Lilia Lemoine cargó contra Victoria Villarruel por "desmarcarse" de Milei y le pidió "más humildad"

A horas del tratamiento del pliego del juez Ariel Lijo en el Senado, Lilia Lemoine cruzó a la vicepresidenta Victoria Villarruel en el marco de una entrevista televisiva, donde la acusó de tener una "agenda propia" y de estar "constantemente criticando las decisiones del Ejecutivo". Las fuertes declaraciones de la diputada libertaria le dieron visibilidad a la feroz interna que sacude al oficialismo, que en los últimos días incorporó un nuevo capítulo por el discutido incremento de sueldo a los senadores. Ahora, las discrepancias volvieron a ganar terreno por la postulación del juez impulsado por Javier Milei y rechazado públicamente por su compañera de fórmula.

"Me parece irresponsable no ir en concordancia con lo que el presidente está pidiendo, a mí me parece una falta de respeto". Las explosivas declaraciones de Lemoine, habituada a lanzar mensajes "sin filtro", fueron pronunciadas durante un reportaje en TN, durante el programa 'Solo una vuelta más'.

"La vice tiene una agenda propia", disparó la legisladora de La Libertad Avanza y a continuación se explicó: "[Victoria Villarruel] sigue con la línea de los vicepresidentes que por alguna razón desean desmarcarse de la fuerza [política] que los llevó a estar donde están. Me parece irresponsable".

Tras acusar a la vice de "estar constantemente criticando las decisiones del Ejecutivo", Lemoine le recordó "que es parte de La Libertad Avanza, no de Cambiemos”.

Al mismo tiempo, la legisladora opinó sobre la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que será presidida por el radical Martín Lousteau. De este modo, el oficialismo perdió un lugar clave, que podía ser ocupado por un candidato del PRO. Al respecto, Lemoine consideró que la vicepresidenta podía evitar dicho escenario, dando a entender que negoció con el kirchnerismo en lo que atañe a la composición de la bicameral. “Eso lo pienso yo”, aclaró la diputada nacional en TN.

Días atrás, el entorno de Villarruel confirmó que la vice "no fue invitada" a la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas que organizó Casa Rosada, un acto al cual sí asistieron en cambio otros integrantes del gabinete, como Guillermo Francos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei​ y el ministro de Defensa Luis Petri.

Las turbulencias entre Milei y la vice ya habían cobrado notable magnitud el mes pasado, cuando un tuit "desafortunado" de Villarruel desencadenó un conflicto diplomático con Francia, precisamente a pocos días de que el presidente viajara a París para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos. En aquel entonces, tuvo que intervenir la hermana del mandatario, quien encabezó una reunión "de urgencia" en la embajada de Francia para pedir disculpas o, según la versión oficial de Manuel Adorni, para "explicar que el desafortunado comentario ocurrido en redes sociales fue a título personal y que no es la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas".

Con el trasfondo de la postulación de Ariel Lijo al Máximo Tribunal y el polémico incremento de las dietas de los senadores, volvieron a manifestarse las diferencias entre la dupla libertaria. A propósito del reciente aumento de sueldos, Milei habló de una "traición al pueblo argentino" y dejó una polémica frase en redes sociales, sin mencionar explícitamente a la vicepresidenta: "No sé quien fue el responsable de semejante burla...".

A propósito de estas discrepancias, Lemoine consideró que los movimientos de la vicepresidenta responden a una agenda individual, enfocada exclusivamente en preservar su imagen política.

Lemoine le pidió "más humildad" a Victoria Villarruel

En ese sentido, la diputada sostuvo que Milei está asumiendo el "costo político" de tomar decisiones durísimas para transformar el país, mientras que Villarruel, a su entender, "está cuidando la imagen política".

"En lugar de poner el pecho y la espalda y decir que va a seguir apoyando, se está limpiando las manos para quedar bien frente al público”, arremetió Lemoine en TN y finalmente, en uno de los pasajes más polémicos de sus declaraciones, le pidió "humildad".

“Me gustaría que tuviera más humildad [Villarruel], que demuestre más humildad, que no abandone a las personas que la acompañaron por 10 o 15 años con sus batallas, y que alguna vez me pregunte cómo estoy después de que me rociaran con nafta por culpa de ella”, declaró Lilia Lemoine.

