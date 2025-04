Guillermo Francos se prepara para responder 4 mil preguntas ante el Congreso: 100 serán por el caso $LIBRA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará esta semana ante el Congreso para rendir cuentas ante los diputados con un informe de gestión. Lo hará el miércoles 16 de abril en una sesión informativa convocada por el oficialismo para cumplir con lo que exige el artículo 101 de la Constitución Nacional. Pero, lejos de servir como contención, se trata de un movimiento político que terminó costándole caro al Gobierno: la oposición había logrado aprobar una interpelación formal que se realizará el martes 22, específicamente por el cripto escándalo de $LIBRA. Y Martín Menem, presidente de la Cámara baja, había intentado ablandar a algunos legisladores de la oposición ofreciendo con anticipación el informe completo de gestión de Francos. Así, ahora el jefe de ministros deberá enfrentar dos comparecencias en siete días, en medio del creciente escándalo por la estafa.

La cita del miércoles está programada para las 14.30, un horario poco usual para este tipo de sesiones, y justo antes del inicio del fin de semana largo por Semana Santa. Aun así, en el recinto se esperan intervenciones centradas en la marcha de la gestión y también en el caso $LIBRA, el tema que incomoda al Gobierno y al que se destinó una porción significativa de las preguntas enviadas por escrito. Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, se recibieron más de 4.000 preguntas hasta el 28 de marzo, fecha límite para que los legisladores las enviaran. De ese total, se agruparon unas 2.300 y se estimó que la mitad están relacionadas con economía. Las vinculadas al caso $LIBRA superan las 100, aunque desde el oficialismo intentan relativizar su peso.

Guillermo Francos y Martín Menem

A pesar de que se esperaba que Francos se presentara después de Semana Santa, la decisión del oficialismo de adelantar su visita buscó contener la ofensiva opositora. En particular, apuntaban a moderar a bloques como el de la UCR, que semanas atrás había presentado un proyecto para que el jefe de Gabinete respondiera una decena de preguntas sobre la criptoestafa, pero en el marco del informe de gestión constitucional, no mediante una interpelación. Sin embargo, esa jugada no alcanzó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

$LIBRA: las maniobras de último momento en el PRO y LLA para bloquear la comisión investigadora

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio luz verde a la sesión informativa sin prever que la oposición insistiría con la convocatoria especial. El miércoles pasado, esa sesión tuvo quórum por el sorpresivo apoyo de gobernadores que solían ceder ante las presiones del Ejecutivo, y la oposición logró aprobar la citación formal a Francos, así como también a los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. La interpelación quedó fijada para el martes 22 a las 14. En esa instancia, Francos deberá responder específicamente sobre el escándalo de $LIBRA, sin posibilidad de esquivar el tema como podría intentar hacer en la sesión informativa.

El jefe de Gabinete admitió su disposición a asistir: “Nosotros contestaremos en la fecha que fijaron para que me interpelen, no tengo ningún problema en ir”. Con su presencia confirmada para ambas fechas, Francos sumará su segunda visita a Diputados. La anterior fue el 4 de septiembre de 2024, mientras que al Senado acudió por última vez el 27 de noviembre.

El escenario al que se enfrenta ahora el funcionario refleja una derrota táctica del oficialismo. En el esquema original del Gobierno, la comparecencia prevista para el miércoles 16 se pensó como una herramienta para evitar que prosperara la interpelación y, sobre todo, para bloquear la posible creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA. La estrategia consistía en ofrecer explicaciones preliminares para calmar a los sectores moderados de la oposición y evitar que se unieran a los bloques más duros.

Distintos legisladores le advirtieron en la previa que la maniobra no sería suficiente. Aun así, el oficialismo avanzó con la convocatoria de Francos confiando en que bastaría para debilitar a la oposición. El resultado fue el opuesto: la sesión no sólo se concretó, sino que habilitó la interpelación que pretendían evitar, aunque logrando que en la lista estuvieran incluidos Karina Milei y Manuel Adorni.

$LIBRA al Congreso: los gobernadores "dialoguistas", la clave de una nueva derrota de Milei en Diputados

En la convocatoria a la sesión informativa, se incluyó también la discusión de varios expedientes vinculados al caso cripto. Desde la Coalición Cívica, el diputado y jefe del bloque, Maximiliano Ferraro, denunció: “Es un enchastre institucional sin precedentes”.

Mientras tanto, entre funcionarios del Ejecutivo crecieron las dudas sobre la conveniencia de que Francos mantenga ambas presentaciones. Algunos especularon con que podría bajarse de una, aunque esa opción también implicaría un nuevo costo político. Por ahora, en Casa Rosada sostienen que el jefe de Gabinete sigue en pie para enfrentar dos jornadas clave, en las que deberá responder preguntas que van desde la macroeconomía hasta su responsabilidad en el escándalo que salpica al Gobierno por una estafa cripto promocionada por el propio presidente Javier Milei.

Las jugadas de último momento del oficialismo y la oposición para ganar poder en la comisión investigadora

A su vez, el oficialismo y la oposición hicieron jugadas de último momento para sumar poder en la comisión investigadora, que el próximo miércoles 23 deberá definir a las autoridades. Tan sensible es este caso para el gobierno, que lo llevó a formalizar interbloques de LLA con la tucumana Paula Omodeo (CREO) y que, por separado, el PRO hiciera lo propio con el MID de Oscar Zago. Lo hicieron con tal detalle porque ambos podían llegar así a tener 40 diputados en cada interbloque, lo que les permite sumar una silla más a cada uno en dicha comisión.

Francos quedó expuesto a dos visitas en Diputados por un error del oficialismo

La oposición, que se quejó de esta irregular jugada ante las autoridades, terminó haciendo lo mismo: Julia Strada y Mónica Macha, de UxP, fueron enviadas a constituir un interbloque con los espacios de la Izquierda, sumando un total necesario para que el peronismo que conduce Germán Martínez tenga una banca más, y a la vez darle una silla a la izquierda que por la renuncia de uno de sus miembros podía quedarse sin esa facultad.

Por último pero no menos llamativo, este caso hizo hasta que se rompiera el bloque de Rodrigo de Loredo (UCR) una vez más: los seis radicales "con peluca", esos que tienen línea directa con Casa Rosada y Milei los llamó "héroes", armaron su propio bloque, molestos porque ninguno de ellos fue tenido en cuenta por el bloque para integrar esa comisión.

Lo cierto es que en un virtual escenario son 14 a favor de investigar y 14 en contra, lo que le da cierta ventaja al gobierno para recuperarse de aquella piña parlamentaria: con torcer alguna voluntad a su favor, se queda con la presidencia de la comisión y maneja los tiempos a su gusto, como lo viene haciendo en otras de las comisiones que encabeza.

JD / Gi