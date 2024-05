Mientras el 50% cree que va a estar mejor, el 80% dice que el esfuerzo económico es "insoportable o pesado"

Luego de cuatro meses en el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei conserva la aprobación de la sociedad. Uno de los temas principales sobre los que el jefe de Estado hace hincapié es en el "esfuerzo económico" que deben realizar los argentinos para que la situación económica del país mejore. En ese sentido, una encuesta nacional encontró que mientras el 50% de los consultados cree que vale la pena llevarlo a cabo debido a que la coyuntura económica mejorara, más del 80% consideró que dicho esfuerzo resulta "insoportable" o "pesado".

Los datos se desprenden del sondeo realizado por Giacobbe Consultores, que concluyó que menos del 10% de los consultados no sufren las consecuencias del esfuerzo económico. La encuesta se realizó a 2.500 ciudadanos argentinos a través de sus dispositivos móviles entre el 19 y 23 de abril. El estudio cuenta con un margen de error de +/- 2%.

Tensa estabilidad libertaria: encuesta señala al dengue y la educación como los temas que afectan la imagen de Milei

Al analizar el sentimiento de los ciudadanos sobre la crisis económica, la mayoría mostró emociones negativas al respecto. En ese sentido, el 33,7% opinó que el esfuerzo económico es "insoportable", mientras que un 24,9% indicó que era "muy pesado" y el 28% dijo que era "algo pesado". Por el contrario, un 8.8% describió ese esfuerzo como "liviano" y un 3,7% afirmó que no está viviendo "ningún esfuerzo económico".

A pesar de que un porcentaje mayor manifestó estar padeciendo la coyuntura económica, más de la mitad de los encuestados opinó que el esfuerzo merece la pena en vistas de que mejorará la situación del país. En esa línea, el 50,5% cree que "tiene mucho sentido, porque dentro de poco vamos a estar mejor". En tanto, un 33,5% consideró que "no tiene ningún sentido, porque éste no es el camino correcto". Una tercera opción, "me gustaría que tenga sentido, pero tengo dudas de que vaya a funcionar bien", cosechó el 13,6%.

Las opiniones en torno a las jubilaciones

Otra de las medidas analizadas fue respecto a las jubilaciones, una de las temáticas que mayor repercusión generó desde la asunción del gobierno liberal, sobre todo porque se trata de unos de los puntos en discusión de la Ley Bases que más debate venía suscitado en el Congreso. Al respecto, el proyecto incluye la derogación de la moratoria previsional y la creación, en su lugar, de un "plan social" destinado a aquellas personas que no cuenten con los años necesarios de aporte.

Bajo la premisa "Existen 4 millones de personas que se jubilaron por moratorias, sin haber completado aportes previsionales, ¿qué debería hacer el gobierno?", la encuesta concluyó que la medida contemplada en la Ley Ómnibus generó rechazo entre los encuestados. En ese sentido, el 65,3% afirmó que el Ejecutivo debe "mantener esas jubilaciones como están", mientras que un 22,7% afirmó que hay que "pasarlas a planes sociales". En tanto, un 9,8% precisó que la respuesta es "cancelar todas esas jubilaciones".

Sumado a esto, estudiaron la opinión en torno a la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria a 70 años "para que el sistema sea sustentable", una alternativa en la que insisten "algunos especialistas". Nuevamente, la opción mayoritaria (61,1%) coincidió en mantener el sistema como se encuentra en la actualidad, aunque un 18,9% indicó que no tiene "una posición definida al respecto". La alternativa que menos apoyo cosechó (18,3%) fue la que estuvo de acuerdo con la propuesta.

Rechazo mayoritario al paro nacional del 9 de mayo

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que el próximo 9 de mayo realizará un nuevo paro general contra el gobierno de Milei. Será la segunda en lo que va del año y de la gestión del libertario desde que asumió el pasado diciembre.

Las medidas de fuerza se realizarán en protesta por las políticas económicas aplicadas por el gobierno nacional, que impactaron directamente contra los salarios de los trabajadores. La delicada situación de la economía, los salarios deprimidos y la inflación, hicieron que la balanza se inclinará a favor de una nueva medida nacional.

Al estudiar las opiniones respecto al paro, el 53,5% de los encuestados manifestaron estar en contra tanto del reclamo como de la medida, mientras que un 32,1% estuvieron a favor de ambas. En tanto, un 12,7% se mostró a favor del reclamo pero en contra del paro.

Apoyo a los ataques de Javier Milei hacia el periodismo

En distintas ocasiones, el presidente apuntó contra los periodistas y los medios de comunicación, acusándolos de haberse “corrompido, ensuciado y prostituido" con la pauta oficial e incluso atacó de manera directa a algunos profesionales. Al respecto, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expuso datos a los 100 primeros días de gestión libertaria que indicaban que 4 de cada 10 agresiones a la prensa "tuvieron como protagonistas al presidente Javier Milei o a sus ministros", lo que significa que son parte de los altos mandos gubernamentales quienes cuestionan a la prensa.

Consultados sobre la actitud del mandatario, el 56,2% se identificó con la frase "me parece bien que el presidente Milei diga lo que quiera de los periodistas. Es libre de criticarlos". Por el contrario, un 41,3% adhirió a la premisa: "Me parece mal que el presidente ataque a los periodistas de una forma tan violenta".

La imagen de los dirigentes y el sentimiento negativo

Al analizar las imágenes de los dirigentes políticos, el presidente se mostró como el preferido al presentar un apoyo del 52,4%, contra un rechazo del 40,5%. Le siguió la vicepresidente Victoria Villarruel, con una imagen positiva del 47,7% y una negativa del 35,6%. El sondeo también estudió la imagen de la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. A diferencia de los otros dos funcionarios libertarios, cosechó un mayor rechazo: 41% en contraposición de un 36,5% de apoyo.

Sumado a esto, se estudió la imagen de algunos dirigentes kirchneristas, siendo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof fue el que lideró la lista, aunque su imagen negativa fue mayor que la positiva (66,3% contra 25,1%). Detrás de él se posicionó la expresidenta Cristina Kirchner, que tuvo un rechazo del 67,5% y un apoyo del 20,4%.

Continuando con el análisis del kirchnerismo, estudiaron la decisión de voto en el caso de que Kicillof "se abriera" de dicho espacio político. En ese escenario, el 20,3% indicó que elegiría al gobernador bonaerense en los comicios, mientras que el 10,6% afirmó que seguiría votando a Cristina Kirchner o al candidato que ella crea conveniente. Sin embargo, el 68,6% sostuvo que no votaría a ninguno de los dos.

En el estudio sobre qué político "genera el mayor sentimiento negativo", el sondeo encontró que ese puesto se disputa entre Milei, Cristina y Kicillof. Otros de los nombres que se destacaron fueron el del senador radical Martín Lousteau, el expresidente Mauricio Macri y el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno.

Asimismo, un segmento estuvo dedicado de manera puntual a la imagen en torno a Karina Milei. Bajo la premisa de "definirla con una palabra", las diez definiciones que más se destacaron fueron "jefe", "inteligente", "hermana", "mala", "desconocida", "buena", "nefasta", "rara", "basura" y "excelente".

