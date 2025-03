En medio de una sesión caliente y llena de cruces y en la previa de la marcha por jubilados. este miércoles se filtró un audio en el que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, les pidió a los legisladores del bloque de La Libertad Avanza que agitaran el debate para forzar gritos e insultos de la oposición.

El audio forma parte de una serie de mensajes enviados en el grupo de WhatsApp que integran los miembros del bloque libertario. Antes de enviarlo, Menem mandó mensajes de texto donde habla de la sesión "más importante de los últimos 20 años" , que va a ser "parte de la historia", e instó a sus legisladores a actuar "con los dientes apretados".

En el propio recinto, el jefe de los diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, generó un momento de tensión al leer el contendio del audio. Menem se sacó el tema de encima y sin prestarle atención a Martínez le pasó la palabra a la diputado de izquierda Christian Castilo, para una cuestión de privilagio.

El audio pol+mico de Martín Menem

En el audio, pidió: “En todo momento, cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no, que no es momento”.

Y enseguida agregó: “Que discutan el reglamento. Griten, ténganlos siempre en todo momento. Los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico”.

La Cámara de Diputados sesiona en medio de una fuerte tensión por los gritos entre el kirchnerismo, la izquierda y el oficialismo, para tratar el DNU sobre el acuerdo con el FMI. El Gobierno ya cuenta con los votos para aprobarlo.

El primer conflicto se prodeujo entre el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, y el presidente de la cámara, cuando se leyó el plan de labor que propone terminar el debate a las 17 horas.

"Andá a laburar. Vos quien te crees que sos", le disparó Martínez a Menem, en medio de un griterío, donde el diputado de UP advertía que no respaldaba limitar el horario de la sesión.

El diputado de izquierda Nicolás del Caño se levantó con furia de su banca para reclamar por lo que caracterizó como la militarización del Congreso, ante la marcha prevista para esta tarde. Tras el barullo, se aprobó por 141 votos contra 95 votos para limitar el horario de la sesión.

LT