A pocas horas del inicio de la nueva movilización de jubilados frente al Congreso de la Nación, el Gobierno envió un mensaje en todas las estaciones de tren del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través del servicio de comunicación, pantallas y altavoces se advirtió que “la policía va a reprimir cualquier atentado contra la República”.

Usuarios de distintas líneas de la red de trenes difundieron imágenes del cartel replicado en estaciones, como Once y Constitución. Además, reportaron que el mensaje también fue enviado a través del sistema de altoparlantes de la empresa estatal Trenes Argentinos en estaciones intermedias y en los vagones.

Adorni no descartó competir en las elecciones y les hizo un pedido a quienes marchan "legítimamente"

El sistema de comunicación -que incluye pantallas y parlantes ubicados en estaciones y vagones- se utiliza habitualmente para comunicar información sobre el estado de servicio o campañas nacionales en líneas como la San Martín, Roca o Sarmiento.

El contundente mensaje enviado desde Casa Rosada comienza con las palabras “protesta no es violencia” y forma parte del fuerte operativo de seguridad que implementará el Gobierno este miércoles luego de los incidentes ocurridos la semana pasada, que dejaron un saldo de 120 detenidos y 40 heridos.

Tras la difusión de la advertencia, el vocero presidencial Manuel Adorni respaldó el mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) y escribió: “Las protestas nunca deben ser violentas. Fin”

Esta no es la primera vez que los servicios de información de las líneas de tren son empleados para difundir advertencias. En octubre pasado, durante un paro de Transporte convocado por gremios del sector, el Gobierno puso el siguiente mensaje en las pantallas de las estaciones: "Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida (SIC) de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte".

De manera similar, días previos a las elecciones presidenciales de 2023, los sindicatos ferroviarios utilizaron el mismo mecanismo para impulsar un anuncio sobre el impacto de la quita de subsidios en el transporte.

“Tarifas trenes Massa: $56,23. Tarifas Milei: $1100. Tarifas trenes Bullrich: $1100″, mostraba el mensaje. Si bien se especuló sobre la posibilidad de que fuera parte de la campaña del candidato Sergio Massa, referentes gremiales del sector afirmaron que se trató de un aviso difundido desde los sindicatos.

El Gobierno prepara un fuerte operativo para la marcha de jubilados

La movilización convocada para esta tarde en las inmediaciones del Palacio Legislativo estará encabezada por jubilados, en reclamo de mejoras del haber mínimo que perciben, que actualmente es de $280.000. Estarán acompañados por organizaciones sociales y gremios estatales.

De cara a la nueva jornada de protesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió en la tarde del martes en Casa Rosada con Sergio Neiffert, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), para coordinar un operativo similar al del miércoles pasado.

Habrá 900 agentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, 720 policías federales y 400 entre miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

A su vez, el tránsito permanece cortado desde las 9 en el perímetro delimitado por las calles Paraná, Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho, Sarandí y Adolfo Alsina.

El Gobierno ofrece una recompensa para quienes aporten datos sobre los autores de disturbios en el Congreso

Las medidas de seguridad implementadas desde el Ejecutivo recibieron repudio de sectores de la oposición. La diputada Myriam Bregman (FIT) anunció esta mañana a través de X que presentará un habeas corpus junto al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) “para que se garantice la integridad física, el derecho a manifestar, de reunión y la libertad de expresión y ambulatoria de los jubilados y todos sector que se movilice.

