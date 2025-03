Manuel Adorni no descartó competir en las próximas elecciones y envió una advertencia a quienes piensen marchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este martes 18 de marzo que postularse como candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA) “es una posibilidad”, pero remarcó que la decisión final depende de Javier Milei. “Somos todos candidatos hasta el cierre de listas. Después ya no depende de mí. Donde el presidente me necesite, ahí voy a estar”, sugirió.

El economista también se refirió al rol que cumple en las conferencias de prensa y se elogió: “Más allá del color que le pongo y está mal que yo lo diga, creo que se hace un buen trabajo. Esa es la opinión de Karina y del presidente Milei. Después, si ellos me quieren para otra función, lo veremos”, comentó en entrevista con A24.

El funcionario lanzó además una advertencia sobre la marcha de jubilados que se realizará este miércoles 19 de marzo, en inmediaciones del Congreso: “Esperamos lo que esperaría cualquier argentino de bien, que la manifestación sea en paz. En la anterior no vi ningún jubilado tirando piedras, prendiendo fuegos patrulleros, de hecho, casi no se veía jubilados. El que vea violencia que se corra, porque las fuerzas de seguridad van a actuar”, adelantó.

Adorni también se refirió al delicado momento de salud que vive el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece internado en el Hospital Ramos Mejía tras ser gravemente herido por un disparo de gas lacrimógeno ejecutado por un gendarme el pasado miércoles 12 de marzo, en la marcha del Congreso: “Es un hecho desgraciado porque la violencia jamás debería haber ocurrido", dijo Adorni.

Pablo Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica

Las advertencias de Adorni: "Aléjense"

Adorni brindó otra nota similar este martes 18 de marzo a LN+, donde también habló sobre la marcha del Congreso: “Hay un grupo de gente que ve la violencia como reemplazo de las urnas. Veremos si esos impresentables están mañana presentes en la marcha. Los que vayan genuinamente al escenario de violencia, aléjense”, avisó.

El vocero presidencial aseguró: “La gente no está dispuesta a entregarle la calle a los violentos. No es el Gobierno. El Gobierno actúa en representación de gente que no solo nos votó, sino que, por más que no nos haya votado, en su mayoría no quiere violencia en las calles”. El funcionario cuestionó: “¿Quién defiende un patrullero incendiado, un piedrazo? Los violentos, nada más. La gente de bien, que es la gran mayoría de los argentinos, quiere vivir en paz, caminar en paz, trabajar en paz.

“Está claro que quieren que el Gobierno se termine, que el presidente Milei se vaya”, reconoció el vocero. “El tema es que no pueden entrar por los lugares que entran habitualmente a los gobiernos. Por las urnas no pueden entrar ni van a poder entrar. El problema que tienen es que saben lo que les va a pasar, que no van a volver más”, lanzó.

Patricia Bullrich identificó a 29 personas que habrían causado disturbios en la marcha de jubilados y pidió su detención

Entonces Adorni vinculó la violencia registrada en protestas anteriores con el temor de ciertos partidos a perder poder en el futuro: “El miedo y la violencia no es por el hoy, es por el mañana. Es porque saben que no tienen posibilidades dentro del juego democrático. Hay un sector de la vieja política que no vuelve más y lo saben. Es el sector de la política de tirapiedra”.

El vocero también se refirió a los reclamos de los manifestantes y descartó que exista un escenario de crisis inminente para el Gobierno: “Ya empezó a crecer la economía, ya está bajando la inflación, y el acuerdo con el FMI está a puertas de ocurrir”, celebró. En este sentido, mientras amenazan con volver a reprimir la manifestación fuera del Congreso, dentro del recinto este miércoles una sesión especial de la Cámara de Diputados discutirá el DNU de Milei sobre el nuevo acuerdo con el FMI.

Respecto a los rumores sobre una posible corrida cambiaria, Adorni desestimó una posible crisis: “Les recuerdo que Alberto (Fernández) asumió con un dólar de 60 y se fue con un dólar de 1.200. Nosotros asumimos con un dólar de 1.200. Estamos en un dólar de 1.200 sin monedas. Cuando vos tenés una política fiscal correcta y una política monetaria correcta, más tarde o más temprano los resultados son buenos. Y es lo que está pasando”.

HM/ML