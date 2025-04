$LIBRA al Congreso: los gobernadores "dialoguistas", la clave para darle un nuevo golpe a Milei en Diputados

Las maniobras del gobierno nacional esta vez no fueron suficientes para bloquear una derrota en el Congreso. Otra vez más, luego del revés en el Senado por el rechazo de los pliegos de los jueces propuestos por el Ejecutivo para la Corte Suprema, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, el parlamento logró un sorpresivo quórum y aprobó en el recinto los proyectos que pretenden investigar el escándalo de $LIBRA.

Se aprobó con 128 votos afirmativos, 93 negativos y 7 abstenciones la creación de una comisión investigadora. Luego, fueron 131 votos a favor, 96 en contra y ninguna abstención para aprobar la interpelación de los funcionarios del gobierno. Por último, también aprobaron el pedido de informes al Poder Ejecutivo por la criptoestafa, con 135 votos a favor, 84 en contra y 7 abstenciones.

No alcanzaron las presiones del Ejecutivo: ¿los gobernadores empiezan a soltarle la mano?

En este caso, la solicitud de la sesión para este martes 8 de abril al mediodía tenía la firma de unos 36 diputados de distintos espacios opositores, y llegaba justo dos semanas después de que tan sólo por 5 bancas no pudieran obtener el quórum en el recinto. Había confianza de que esta vez llegarían. Menem convocó a la sesión y, en paralelo, hizo su jugada para disuadir, aunque sea, a los más dialoguistas con el gobierno dentro de esa oposición: anticipó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistiría el próximo 16 de abril para presentar el informe de gestión, en donde podría responder por la estafa cripto, entre otros temas.

Eso conformó a la UCR de Rodrigo De Loredo. Desde ese bloque afirmaron a PERFIL que "el problema es que las comisiones investigadoras solo han sido un instrumento para que las autoridades de las comisiones se lleven contratos y la usen para hacer campaña en sus provincias. Resolutivas nunca".

"Hicimos un pedido de acceso a la información a Milei (está obligado a responder) mañana se vence la fecha -9 de abril- y poco importa si nos responde. Porque lo que va a ser información es incluso lo que no responde. Será la Justicia la que tenga que ver la presuntas que no respondió", agregaron.

Pero el as bajo la manga que siempre utilizó hasta ahora el gobierno fue levantar el teléfono a las provincias, en un contexto de año electoral, con obra pública congelada y sin una Ley de Presupuesto (ni 2024, ni 2025), para manejarse con total discrecionalidad y frenar la voluntad hasta de diputados o senadores que firmaban los proyectos y luego los rechazaban o se abstenían.

Por eso, los propios diputados que habían firmado la solicitud para sesionar y algunos de los proyectos con dictamen reconocían a este medio "estamos muy justos". Otros hasta ya daban por sentado que "no se va llegar".

Entre este grupo de diputados expuesto a los llamados del Ejecutivo, los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. Hoy sí que dieron una sorpresa. Sus mismos pares de bloque no se animaban a confirmar su presencia, acostumbrados a responder ante esas presiones. Hubo una gestión a contrarreloj que arrojó, sorpresivamente, esperanza. Y finalmente bajaron: Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge y Alejandra Torres ingresaron al recinto y dieron quórum. Quien mantuvo diálogo permanente con ellos fue su par Oscar Agost Carreño, clave en esas negociaciones de último momento. También lo hizo Natalia de la Sota, de quien se esperaba que bajara. Lo cierto es que Aresca, Gutiérrez y Torres terminaron votando en contra, pero de no haberse sentado, no se hubiera aprobado. Brügge se abstuvo.

Otra sorpresa dentro de ese bloque de Pichetto (Encuentro Federal) fue que bajara el entrerriano Francisco Morchio, del PRO y allegado al gobernador Rogelio Frigerio. Otro que terminó votando en contra, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de esto, la bancada del PRO que conduce Cristian Ritondo aclaró su posición de no dar quórum y despejó las especulaciones de que el enfrentamiento de Macri con Santiago Caputo y Karina Milei tuviera implicancias. Nadie bajó. "Creemos que es la Justicia quien tiene que investigar", afirmaron desde el bloque.

El resto de EF ya había adelantado su postura a PERFIL: "Que Francos cumpla con el mandato constitucional de dar su informe de gestión en el Congreso, es otra cosa. Los implicados en la estafa tienen que dar explicaciones. Algunos "opositores" usaran el informe de Francos como excusa para no dar quórum mañana. Pero no es más que una excusa. Porque quienes tuvieron contacto con los tipos de Libra y quienes les abrieron las puertas de la Rosada para que se reúnan con el presidente, son la hermana (Karina) y Adorni". Vale destacar que tanto la secretaria de Presidencia como el vocero, fueron finalmente excluidos de la interpelación. Deberán ir al recinto los ministros de Justicia y Economía, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo. También al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

Y la otra gran sorpresa la dieron que tres de los cuatro catarmaqueños de Unión por la Patria que responden a Raúl Jalil bajaran. Habitualmente, apoyan siempre al Presidente en sus desafíos parlamentarios.

Por último, la aparición de tres radicales fueron vitales también. Si bien desde el entorno de Julio Cobos (Mendoza) habían anticipado que el diputado daría quórum, sorprendió Fabio Quetglas de Buenos Aires y Mario Barletta, del monobloque Unidos (Santa Fe). Algunos señalaron que en el caso del mendocino tenía que ver con una interna con Rodolfo Suárez, gobernador de dicha provincia. Sin embargo, Cobos votó a favor de investigar al gobierno, mientras que Quelglas y Barletta se ausentaron en la votación. Otra sorpresa del mundo radical pero entre el bloque de los díscolos de DpS fue el jujeño Jorge Rizzotti, que de pasar a no dar quórum no sólo lo dio sino que votó a favor de investigar al Ejecutivo.

Por último, una de las llamativas ausencias a la hora de votar fue la de Marcela Pagano, quien estuvo presente durante la sesión, aunque no se sentó a dar quórum. Las otras dos libertarias en crisis con el bloque de LLA, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, optaron por abstenerse o rechazar los proyectos respectivamente.

