y se capacitó para ser compositor de música académica, sin embargo, siempre buscó cuestionar los límites del eurocentrismo esperable de este tipo de música.

Por eso, en “Nuestro andar”, la obra que presentó en el certamen, se anima a incorporar sonidos que están vinculados a raíces latinoamericanas o la mezcla de sonidos propios de las migraciones. “Al tener una base de escucha de música de todos lados del mundo me convoca utilizarla en diferentes composiciones, se puede utilizar como una justificación o un pretexto para explorar hacia otras sonoridades”, contó el compositor mexicano a PERFIL. “Creo que la música latinoamericana tiene un montón de recursos que aportarle al mundo”, agregó.

“La realidad es que yo hace varios años dejé de componer y viendo el Wordvision COntest lo considere una actividad de reactivación y pues mire dónde estamos”, contó ilusionado. “Encontrar de nuevo un camino que tuviera que ver con la composición, fue una introspección, el resultado musical es una cosa que puede apreciar la gente que escuche las piezas, pero digamos que el resultado interno en términos emocionales y en términos de creatividad y aprendizaje también es bien grande. Entonces yo estoy muy agradecido porque esto haya ocurrido”, destacó el artista.



Nacido en Bucarest (Rumania) en 1959, el compositor y director Horst-Hans Bäcker tomó sus primeras lecciones de piano a los cinco años con Tamas Vesmas. En 1973, Bäcker dejó Rumania con sus padres y se fue a Alemania, donde estudió composición desde 1981 con el profesor Ludwig Werner Weiand en el Conservatorio de Renania.

Desde entonces no dejó de estudiar con diferentes profesores prestigiosos. Fue director invitado habitual de la Orquesta Filarmónica de Arad, la Orquesta Filarmónica de Banatul en Timisoara, la Orquesta Filarmónica de Moldavia en Iasi y las Orquestas Filarmónicas de Oradea, Sibiu y Craiova en Rumania, la Orquesta Sinfónica del Norte de Hungría en Hungría y para el coro y la orquesta de Camerata Antiqua de Curitiba (Brasil).



Además de sus composiciones, Horst-Hans Bäcker, desde 2006, realiza arreglos para orquesta sinfónica y algunos para coro y orquesta de obras de bandas como Beatles, Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones, Supertramp y otras. Desde 2016 vive en Filipinas, donde es profesor de Composición y Dirección y Decano Asociado del Conservatorio de Música, Teatro y Danza de la Universidad Liceo de Cagayán.

“Recuerdo con cariño cuando tenía entre 3 y 4 años y mi padre, que era clarinetista de la Filarmónica Estatal Rumana de Ploiesti, me llevaba a menudo a los ensayos de la orquesta y así despertó mi interés por la música clásica. Fue un viaje corto hasta que recibí mis primeras lecciones de piano a los 5 años y a partir de ahí la música se convirtió en lo más importante de mi vida. En ese momento quería ser concertista de piano, pero cuando era adolescente descubrí mi amor por la composición y durante el tiempo que estudiaba composición en el Conservatorio agregué dirección”, contó a PERFIL el finalista rumano.

“Estoy seguro de que mis compañeros sienten lo mismo: el duro trabajo ha dado sus frutos y cada uno de nosotros merece estar en la final. Como vivo y trabajo en Filipinas, estoy muy feliz de ver a Argentina, México y Filipinas en la final y es un orgullo para estos países, que no se esperaría que llegaran a la final cuando hay tantos participantes de Europa”, reconoció Horst-Hans Bäcker.

Como también se dedica a la docencia, Bäcker explicó que a sus estudiantes les advierte que como músicos y compositores, más allá del talento y la dedicación es necesario “invertir mucho trabajo y esfuerzo, así como también ser lo suficientemente fuertes para afrontar los inevitables contratiempos y nunca renunciar a su pasión por la música”.

Qué es el Mundial de La Música Clásica

El WorldVision Composers Contest es un evento internacional que tiene su sede en la icónica ciudad de Viena, Austria, donde nacieron Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven. Organizado por Classic@Home, el certamen busca descubrir a los más grandes compositores de música clásica actual.

La competencia comenzó mediante la selección de una élite ensamblada de los 88 compositores más talentosos del mundo, provenientes de 32 naciones distintas, a través de un riguroso proceso de calificación. La competencia se desarrolló en tres niveles estrictos: regional, nacional e internacional. Cada etapa obligó a los compositores a crear obras sinfónicas complejas que requieren una coordinación de casi 100 músicos en escena.

Los concursantes debieron probar su capacidad de compositores, orquestadores y teóricos musicales y presentar tres obras maestras sinfónicas de carácter monumental. De esta forma, el certamen se convierte en una plataforma dedicada a descubrir personalidades destacadas de la música clásica actual.

Qué reciben los ganadores

Los premios son 10.000 euros para el campeón mundial, 5.000 euros para el subcampeón y 3.000 euros para quien obtenga el tercer puesto y la grabación profesional de sus obras, que serán interpretadas y capturadas en vivo por una orquesta sinfónica de cien músicos destacados.

Bajo la experta batuta del renombrado maestro Mikhail Golikov, los tres finalistas vivirán la experiencia única de escuchar sus composiciones animadas por la destreza de la prestigiosa orquesta sinfónica Digital Orchestra y, finalmente, quien obtenga el primer puesto se presentará en el legendario Wiener Konzerthaus de Viena, Austria, con la orquesta sinfónica Nova Orchester Wien (NOW).

