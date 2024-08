La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine se refirió a la interna de su partido y cuestionó a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Además, reconoció que hay diferencias. "Somos un gobierno transparente. Si querés que finjamos que está todo bien no va a suceder”.

En diálogo con Nacho Girón en CNN, expresó además que “los libertarios no venimos de la política y la conducta normal es fingir demencia y seguir. Somos seres humanos. Si la vicepresidente está haciendo cosas que demuestran que está con la maldición de la vice hay que decirle. Está haciendo campaña proselitista y diciendo barbaridades. No está defendiendo a la gente que la apoyó y para tapar mete un acto diciendo que va a meter presos a todos los montoneros”.

Sobre esa última afirmación apuntó: "¿Quién va a meter preso? Porque ella es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Judicial y por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia y, además, ¿nos va a meter presa a la ministra de Seguridad que está trabajando muy bien?".

Por último, agregó que la vicepresidenta “tiene su propia agenda. No es un problema institucional. Si se va, la reemplazaría el que sigue”.

Por otro lado, se refirió a la postura sobre la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema. “Si no te gusta Lijo, expresá tus motivos. Tiene que ir una persona idónea y no a una mujer por ser mujer". También criticó a Villarruel por los cruces joviales con el senador del Frente de Todos: "Las sonrisas con Mayans, que no es cualquier senador…”

Veto al proyecto de jubilados y represión

La legisladora también se refirió a la decisión del presidente, Javier Milei, de vetar el proyecto para modificar la jubilación que había sido aprobado en las dos cámaras y a la manifestación en contra de esta acción que fue reprimida.

“Estaba en el anexo cuando fue la manifestación, pero no sé qué pasó. Los jubilados siempre estuvieron mal y otorgar ese aumento quiebra el Estado”, definió.

“En un país con el 60% de chicos que pasan hambre, por qué estamos más preocupados por los jubilados. La vejez nunca es la mejor parte de la vida”, agregó.

"Esto es el día a día. Es difícil tener una foto, pero celebramos cuatro meses sin piquetes en la ciudad de Buenos Aires. El hecho de que en el conurbano se hayan quitado los intermediarios es un avance. Los punteros tenían el poder y las personas tenían que ir a las marchas para cobrar los planes”, celebró. “Hay un cambio de paradigma y se tomaron miles de medidas. Cuando Javier asumió aclaró que estábamos peor que en el 2001. Las reservas del Banco Central son positivas”, continuó.

“Qué bueno que no sea la inflación lo más importante. Hay cosas que no se tratan de soluciones aisladas. En general, estoy sorprendida de cómo la gente sigue bancando, y no porque le vaya bien, sino porque entiende lo que está pasando”, concluyó.

RB CP