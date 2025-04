Cuando Longobardi mandó al carajo a Mauricio Macri

Marcelo Longobardi y Jorge Fontevecchia dialogaron por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) sobre las declaraciones de Mauricio Macri respecto al avance del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires por el fracaso de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza y analizaron las diferencias entre los modales del expresidente en privado y en público.

Mauricio Macri alertó que el peronismo puede ganar las elecciones en CABA

Fontevecchia mencionó la entrevista que le realizó Joaquín Morales Solá a Macri este miércoles por la noche, en la que el líder del PRO aseguró que el voto porteño se va a dividir “con los libertarios”, y observó: “Aunque parezca mentira, el PRO está vivo por las malas maneras de Milei”. “Si el mandatario tuviera buenas maneras, los integrantes del partido amarillo se pasarían al oficialismo”, agregó el conductor de Modo Fontevecchia.

Sobre los modos del expresidente, Longobardi aseguró que “a Macri siempre le gusta hacerse el perdedor y jugar de atrás” y que el presidente del partido amarillo “es un personaje mucho más complejo de lo que parece”. “Sus modales en privado no son mejores que los de Milei”, señaló.

En esta línea, el conductor de Longobardi afirmó que el exmandatario nunca toleró su crítica ni reconoció sus elogios, aseguró que las razones por las cuales se catapultó a la política fueron más personales que políticas y sostuvo: “Macri detonó deliberadamente Juntos por el Cambio”.

Además, recordó el tenso encuentro que vivió con el exmandatario la última vez que lo vio. “Fue en el Buenos Aires Golf Club, un club fundado por Franco Macri y al que ambos pertenecemos. Lo saludé y me pegó un maltrato delante de mis hijos que me molestó mucho por una crítica que había formulado días antes”, relató. Al día siguiente, el periodista se comunicó por mensaje de texto con el expresidente y contestó a la agresión. “Yo no soy un operario de tu fábrica, así que andate al carajo”, le escribió.

TV/ff