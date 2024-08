Luego de que Javier Milei la excluyera de la cena de camaradería de de las Fuerzas Armada, y ella admitiera que "no fue invitada", la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, canceló esta mañana su visita a Mendoza donde tenía previsto encabezar el acto oficial por la conmemoración del 174 aniversario de la muerte del General José de Santa Martín.

Según pudo confirmar Noticias Argentinas, Villarruel "está con presión baja" y "prefirió no viajar". Las fuente especificaron también que el resto de la comitiva sí lo hizo. Entre ellos,el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el secretario Parlamentario, Agustín Giustiniani.

En medio de la interna entre el presidente y su vice, Villarruel fue excluida de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Desde el Senado, apuntaron contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por no haberle hecho llegar la invitación. Y decir Karina es lo mismo que decir Javier Milei.

"Nunca le llegó la invitación por parte de la secretaría general de Presidencia", indicaron ayer desde el entorno de Villarruel a NA, luego de que en la previa se especulaba con que iba a formar parte de la cena junto al Presidente.

A su vez, indicaron que "ella lamentó no estar presente", ya que "conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad", pero "no tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan", subrayaron.

La ausencia de la vice durante la ceremonia en el Ministerio de Defensa abrió un nuevo capítulo en la interna del oficialismo tras los problemas diplomáticos con Francia que generaron lo dichos de la vice respecto del colonialismo que ejerció ese país.

El acto se volvió el escenario de un round más de la fuerte interna que atraviesa la Casa Rosada, con foco en la releción entre Karina Milei con la titular del Senado.

Victoria Villarruel y Karina Milei, enfrentadas

La ausencia de Villarrruel en el encuentro en el que se realizó la Ceremonia de entrega de despacho y sables a Brigadieres, Almirantes y Generales, en el Salón San Martín del Edificio Libertad, fue notoria poque ella encarna la “voz de la familia militar” en el Gobierno. Por eso la "no invitación" fue interpretada como un desplante personal y político.

Este sábado Villarruel iba a ser recibida por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; su vice, Hebe Casado; y la senadora radical Mariana Juri, para participar en el acto central por el fallecimiento de San Martín, organizado en la ciudad mendocina de Las Heras.

