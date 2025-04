$LIBRA al Congreso: Caputo pegaría el faltazo a la interpelación y el oficialismo apuesta a bloquear la comisión investigadora

Después de que la oposición le diera una sorpresa en Diputados al gobierno con la aprobación para crear una comisión investigadora y hasta interpelar a funcionarios del Ejecutivo por la criptoestafa $LIBRA, la administración de Milei logró mantener aislado las últimas semanas el tema. Primero, Martín Menem habilitó una serie de jugadas polémicas de último momento para sumar sillas a la comisión en cuestión, y luego Guillermo Francos pospuso las casi 100 preguntas que los legisladores le hicieron específicamente sobre ese caso para la semana próxima. Ahora, buscarán dar el golpe final si consiguen presidir esa comisión y evitar que haya quórum para revisar esos movimientos irregulares en una sesión. Además, todo indica que uno de los ministros a interpelar pegaría el faltazo al Parlamento.

"Si me preguntan a mí, creo que él no tiene nada que ver con el tema Libra, no tendría ningún sentido”, dijo el jefe de Gabinete a El Observador FM, cuando le consultaron por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. En los pasillos del Congreso también sospechan que este martes a las 14 no asistirían todos los citados a la interpelación. "Cúneo (Libarona, ministro de Justicia) y Francos sí, pero Caputo y Silva (titular de la Comisión Nacional de Valores) no vendrían".

A esta altura, Francos ya asumió el compromiso, cuando antes de brindar su informe de gestión le prometió a la cámara baja que todas las preguntas de $LIBRA las respondería el próximo 22 de abril.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También lo notificó por escrito en las respuestas a las 2300 preguntas de los diputados. Y vale destacar que, parte los acuerdos para que se lograra un quórum en aquella sesión donde se aprobaron las medidas para investigar la estafa ya incluyeron dejar afuera del listado de funcionarios a citar a Karina Milei y Manuel Adorni, caras visibles de la campaña de LLA en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno mandó a último momento el informe de gestión a Diputados y avisó que no responderá sobre $LIBRA

Es que no es un caso más, ni para el gobierno ni para la oposición. La última vez que hubo una interpelación en el Congreso fue a Domingo Cavallo hace 30 años.

Lo cierto es que a Francos también lo obliga un compromiso más formal, según explicaron fuentes del Congreso a PERFIL: "Como jefe de Gabinete, se le puede aplicar una moción de censura y comprometer su cargo si no asiste. En el caso de los ministros, no". De todos modos, el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya anticipó a Casa Rosada que para evitar cualquier conflicto prefiere asistir.

Los conflictos que podría afrontar en este caso Caputo, decidido a no asistir, es que lo acusen de incumplir con los deberes de funcionario público y pidan un juicio político. En este contexto y con una comisión encargada de esos temas aún acéfala por las internas de Martín Menem con Marcela Pagano, es poco probable que una acción así prospere.

El gobierno apuesta a bloquear la comisión investigadora

De todos modos, lo que más le preocupa al oficialismo ahora es bloquear el volumen de juego de la comisión investigadora, que tiene nombres fuertes de la oposición decididos a moverse en los tres meses de plazo que se les dio. Para hacerlo, convocaron al próximo miércoles 23 de abril, un día después de las interpelaciones, a constituir a las autoridades, es decir, quien presida la comisión. Si queda en manos del gobierno, será mucho más fácil disminuir las acciones.

$LIBRA: las maniobras de último momento en el PRO y LLA para bloquear la comisión investigadora

Este fin de semana largo será vital para la oposición, que busca en negociaciones a contrarreloj torcer la voluntad de algunos de los aliados al gobierno. En principio, Oscar Agost Carreño, el diputado cordobés de Encuentro Federal que fue clave para impulsar la sesión en donde se aprobó la creación de la comisión, es uno de los apuntados por la oposición para presidir y evitar el bloqueo.

"Queremos evitar que el gobierno gane y bloquee todo. Algunos tienen la idea de resolver en la sesión del 22 si no lo podemos resolver políticamente este fin de semana. Muchos creen que es mucho más fácil acercar las dos puntas si alguien de un bloque de centro preside la comisión. Y evitar quebrar el bloque. No está definido. Estamos trabajando para desbloquear. No descartamos interpretar en la sesión sino", afirmó un legislador de la oposición a este medio.

Se refiere a la sesión del día anterior como la alternativa si no hay un acuerdo, de revisar allí las jugadas que permitió Menem que llevaron el número de miembros de 24 a 28, cuando el PRO y LLA crearon distintos interbloques a último momento. Para no quedarse atrás, UxP y los radicales con peluca hicieron lo propio. Si se logra volver atrás, sería una victoria para los opositores, con mayoría de sillas. Claro que esa opción de resolver el mismo 22 está descartada para el oficialismo, aunque habrá que ver si se logra quórum para revisar esas cuestiones también en la sesión por las interpelaciones.

La oposición busca entre la UCR y los de Innovación Federal, cada uno con dos miembros en la comisión, justificar la idea de que presida alguien de "centro" esta cuestión polémica. A priori, la comisión está dividida exactamente en dos mitades: 14 diputados a favor del oficialismo y otros 14 en contra.

Francos elogió el rumbo económico de Milei, evitó hablar de $Libra y disparó contra UxP por darle "un problema de acidez"

En el primer sector están los 4 diputados de La Libertad Avanza + CREO (Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y Paula Omodeo); los 4 del Pro + MID (Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra y Oscar Zago); los 2 del bloque UCR, (Soledad Carrizo y Lisandro Nieri); los 2 de Liga del Interior (Pablo Cervi y Francisco Monti), y los 2 de Innovación Federal (Agustín Domingo y Yolanda Vega).

En la vereda de enfrente están estos 14 diputados: los 6 de Unión por la Patria (Pablo Carro, Carolina Gaillard, Itai Hagman, Juan Marino, Sabrina Selva y Rodolfo Tailhade); los 2 de Encuentro Federal (Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot); los 2 de Democracia para Siempre (Fernando Carbajal y Danya Tavela); los 2 de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), y los 2 del Frente de Izquierda + Nacional y Popular (Christian Castillo y Julia Strada).

JD / Gi