"Adorni es mi voz en la Ciudad": el spot del vocero con Javier Milei como protagonista

El presidente Javier Milei apareció en el nuevo spot de campaña de su vocero y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni. La pieza audiovisual fue lanzada en el marco de la campaña para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo 18 de mayo, y busca asociar la figura del mandatario nacional con la postulación de Adorni, en un intento por captar el voto mileísta en el distrito porteño.

A diferencia de otros candidatos, que enfocan sus esfuerzos discursivos en temáticas de la Ciudad, la campaña del vocero presidencial se propone como una legitimación de la gestión libertaria a cargo de Milei.

Sobre el video se sabe que fue dirigido por Santiago Oría, el cineasta de cabecera del Gobierno, responsable de la mayoría de los contenidos audiovisuales de la administración libertaria. A lo largo del spot, Adorni y Milei alternan en escena y en el uso de la palabra, intercalando frases y conceptos que apuntan a trasladar el “modelo Milei” a la Ciudad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Vos sabés que el modelo de Milei funciona. En un año y medio hicimos lo que todos decían imposible. Pusimos fin a la inflación, fin a los piquetes. Pasamos la motosierra por el Estado y pusimos fin a los curros de la casta”, dice Adorni al comienzo del video. Enseguida aparece Milei y agrega: “Lo hicimos con decisión y yendo a fondo porque enfrente hay un enemigo que necesita que la Argentina fracase para seguir ganando”.

Adorni luego pone el foco en la situación porteña y lanza una crítica al PRO: “La ciudad también corre peligro. Tenemos una gran ciudad, pero se estancó después de casi veinte años. Quienes gobiernan la ciudad están perdiendo el rumbo. Aumentaron los impuestos, aumentaron la cantidad de funcionarios, aumentó el gasto, pero la ciudad no avanza. Y cuando las cosas no avanzan, empiezan a ir para atrás”.

Desde el mismo tono, el presidente Milei retoma la palabra: “Tenemos que llevar nuestro modelo a la ciudad para que avance al ritmo de la Nación. Por eso elegí a Manuel. Adorni es el que mejor conoce y mejor defiende este modelo”.

Manuel Adorni en campaña | Foto: X La Libertad Avanza CABA

Manuel Adorni: "El PRO es un Nokia 1100 y nosotros un iPhone 16 PRO”

En el tramo final del spot, Adorni afirma: “Ya aprendimos del pasado. Si no vamos a fondo, el cambio no se produce. Por eso vamos a fondo con el modelo de Milei”. La pieza cierra con una última intervención del presidente een busca directa por trasladar sus votos a su vocero: “Adorni es mi voz en la Ciudad”.

La tensión entre el PRO y La Libertad Avanza en territorio porteño

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo esta semana que la primera postulante a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, "es mejor" candidata que Adorni, quien encabezará la lista porteña de La Libertad Avanza (LLA).

También aseguró que el Gobierno nacional "le debe a cada porteño 2 mil dólares", lo que significa "muchas obras" que se podrían llevar adelante. En diálogo con Radio Rivadavia, reconoció que la falta de unidad entre el PRO y LLA podría facilitar un triunfo de la lista que encabeza Leandro Santoro, aunque confió en que la

propuesta del partido amarillo tiene "chances de ganar" la elección del próximo 18 de mayo.

María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Jorge Macri y Silvia Lospenatto

"La gente respalda la gestión y tenemos una muy buena lista", sostuvo el mandatario porteño, que aclaró que en los comicios no se definirá al futuro Gobierno de la Ciudad, sino que se está discutiendo representación legislativa.

Más allá de estas consideraciones, el expresidente Mauricio Macri consideró luego de que se confirmaran los candidatos de todos los espacios que el objetivo de LLA, y específicamente de Karina Milei, es ir por el espacio de poder que el partido amarillo ostenta desde 2007.

Es por eso que su primo, ex intendente de Vicente López, entiende que los próximos comicios son importantes para no despoderarse legislativamente: "Yo necesito tener apoyo legislativo que no le he tenido mucho, entre otras cosas porque LLA no ha acompañado", apuntó. Finalmente, reconoció que hay una falta de diálogo entre Mauricio Macri y Milei, quienes no se ven las caras desde agosto del año pasado.

NG / Gi