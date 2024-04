Milei comenzará la semana con una cadena nacional para anunciar el superávit fiscal

Durante el discurso que dio en el Foro Llao Llao, realizado en Bariloche, con la presencia de los principales dueños de empresas del país, el presidente Javier Milei, anunció que mañana dará una nueva cadena nacional para anunciar el superávit fiscal alcanzado en el primer trimestre del año.

La confirmación de la cadena nacional llegó este domingo por parte del ministro de Interior, Guillermo Francos.

"El primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo", señaló el presidente respecto a los números de la balanza comercial que determinó que la administración libertaria conquistó los superávit gemelos con un acumulado superior a los 2.000 millones de dólares.

Con intenciones de celebrar el indicador por tres meses consecutivos, algo que había logrado el expresidente Néstor Kirchner en 2008, Milei dará una nueva cadena nacional para detallar el funcionamiento de su política económica innegociable.

Durante su discurso, el Presidente se comprometió ante la cúpula empresarial a "allanar el camino", y a "poner un pie encima al gasto público, tal que lo licue en términos de PBI" para "devolverles la plata de los impuestos".

Si bien evitó dar precisiones respecto a los planes económicos futuros, reveló que "será con mucha baja de impuestos".

"No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal", subrayó al postular que sueña con un PBI per cápita nacional "50 por ciento más grande que el de los Estados Unidos".

Además, apeló al sentido de responsabilidad empresarial a los que invitó a "poner las pelotas e invertir".

Finalmente, planteó que la "primera parte del crecimiento será rebote, crecimiento por descapitalización y tasa de inflación cayendo". "Vamos a arrasar", concluyó.

Cadena Nacional en horario central

El mensaje que este lunes tiene previsto dar el presidente Javier Milei por cadena nacional se emitirá a las 21 horas, el momento del día con mayor audiencia.

Estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Será grabado desde la residencia de Olivos.

“El Presidente eligió un momento importante para comunicarle a los argentinos qué se hizo en estos meses y cuales son las expectativas”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos en declaraciones radiales en Radio Rivadavia.

Milei hablará de "números fiscales" tras el ajuste implementado desde el Ministerio de Economía por Luis Caputo.

Pese al anuncio, desde el entorno del jefe de Estado no se aclaró si la transmisión incluirá medidas económicas para el resto del año ni tampoco la extensión y ni el horario fijado para dicho discurso.