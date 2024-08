La diputada libertaria Lilia Lemoine volvió a cargar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien esta vez acusó de distorsionar los planes del oficialismo con su alto perfil y le pidió que mate "su ego".

Al cabo de una semana agitada para el oficialismo, las internas de La Libertad Avanza cobraron visibilidad y la diputada Lemoine reflotó este fin de semana los roces con Villarruel, a quien había acusado días atrás de mantener una agenda centrada en su propia imagen, alejada por lo tanto de Javier Milei. Entre otros puntos, la legisladora cercana al presidente le reprochó a la vice su faltazo al Pacto de Mayo, el polémico tuit contra Francia, el intercambio cómico con el senador José Mayans y para colmo ponderó la figura de Karina Milei, otra de las protagonistas de la interna con Villarruel.

Tras hacer un fuerte descargo en su programa radial, Lemoine publicó un video cuestionando a Villarruel y escribió en su cuenta de X: "Ella va a la Fiesta Nacional del Poncho, pero falta al Pacto de Mayo; se pelea con Francia, mientras el Presidente tiene sentencia de muerte por parte de Irán; reclama cuotas de género mientras se ríe con (José) Mayans".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para finalizar, la amiga del presidente Javier Milei sentenció: "Villarruel rompé la maldición del vice, matá el ego y ubicate". No es la primera vez que Lemoine carga tintas sobre la titular del Senado.

Días atrás, apuntó contra la vice por la visita de los diputados libertarios a represores. Allí, Lemoine se quejó porque Villarruel no "saltó" a defender a los legisladores fuertemente cuestionados por la acción.

Además, la diputada de La Libertad Avanza aseguró que esa agenda no es la de su espacio, sino de Villarruel.

Foto: X/@lilialemoine

"Irresponsable": Lemoine atacó de nuevo a Villarruel

En explosivas declaraciones volcadas en Radio Mitre, la diputada retomó sus críticas a la vice por lo que considera una serie de "desaires" hacia Javier Milei, que rotuló como "inaceptables".

Entre otros puntos le reprochó "haberle llamado jamoncito al Jefe de Estado, a su compañero de fórmula, es una falta de respeto. Al Presidente no se le falta el respeto".

Días atrás, la legisladora de LLA había acusado a Victoria Villarruel de llevar una "agenda propia", centrada en resguardar su propia imagen, mientras Milei absorbe la presión de tomar las decisiones "más duras" (se sobreentiende que se refiere a las medidas centradas en el programa económico).

Lilia Lemoine cargó contra Victoria Villarruel por "desmarcarse" de Milei y le pidió "más humildad"

En sus declaraciones radiales recientes, Lemoine retomó estos conceptos y expresó sin filtro: "Yo no sé que agenda tiene [Victoria Villarruel] pero hay una maldición con los vicepresidentes. Siendo libertaria me costó aceptarla. Ya se cortó sola, no entiende que es la vicepresidente y que reemplaza al presidente cuando está de viaje".

"Villarruel es irresponsable", dijo Lemoine llevando la tensión con la vice al máximo. "Primero, porque no se ganaron las elecciones gracias a ella, fue gracias a Javier Milei y gracias a muchas personas, incluida yo desde 2018, o Karina Milei. Sin Karina no habría Javier Milei, es su socio número 1. El que no entiende eso no entiende a La Libertad Avanza".

Lemoine se mostró junto a Karina Milei y su cachorro Thor

Lilia Lemoine junto a Karina Milei y Thor. Fotos: Instagram/lilialemoine

En medio de la interna al rojo vivo con Villarruel, Lemoine publicó en su cuenta de Instagram unas fotos junto a Thor, la mascota de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Hoy Karina Milei me presentó a Thor. Momento 100% Instagram", indicó la diputada en las redes sociales.

La sintonía de Lemoine con Karina Milei refuerza todavía más las diferencias con la vice, teniendo en cuenta el trasfondo de tensión latente entre ambas dirigentes. De hecho, hace una semana Villarruel fue excluida de una cena oficial de camaradería de las Fuerzas Armadas y desde su entorno apuntaron contra la secretaria general de la Presidencia por no haberle extendido la invitación correspondiente.

Semanas atrás, cuando se produjo el escándalo diplomático con Francia por un controvertido tuit de la vice, Karina Milei debió encabezar una reunión de urgencia con el embajador de Francia para subsanar la situación. Desde entonces, no dejaron de crecer los rumores alrededor de una pelea "sin retorno".

GI/ca