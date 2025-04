Soledad Carrizo sobre $Libra y el Congreso: “Si esto se convierte en un circo, no van a contar con nosotros”

La diputada nacional Soledad Carrizo, representante de la Unión Cívica Radical por Córdoba, explicó los alcances y límites de la comisión que investiga el escándalo del fideicomiso LIBRA: "Es una comisión nueva, tiene que dictar su reglamento y elegir autoridades. Si hay quórum, lo hará el martes a las 10".

Aunque su bloque votó en contra de la creación de la comisión, confirmó que participarán: "Vamos a integrar esta comisión. Y por supuesto, no veo por qué poner obstáculos para que esto pueda seguir hacia adelante", aseguró en diálogo con Punto y Aparte (90.7).

Carrizo evitó definiciones contundentes sobre el rol del radicalismo, pero advirtió: "Si esto se convierte en un circo, no van a contar con nosotros". También marcó una diferencia con el Senado, donde según ella "el radicalismo hizo marcha atrás".

Caso $Libra: Diputados avanzó con la creación de la Comisión Investigadora

Cuestionó las maniobras del oficialismo en la composición de la comisión: "Se usaron mañas políticas para evitar una mayoría adversa". También señaló que el armado incentivó el fraccionamiento: "Cada cinco diputados, daban dos miembros. Una locura".

La visita de Francos: rendición tardía

Respecto de la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Carrizo cuestionó la falta de respuestas del oficialismo: "Hay más de 4000 preguntas y a menos de dos horas de la sesión todavía no teníamos las respuestas", y remarcó que según los usos y costumbres del Congreso, esas respuestas deberían entregarse la noche anterior para poder ser analizadas..

Consideró que si la sesión de hoy se hubiera hecho antes, quizá no habría sido necesaria la interpelación del próximo martes: "Francos no viene solo por el caso LIBRA, también debe rendir informe de gestión, como marca la Constitución".

Guillermo Francos se prepara para responder 4 mil preguntas ante el Congreso: 100 serán por el caso $LIBRA

En su diagnóstico, la diputada radical apuntó contra la debilidad institucional: "Estamos todos contentos con lo que se ha desacontecido con el tema del fondo, el tema del cepo, porque son cosas positivas para Argentina, pero lo institucional también es necesario. Y hoy la seriedad de un gobierno también marca la hoja de ruta, le da fortaleza la seguridad jurídica y esto hace la institucionalidad".

Interna radical: advertencia sin nombres

Hacia el final, Carrizo se refirió a la interna de la UCR de Córdoba: "Siempre terminamos judicializando y no es el camino". Sin nombrarlo, aludió a los sectores cercanos a Ramón Mestre: "He visto posteos de dirigentes que quieren judicializar porque no hay cronograma. Pero la gente está en otra".

Reivindicó el rol del congreso partidario y reclamó madurez: "Tenemos que ponernos de acuerdo sin necesidad de que la justicia nos llame como si fuéramos chicos".