Senado: fracasó el intento del kirchnerismo para interpelar a Karina Milei y Luis Caputo por el caso $LIBRA

La Cámara alta desestimó este miércoles un pedido de interpelación presentado por el bloque de Unión por la Patria (UxP) sobre la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El intento había sido impulsado por el senador formoseño José Mayans, quien llevó al recinto el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y calificó el tema como un hecho de corrupción que involucra a funcionarios del Poder Ejecutivo.

El planteo fue debatido en el recinto, pero el pedido fue rechazado al no alcanzar los dos tercios necesarios para ser tratado sobre tablas. La votación por la citación a Karina Milei resultó con 36 votos afirmativos y 33 negativos. En el caso de Caputo, hubo 35 votos a favor y 34 en contra.

Mayans pidió explicaciones por el Criptogate

Durante su intervención, Mayans afirmó que el caso $LIBRA representa “un hecho de corrupción gravísimo” y advirtió que Argentina enfrenta demandas judiciales por los supuestos daños provocados por la promoción de esa criptomoneda desde la cuenta oficial del presidente Javier Milei. “Una mentira al decir que era para las pymes. Estamos hablando de 100 millones de dólares”, lanzó el senador, quien también sostuvo que el Ejecutivo habría cobrado una comisión por la difusión, citando al empresario cripto involucrado, Hayden Davis.

Senado: arrancó la sesión por Ficha Limpia que puede imposibilitar una candidatura de Cristina Kirchner

En ese contexto, reclamó la presencia de la hermana del Presidente en el Senado. “Es necesaria la presencia de la Secretaria General. Ella tiene terror porque no habla, es presidenta de un partido (LLA) que no habla. Pero tiene que venir a explicar acá. En Diputados, el jefe de Gabinete dijo que no sabía nada, fue una pérdida de tiempo”, expresó Mayans, en alusión a la reciente exposición de Guillermo Francos en la Cámara baja.

Además de su rol como dirigente partidaria, Mayans apuntó a Karina Milei como una de las principales involucradas en el escándalo: “Tiene que venir al Senado a responder las preguntas correspondientes”.

También apuntaron contra Luis Caputo por el acuerdo con el FMI

El senador formoseño sumó a su reclamo la citación de Luis Caputo, no sólo por su eventual participación en el caso LIBRA, sino también para que brinde detalles sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según denunció, dicho entendimiento “viene pegándole a las provincias” y profundiza la situación de desfinanciamiento. “Que venga al recinto. Fijemos día hoy mismo. Buscamos transparencia”, planteó.

El oficialismo y bloques dialoguistas se inclinaron por la vía de los pedidos de informes

Desde La Libertad Avanza, el titular del bloque, Ezequiel Atauche, ratificó su rechazo a las interpelaciones y señaló que “la Justicia está para investigar”. “Vamos a votar en contra. Y si quieren pedir informes a través de la comisión, estaremos de acuerdo”, sostuvo.

Javier Milei, a favor de Ficha Limpia, advirtió sobre "los ñoños republicanos" que pueden estar "haciendo una jugada sucia"

En la misma línea se expresaron referentes de los bloques dialoguistas. El presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, consideró que “no es una propuesta para tratar sobre tablas” y propuso que el tema se discuta en comisión. “Las dudas sobre el FMI pueden ser evacuadas con un informe. La Justicia está investigando. Lo conveniente sería debatirlo en comisión”, señaló.

Desde el PRO, Alfredo De Angeli respaldó la postura de la UCR y también pidió avanzar “paso a paso” con un pedido de informes antes de llamar a los funcionarios al recinto. “Nunca vino un kirchnerista a dar una explicación acá”, agregó.

Por su parte, la senadora radical Carolina Losada respondió a las acusaciones de Mayans: “No estamos encubriendo. Estamos pidiendo ir a comisión, pedir informes y, en todo caso, avanzar de esa manera”.

Pese al rechazo a las interpelaciones, los bloques opositores moderados acordaron promover pedidos de informes desde las comisiones, como respuesta institucional alternativa ante la gravedad del caso LIBRA y el nuevo acuerdo con el Fondo.

