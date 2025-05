Ni cuando transfieran a Mastantuono al Real Madrid o a la Premier británica habrá tanto despliegue como el último pase de Patricia Bullrich a la Libertad Avanza. A pesar de que el crack de River cambiará de país, de liga, de club, de camiseta y el valor de su venta supondrá una gigantesca millonada de dólares. El boom se lo llevó Patricia con su traslado, más humilde e intrascendente que el de Mastantuono, y que ni siquiera era noticia: ella ya había abandonado al PRO hace más de un año, no ignoraba las conspiraciones en su contra, la alevosía contra su jefe Macri, jugando ella de contrabando en otra marquilla. Era explícito. Lo de esta semana fue una firma para protocolizar su trasvasamiento a la Libertad Avanza y fortalecer a Manuel Adorni, el candidato de su gobierno en la elección del domingo 18 para legisladores porteños. Aún así, poco explicable resultó la explosión en los medios porteños del salto de Patricia, acostumbrada a esas piruetas de circo, siempre con red, casi una constante en su historia política, de las formaciones especiales a Menem, del peronismo a expresiones opuestas, radicales, liberales, de tránsito disruptivo en esos núcleos desde amarse con Ricardo López Murphy a hacerle la venia a Mauricio, de quien aceptó todo tipo de colaboraciones espirituales o crematísticas cuando aspiraba a la Presidencia el año pasado. Ahora se puso enfrente del ingeniero boquense, vio otra luz, desde la capilla macrista le reprochan: es “una desagradecida”. Se sirven de la misma frase que utiliza Cristina Fernández de Kirchner para describir ultimas actitudes del gobernador Axel Kiciloff. Tiempos ingratos. Y de conversos.

La triple voltereta mortal de Patricia levantó apenas el interés por un comicio menor, el próximo 18, que se ha transformado en una competencia entre Macri y el propio Javier Milei. Ambos acompañan a sus postulantes: tutelan la campaña, se exhiben con ellos, hablan en los actos, Macri con Silvia Lospennato, Milei con su vocero. Inimaginables participaciones hace apenas dos meses. Como si fueran ellos los protagonistas de la contienda municipal, lidiando en una pugna más personal que política para adueñarse de lo que se denomina la derecha, dominante en la Capital, y reservándole la victoria quizás a un tercero en discordia que actúa como campana en un asalto: Leandro Santoro, peronista-radical, social demócrata, al que ni siquiera Alberto Fernández consideró a pesar de que le soportaba, estoico, que le cantara sus versos románticos acompañándose en la guitarra. No hubo premio para ese masoquismo musical y, ahora, en la confrontación de concejales, al revés de sus antagonistas Adorni y Lospennato, Santoro impuso un cordón sanitario para no exhibirse en una fotografía o video con su patrocinadora, la ex presidente y ex vice, Cristina Fernández de Kirchner. Rara la Ciudad de Buenos Aires, dos candidatos se alinean con dos ex mandatarios, los necesitan, en cambio un tercero desconoce y rechaza a otra que le aporta los votos.

La amplia lista de afiliaciones de Patricia Bullrich: de la Juventud Peronista a La Libertad Avanza

Campaña insólita por otra parte: el ministro de Economía, Luis Caputo, a menudo cuestionado como sus colegas en cualquier parte del mundo, también públicamente hace publicidad a favor de Adorni. ¿Conquista al publico femenino o busca el voto de los jubilados? Una falta de realismo. Mientras, debe prepararse para la próxima semana: lo quieren interpelar, en Diputados, por el caso Libra y por la situación de la clase pasiva. Dramático trance para quien, parece, no conoce el oscuro trámite de la criptomoneda. Tendrá que pedirle ayuda a Martín Menem para salvarse de la convocatoria. Antes el PRO hacía la vista gorda en el Congreso con el oficialismo, ahora ya no parece que haya disposición y condescendencia para los funcionarios que sean convocados. Guillermo Francos puede atestiguarlo luego de hablar en una de las últimas sesiones.

A dos domingos del evento electoral, entonces, la irrupción de Patricia en la Libertad Avanza viene cargada con un mensaje amenazador para Macri: le pide que se contagie de ella, que se pase al partido oficialista, que deshaga el PRO que el mismo fundó, que arrastre a su gente para un emprendimiento más temerario y menos cauteloso. Habla como si fuera la mamita. Claro que al mismo tiempo plantea una limitación junto a la sugerencia: bajo ninguna circunstancia su inscripción de socio debe apoyarse en restricciones, nada de “apoyo, pero” —sostuvo— acá se entra con los ojos cerrados, a libro cerrado, sin objeciones ni quejas. A un mundo sin fisuras que exige Milei a su alrededor, imposición militar que le sienta a Patricia, casi vivir en toque de queda, ella que siempre ha sido una militante o soldado de causas diferentes. Representa esa subordinación ciega que el Presidente le demanda a los suyos, como acaba de unificar personería, sin fisuras posibles —de acuerdo al lema— entre su hermana Karina y Santiago Caputo. Tocó pito para terminar con las internas, para suspender las críticas de su asesor con la organización proselitista en todo el país de la Libertad Avanza que comanda Karina sin progresos ni demasiadas perspectivas. Y aunque hay un reconocimiento a las observaciones criticas de Caputo, él y su prodigiosa organización rentada en el gobierno deben allanarse a colaborar con la hermana presidencial, asistirla para apariciones públicas —como ya lo hizo esta semana en la que se conoció su voz— y encuadrar en sus instrucciones a los Menem, tío (Lule) y sobrino (Martín). Ellos, con Karina, tal vez estaban demasiados solos para un emprendimiento tan vasto como el de sembrar y cosechar el partido en todo el país. Ahora, unos ceden, otros pagan y finalmente alguien cobra. Caputo ganó y Karina, quizás, un poco de experiencia.

