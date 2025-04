Guillermo Francos: "Queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asegura que La Libertad Avanza busca llegar a un acuerdo con el PRO para las elecciones a diputados y senadores nacionales en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de llegar a un número en el Congreso que les permita realizar reformas jubilatorias y laborales a fin de año.

El funcionario dio una entrevista este martes, en la previa a su paso por la Cámara de Diputados, donde deberá dar el informe de gestión del Gobierno, que incluye algunas preguntas sobre el caso $Libra. Sin embargo, en el reportaje evitó hablar del tema y se enfocó en las elecciones legislativas, en las que el oficialismo busca llegar a una alianza con el partido de Mauricio Macri.

“Queremos un acuerdo con el PRO en la provincia, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Puede ser que el presidente Macri no me haya escuchado. Sería ridículo que los que pensamos más o menos parecido no intentemos buscar un acuerdo”, remarcó Francos en clara respuesta al titular del parido amarillo, que en la última semana había dicho que no había oído a Karina Milei o al "triángulo de hierro" requerir un acuerdo con él.

El mensaje de Francos apunta a los comicios nacionales, ya que en los ámbitos provinciales los dos espacios vienen presentando listas por separado, como en la Ciudad de Buenos Aires. “Una cosa son las elecciones locales y otras las nacionales”, sostuvo el funcionario del Gobierno. En CABA, LLA presentó una lista encabezada por Manuel Adorni, mientras que el PRO hizo lo propio con Silvia Lospennato como candidata a primera legisladora. “Por ahí hay diferencias con Jorge Macri por su visión de la política de la ciudad con nuestros dirigentes”, detalló en TN.

En la provincia bonaerense, en cambio, los libertarios y el PRO vienen trabajando un acercamiento que se vio reflejado en diferentes fotos con Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. Al mismo tiempo que algunos exdirigentes del partido amarillo, como el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, saltó a las filas libertarias. “Esos son símbolos de una fuerza que está construyéndose en la provincia de Buenos Aires, por un lado LLA y por otro un acuerdo político con dirigentes del PRO”, sostuvo Francos.

Además, destacó el grado de coincidencia del partido de Macri con LLA en el Congreso, y el acompañamiento que realizó esa fuerza a los proyectos políticos que envió el Gobierno. “Desde que presentamos el DNU 70 y la ley Bases, quienes más nos apoyaron fueron los diputados del PRO y algunos de los radicales”, afirmó Francos.

En relación al futuro, el funcionario destacó que necesitan sumar más diputados y continuar en sintonía con el partido amarillo para encarar a fin de 2025 reformas previsionales, laborales y tributarias. “Para diciembre vamos a empezar a hablar de reformas, la reforma previsional, de las leyes de trabajo, no sólo de la Ley de Contrato de Trabajo sino también de las normas de las asociaciones profesionales, y la reforma del sistema tributario nacional”, aseguró Francos y añadió: “Lo vamos encarar cuando tengamos junto con el PRO en lo nacional un número suficiente para llevarlo adelante”.

Consultado por la oposición y las perspectivas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue categórico: “Para mí, Cristina Kirchner no tiene ninguna chance, es muy alta la imagen negativa que tiene Cristina como para que pueda encarar una campaña presidencial”, señaló.

En relación a los rumores sobre la intención de la titular del Partido Justicialista de presentarse como candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral, comparó el escenario con la vida de Domingo Faustino Sarmiento. “Algunos dicen que va a ser candidata a diputada provincial, no me la imagino pero Sarmiento fue presidente y después fue concejal de la Ciudad de Buenos Aires”, recordó.

