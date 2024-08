"Marche la pastillita psiquiátrica para Lilia Lemoine", "Pobre, hoy no la tomó", "ella graba videos y extorsiona a los mismos que graba", "ustedes no se preguntan cómo tiene la impunidad que tiene...", "renunciaste por ignorante y papelonera", "yo también tengo muchas capturas para mostrar...", "no te tengo miedo a vos ni a tu verdadero jefe...". Son algunas de las frases que este viernes por la noche Marcela Pagano apuntó a la frente de la también volcánica Lilia Lemoine, que antes había denunciado maltrato y dicho que abandonaba un grupo de trabajo "para no cruzarme más con Pagano", acusándola de "operar a tu propio bloque, trepa" y señalando que "ponía su renuncia a disposición del Presidente"..

Las reacciones a esa triste discusión de las dos legisladoras oficialistas, en las antípodas de lo que debería ser un grupo de soporte al Ejecutivo, fueron durísimas. Sobre todo de los propios usuarios libertarios, que las acusaban de perjudicar al Gobierno con esos cruces en redes.

El tema se convirtió en la segunda tendencia nacional, por detrás de Lula con el cierre de X en Brasil y por delante nada menos que del estreno de Franco Colapinto en la Fórmula 1, y amagaba seguir con nuevos mensajes de un enfrentamiento que viene de lejos y a la luz de las frases no tiene retorno.

Las redes sociales han cambiado las discusiones políticas, y luego de esa carga de Pagano contra Lemoine este viernes cuesta imaginar que permanezca en el Bloque de La Libertad Avanza. Es que deslizó de manera implícita, que la peinadora extorsionaría presuntamente al mismo Jefe de Estado con algunas de esas grabaciones, y que esa sería la razón por la que hace las fuertes declaraciones que hace. "Ustedes no se preguntan por qué (Lemoine) tiene la impunidad que tiene...?", preguntó Pagano en redes sin medias tintas, sosteniendo esa teoría.

Lemoine tuvo un día volcánico, porque también atacó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a la que le dijo que "tiene una agenda aparte y abandonó a su electorado", "no cumple la tarea que le dieron", "no está defendiendo a quienes la apoyaron" y la remató afirmando que "tiene la maldición de los vices", en obvia alusión a las traiciones históricas en ese rubro. Incluso llegó a afirmar que "no es un problema institucional, aunque si ella renunciara y se fuera como Chacho Alvarez, ahí si tendríamos un problema...".

Y antes habían trascendido unos audios en los que vertía exabrutos sobre José Luis Espert, su esposa María Mercedes González y Luis Rosales. En ese marco, queda por ver si Martín Menem, como titular de Diputados, o Bornoroni como jefe del Bloque oficialista, intentan este fin de semana poner paños fríos en la cuestión, o si el "triángulo de hierro" de LLA toma cartas en el asunto para tratar de que estos papelones al menos queden puertas adentro.

Hace unos días el propio Javier había acusado públicamente a Mauricio Macri de "no manejar a su tropa". Fue luego que buena parte de la bancada del PRO en Diputados votara la reforma jubilatoria que alumbrada por la oposición le daba a los jubilados un 8% de aumento extra por la pérdida de poder adquisitivo de los primeros meses del año. Y a la vista de las internas feroces que han sacudido al Bloque oficialista en Diputados, con Zago y dos nombres del MID tempranamente eyectados, y esta semana la expulsada fue Lourdes Arrieta, pero los cruces en redes que no cesan, y nadie parece en condiciones de "manejar" a la mediática tropa libertaria...

